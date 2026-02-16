A Ferrari és a Red Bull a mezőny élén? Az Aston Martin sereghajtó? – számokban az első bahreini teszt
Az első hivatalos kollektív teszt már valamennyi csapat részvételével zajlott le a Bahreini Nagydíjnak otthont adó pályán a 2026-os új szabálykorszakra történő felkészülés jegyében. Noha továbbra is a futásmennyiség volt a főszerepben, és az istállók várhatóan a most következő második teszten koncentrálnak jobban a teljesítményre, minták már kirajzolódni látszanak, így egy kezdetleges kép már kialakult az erőviszonyokról.
Több csapatfőnök és versenyző egyöntetűen arról nyilatkozott, hogy a nagy négyes, vagyis a McLaren, a Mercedes, a Red Bull és a Ferrari a mezőny előtt jár, arról viszont már eléggé megoszlottak a vélemények, hogy ezen négy alakulat közül milyen lehet az aktuális sorrend. Az előzetes várakozások szerint – amit a Circuit de Catalunyán rendezett, januári bejáratás is megerősített – a Mercedes lehet az új szabályéra fő esélyese. A fogadóirodáknál is George Russell vezeti a listát, és az „ezüstnyilak” két pilótája zárt az időlisták élén az első bahreini teszten is.
Andrea Kimi Antonelli péntek délután jegyzett 1:33.669-es ideje 249 ezreddel volt jobb, mint a csapattársa egyazon napon futott köre, míg az összesített listán a harmadik helyen végző Lewis Hamilton 540 ezreddel maradt el jobbik Mercedestől. A W14-es látszólag végi erős tempót diktált, legalábbis, amikor a pályán volt, ugyanis a bejáratáson még hibamenetesen futó versenygéppel több probléma is adódott az első teszt folyamán.
Szemléletes, hogy a leggyorsabb Antonelli tette meg a legkevesebb kört a három nap során, szám szerint 94-et, miközben hét versenyző a 200-as körszámhatárt is elérte. Az olasz már szerdán is rengeteg pályaidőt vesztett, amikor csapata az ebédszünet alatt gondot észlelt a beállításmódosítás során, és csütörtökön is ő volt az, aki a garázs mélyéből volt kénytelen figyelemmel kísérni a történéseket.
A Mercedesnél motorhiba ütötte fel a fejét, ami a teljes erőforrás cseréjében csúcsosodott ki. Noha Russell esetében nem volt ilyen nagy fennakadás, a brit sem tudta kompenzálni a sok kiesett időt, és csapata csak a rengeteg bajjal küzdő Aston Martinnál tett meg nagyobb távot, miközben a listavezető McLaren egy kör híján másfélszer több kört tett meg. A német csapat igyekezett is áthelyezni magáról a fókuszt, és a téli szünet alatt kevésbé esélyesnek tartott Red Bullt jelölte ki favoritként.
FUTÁSMENNYISÉG CSAPATONKÉNTI BONTÁSBAN
CSAPAT
MEGTETT KÖR (BAHREIN)
MEGTETT KÖR (BARCELONA)
MEGTETT KILOMÉTER ÖSSZESSÉGÉBEN
1.
McLaren
422
291
3639
2.
Williams
422
–
2284
3.
Ferrari
421
440
4328
4.
Haas
390
391
3932
5.
Audi
354
244
3010
6.
Red Bull
343
303
3267
7.
Racing Bulls
327
319
3255
8.
Cadillac
320
164
2496
9.
Alpine
318
349
3346
10.
Mercedes
282
500
3864
11.
Aston Martin
206
65
1422
Afelől nincs semmi kétség, hogy a „vörös bikák” Forddal közösen gyártott saját erőforrása túlszárnyalja az előzetes várakozásokat, a Red Bull és a Racing Bulls esetében sem lehetett arról hallani, hogy gond lenne a motorral, sőt, a Mercedes szerint egyenesen a legjobban ugrotta meg az új szabályrendszer jelentette kihívásokat. Russell úgy fogalmazott, hogy az energia felszabadítást illetően messze a Red Bull Powertains jár elől, és körönként fél vagy akár egy másodperc előnyre szert tehet hozzájuk képest.
