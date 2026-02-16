A Ferrari és a Red Bull a mezőny élén? Az Aston Martin sereghajtó? – számokban az első bahreini teszt

Andrea Kimi Antonelli péntek délután jegyzett 1:33.669-es ideje 249 ezreddel volt jobb, mint a csapattársa egyazon napon futott köre, míg az összesített listán a harmadik helyen végző Lewis Hamilton 540 ezreddel maradt el jobbik Mercedestől. A W14-es látszólag végi erős tempót diktált, legalábbis, amikor a pályán volt, ugyanis a bejáratáson még hibamenetesen futó versenygéppel több probléma is adódott az első teszt folyamán.

Szemléletes, hogy a leggyorsabb Antonelli tette meg a legkevesebb kört a három nap során, szám szerint 94-et, miközben hét versenyző a 200-as körszámhatárt is elérte. Az olasz már szerdán is rengeteg pályaidőt vesztett, amikor csapata az ebédszünet alatt gondot észlelt a beállításmódosítás során, és csütörtökön is ő volt az, aki a garázs mélyéből volt kénytelen figyelemmel kísérni a történéseket.

A Mercedesnél motorhiba ütötte fel a fejét, ami a teljes erőforrás cseréjében csúcsosodott ki. Noha Russell esetében nem volt ilyen nagy fennakadás, a brit sem tudta kompenzálni a sok kiesett időt, és csapata csak a rengeteg bajjal küzdő Aston Martinnál tett meg nagyobb távot, miközben a listavezető McLaren egy kör híján másfélszer több kört tett meg. A német csapat igyekezett is áthelyezni magáról a fókuszt, és a téli szünet alatt kevésbé esélyesnek tartott Red Bullt jelölte ki favoritként.

FUTÁSMENNYISÉG CSAPATONKÉNTI BONTÁSBAN CSAPAT MEGTETT KÖR (BAHREIN) MEGTETT KÖR (BARCELONA) MEGTETT KILOMÉTER ÖSSZESSÉGÉBEN 1. McLaren 422 291 3639 2. Williams 422 – 2284 3. Ferrari 421 440 4328 4. Haas 390 391 3932 5. Audi 354 244 3010 6. Red Bull 343 303 3267 7. Racing Bulls 327 319 3255 8. Cadillac 320 164 2496 9. Alpine 318 349 3346 10. Mercedes 282 500 3864 11. Aston Martin 206 65 1422

Afelől nincs semmi kétség, hogy a „vörös bikák” Forddal közösen gyártott saját erőforrása túlszárnyalja az előzetes várakozásokat, a Red Bull és a Racing Bulls esetében sem lehetett arról hallani, hogy gond lenne a motorral, sőt, a Mercedes szerint egyenesen a legjobban ugrotta meg az új szabályrendszer jelentette kihívásokat. Russell úgy fogalmazott, hogy az energia felszabadítást illetően messze a Red Bull Powertains jár elől, és körönként fél vagy akár egy másodperc előnyre szert tehet hozzájuk képest.

A csütörtökön folyadékszivárgás miatt időt vesztő osztrákoknál viszont úgy látják, hogy a Mercedesnél még hihetetlen tartalékok vannak, és az „ezüstnyilak” csak az idénynyitó, Ausztrál Nagydíjon fedik fel a lapjaikat. Bár az biztos, hogy a legtöbb csapat egészen a melbourne-i fordulóig nem fogja megmutatni, mire is képes, és addig még az autók és az erőforrások is változhatnak (utóbbit még nem homologizálták), nagy kérdőjelet jelent a Mercedes esetében az ásznak tartott motorja.

Ugyanis már a téli szünetben kirobbant egy botrány, melynek főszereplője a Mercedes új erőforrása. A német motorgyártó a hírek szerint el tudja érni, hogy a meghatározott 1:16-os sűrítési aránynál magasabbat érjen el menet közben a belső égésű motorja dugattyújában, amivel teljesítményelőnyre tesz szert.

Ezzel megegyező gyanú vetült a Red Bullra is, és a források szerint a Red Bull Powertains eleinte a Mercedes oldalán is állt, ám ez az elmúlt hetekben megváltozott, miután a The Race információi szerint a „vörös bikák” szembesültek vele, hogy nem tudták olyan jól kijátszani a kiskaput, mint a vetélytársuk. Ezzel a motorgyártók között meglett a szükséges többlet, és innentől fogva a Nemzetközi Automobil-szövetség (FIA) és a FOM kezében van a döntés.

A felek még az idénynyitó előtt dűlőre szeretnének jutni ezzel elkerülvén az óvásokat, és az esetlegesen elhúzódó jogi csatározásokat. Noha a Mercedes eleinte rendkívül magabiztos volt, és több ízben is hangsúlyozta, az erőforrása valamennyi szabálynak megfelel, és azt az FIA is jóváhagyta, a Formula–1-es gyári csapatot irányító Toto Wolff Bahreinben már nem tűnt olyan határozottnak. Ha változik a sűrítési arány tesztelésére szolgáló szabály, akkor az nemcsak a Mercedest, hanem a partnercsapatait, így a címvédő McLarent, az Alpine-t és a Williamst is érzékenyen érintheti.

Az, hogy mi lesz a motortrükkel, egyelőre a jövő zenéje, de mindenképpen hatással lehet az erősorrendre, főleg, hogy a nagy négyesből kettő is Mercedes-erőforrást használ, igaz, már az eddigiek alapján sem a McLarent tartják a fő esélyesnek. A wokingiak hiába tették meg a – a Williamsszel karöltve – a legtöbb kört Bahreinben, és vannak ott az összesített időlista elejében, egyik riválisuk sem őket jelölte ki fő esélyesként, pedig nagy volt az egymásra mutogatás a nagy négyes között.

A McLaren nem meglepő módon saját magát sem sorolta az erősorrend élére, helyette a Mercedest, illetve a Ferrarit állította piedesztálra. Utóbbi istállót a Mercedes által favoritnak bélyegzett Red Bull is kiemelte, igaz, a maranellóiak eközben pont a két említett alakulatot, az „ezüstnyilakat” és a „vörös bikákat” vizionálják maguk elé.