A csütörtökön folyadékszivárgás miatt időt vesztő osztrákoknál viszont úgy látják, hogy a Mercedesnél még hihetetlen tartalékok vannak, és az „ezüstnyilak” csak az idénynyitó, Ausztrál Nagydíjon fedik fel a lapjaikat. Bár az biztos, hogy a legtöbb csapat egészen a melbourne-i fordulóig nem fogja megmutatni, mire is képes, és addig még az autók és az erőforrások is változhatnak (utóbbit még nem homologizálták), nagy kérdőjelet jelent a Mercedes esetében az ásznak tartott motorja.
Ugyanis már a téli szünetben kirobbant egy botrány, melynek főszereplője a Mercedes új erőforrása. A német motorgyártó a hírek szerint el tudja érni, hogy a meghatározott 1:16-os sűrítési aránynál magasabbat érjen el menet közben a belső égésű motorja dugattyújában, amivel teljesítményelőnyre tesz szert.
Ezzel megegyező gyanú vetült a Red Bullra is, és a források szerint a Red Bull Powertains eleinte a Mercedes oldalán is állt, ám ez az elmúlt hetekben megváltozott, miután a The Race információi szerint a „vörös bikák” szembesültek vele, hogy nem tudták olyan jól kijátszani a kiskaput, mint a vetélytársuk. Ezzel a motorgyártók között meglett a szükséges többlet, és innentől fogva a Nemzetközi Automobil-szövetség (FIA) és a FOM kezében van a döntés.
A felek még az idénynyitó előtt dűlőre szeretnének jutni ezzel elkerülvén az óvásokat, és az esetlegesen elhúzódó jogi csatározásokat. Noha a Mercedes eleinte rendkívül magabiztos volt, és több ízben is hangsúlyozta, az erőforrása valamennyi szabálynak megfelel, és azt az FIA is jóváhagyta, a Formula–1-es gyári csapatot irányító Toto Wolff Bahreinben már nem tűnt olyan határozottnak. Ha változik a sűrítési arány tesztelésére szolgáló szabály, akkor az nemcsak a Mercedest, hanem a partnercsapatait, így a címvédő McLarent, az Alpine-t és a Williamst is érzékenyen érintheti.
Az, hogy mi lesz a motortrükkel, egyelőre a jövő zenéje, de mindenképpen hatással lehet az erősorrendre, főleg, hogy a nagy négyesből kettő is Mercedes-erőforrást használ, igaz, már az eddigiek alapján sem a McLarent tartják a fő esélyesnek. A wokingiak hiába tették meg a – a Williamsszel karöltve – a legtöbb kört Bahreinben, és vannak ott az összesített időlista elejében, egyik riválisuk sem őket jelölte ki fő esélyesként, pedig nagy volt az egymásra mutogatás a nagy négyes között.
A McLaren nem meglepő módon saját magát sem sorolta az erősorrend élére, helyette a Mercedest, illetve a Ferrarit állította piedesztálra. Utóbbi istállót a Mercedes által favoritnak bélyegzett Red Bull is kiemelte, igaz, a maranellóiak eközben pont a két említett alakulatot, az „ezüstnyilakat” és a „vörös bikákat” vizionálják maguk elé.
Ami a Scuderia helyzetét illeti, a csapat a bejáratáson a nem hivatalos időlista élén zárt, és a bahreini teszten is előkelő pozíciót foglaltak el a versenyzői: Lewis Hamilton és Charles Leclerc a harmadik-negyedik helyen érkezett a taroló Mercedes-páros mögött. Az SF-26-os emellett az elérhető versenyszimulációk során is remek tempót diktált, miközben látszólag egyelőre problémamentesen teljesítette valamennyi programját. Bár a záró nap végén pont egy Ferrari miatt lendült a piros zászló, mint utóbb kiderült, a versenyszimulációt teljesítő Hamilton autójából egyszerűen kifogyott az üzemanyag, így nem megbízhatósági probléma ütötte fel a fejét.
A Ferrari nem meglepő módon a megtett körök tekintetében is az élmezőnyben volt: csupán egyetlen körrel tett meg kevesebbet Bahreinben, mint a mutatóban élen végző McLaren és Williams, miközben összességében – vagyis a barcelonai bejáratást is számításba véve – a legnagyobb távot teljesítette az eddigi téli felkészülés során.
Ezen felül a hírek szerint az olasz csapat a rajtok tekintetében is előnyt élvezhet, legalábbis erre utal az, hogy források szerint a maranellói csapat volt az, amelyik már az előző évben megvétózta a rajtprocedúra változtatására irányuló szabálymódosítást, amely az utolsó rajtrácsra álló autó és a piros lámpák kialvása közötti minimumidőt határozta volna meg. A rajtok eléggé bonyolulttá válnak az új szabálykorszakban, egyes becslések szerint 20 rajtra egy elrontott jut, ami komoly biztonsági aggályokat is felvet.
A 2024-es szezonból öt rajthelyes büntetést magával cipelő Valtteri Bottas elmondása szerint a Cadillacnek tíz másodperc kell ahhoz, hogy fel tudja pörgetni a turbót, amire a mezőny végén valószínűleg nem lesz ideje.
A Ferrari a hírek alapján minimálisra tervezte a turbólyukat, és Frédéric Vasseur úgy látja, nem új a gond, így az alakulatoknak az esetleges rajtproblémát is számításba kellett volna venniük a tervezésnél, mint ahogyan ők is tették: kompromisszumot kötöttek a jobb start érdekében. Az, hogy e területen lesz-e szabálymódosítás, egyelőre kérdéses, az viszont kétségtelen, hogy kaotikus jelenetek játszódtak le már Bahreinben is a rajtgyakorlatok során.
Ami a többi csapatot illeti, az eddigiek alapján az Alpine és a Haas lehet a középmezőny élén. Az amerikaiak kifejezetten sok kört tettek meg nagyobb fennakadások nélkül, csak a korábban említett trió, a McLaren, a Williams és a Ferrari előzte meg őket Bahreinben. Bár az enstone-iak e mutatóban a sereghajtók között voltak – a Mercedes és az Aston Martin ment náluk kisebb távot –, és volt két piros zászlót okozó megállásuk is, összességében biztató képet mutattak, főleg az előző évhez képest.
ÖSSZESÍTETT IDŐLISTA, ELSŐ BAHREINI TESZT
|Versenyző
|Csapat
|Köridő
|Nap
|Keverék
1.
Andrea Kimi Antonelli
Mercedes
1:33.669
3. nap
C3
2.
George Russell
Mercedes
1:33.918
3. nap
C3
3.
Lewis Hamilton
Ferrari
1:34.209
3. nap
C3
4.
Charles Leclerc
Ferrari
1:34.273
2. nap
C3
5.
Oscar Piastri
McLaren
1:34.549
3. nap
C3
6.
Lando Norris
McLaren
1:34.669
1. nap
C3
7.
Max Verstappen
Red Bull
1:34.798
1. nap
C3
8.
Oliver Bearman
Haas
1:35.394
2. nap
C3
9.
Esteban Ocon
Haas
1:35.578
1. nap
C3
10.
Isack Hadjar
Red Bull
1:35.610
3. nap
C3
11.
Franco Colapinto
Alpine
1:35.806
3. nap
C3
12.
Nico Hülkenberg
Audi
1:36.291
3. nap
C3
13.
Alexander Albon
Williams
1:36.665
3. nap
C3
14.
Gabriel Bortoleto
Audi
1:36.670
2. nap
C3
15.
Pierre Gasly
Alpine
1:36.723
2. nap
C3
16.
Liam Lawson
Racing Bulls
1:36.808
3. nap
C3
17.
Valtteri Bottas
Cadillac
1:36.824
2. nap
C3
18.
Carlos Sainz Jr.
Williams
1:37.186
3. nap
C3
19
Sergio Pérez
Cadillac
1:37.365
3. nap
C3
20.
Arvid Lindblad
Racing Bulls
1:37.470
2. nap
C3
21.
Lance Stroll
Aston Martin
1:38.165
3. nap
C3
22.
Fernando Alonso
Aston Martin
1:38.248
2. nap
C3
A középmezőnyhöz sorolható még a Racing Bulls, az Audi, valamint a Williams is. Két utóbbi alakulat a barcelonai bejáratáshoz képest lépett előre: a német gyártó merőben megújult autóval utazott el Bahreinbe, és megoldásaival az ellenfelek tekintetét is magára vonzotta, míg utóbbi azt követően futott zökkenőmentesen, és zárt a megtett kilométerek tekintetében az élen, hogy a teljes bejáratást kénytelen volt kihagyni. Az első teszt egyik nagy meglepetését így a grove-iak szolgáltatták, meglepően simán szálltak be, miközben egyes riválisaik komoly gondokkal küszködtek a plusz futásmennyiség ellenére is.
A negatív meglepetést eközben az Aston Martin szereplése jelenti, a silverstone-iak már a bejáratásra is késve utaztak, és azóta folyamatosan különböző problémák hátráltatják, miközben egyelőre a tempó is hiányzik. Lance Stroll egészen lesújtó képet festett csapata aktuális helyzetéről, szerinte négy másodperc a lemaradásuk a legjobbakhoz viszonyítva. Az Aston Martinnak a saját gyártású váltójával, illetőleg a Honda-erőforrással gyűlt meg elsődlegesen a baja, de Fernando Alonso a kezdeti nehézségek ellenére is bízik a Newey-faktorban.
A megoldás ugyanakkor hosszabb időt is felölelhet, és a csapat már biztosan tudja, hogy nem fogja hozni az előzetesen elvárt szintet. Az új szabálykorszakra bajnoki reményekkel készülő csapat valószínűleg a mezőny végén lesz Melbourne-ben, és talán csak az új istálló, a Cadillac lesz nagyobb hátrányban nála.
Az amerikaiak esetében ugyanakkor nem lehet kudarcról beszélni, hiába a több piros zászlót okozó megállás, vagy éppen pályán hátrahagyott visszapillantó tükör, a Cadillac három vetélytársánál, az Aston Martinnál, a Mercedesnél és az Alpine-nál is több kört tett meg az első teszt során. A csapat büszke lehet az eddigi szereplésére, és tisztában van vele, hogy még nagyon meredek a hegy előtte.
Ami a folytatást illeti, a mezőny február 19. és 21. között ismét Bahreinben randevúzik, és a második háromnapos teszt során várhatóan már a teljesítmény is nagyobb fókuszt kap, így a mostaninál mindenképpen tisztább kép rajzolódhat ki az erőviszonyokról.
|IDÉNY ELŐTTI KOLLEKTÍV TESZT, BAHREIN
|február 11.
|február 12.
|február 13.
délelőtt
délután
délelőtt
délután
délelőtt
délután
|McLAREN
Piastri
Norris
|Norris
|Piastri
|FERRARI
|Hamilton
|Leclerc
|Leclerc
|Hamilton
|RED BULL
Verstappen
|Hadjar
|Verstappen
Hadjar
|MERCEDES
Russell
Antonelli
Antonelli
Russell
Russell
Antonelli
|ASTON MARTIN
Stroll
Alonso
Stroll
|ALPINE
Colapinto
Gasly
Gasly
Colapinto
|HAAS
Ocon
Bearman
Bearman
Ocon
|RACING BULLS
Lindblad
Lawson
Lindblad
Lawson
|WILLIAMS
Sainz
Albon
Albon
Sainz
Sainz
Albon
|AUDI
Bortoleto
Hülkenberg
Hülkenberg
Bortoleto
Bortoleto
Hülkenberg
|CADILLAC
Bottas
Pérez
Pérez
Bottas
Bottas
Pérez
|IDÉNY ELŐTTI KOLLEKTÍV TESZT, BARCELONA
|A teszt zárt kapuk mögött zajlott, valamennyi csapat összesen három tesztnapon át gyakorolhat a meghatározott időintervallumon belül.
|McLAREN
|–
|–
|Norris
|Piastri
|Norris/Piastri
|FERRARI
|–
|Leclerc/Hamilton
|–
|Hamilton/Leclerc
|Leclerc/Hamilton
|RED BULL
|Hadjar
|Verstappen/Hadjar
|–
–
|Verstappen
|MERCEDES
|Antonelli/Russell
|–
|Russell/Antonelli
|Russell/Antonelli
|–
|ASTON MARTIN
|–
|–
|–
|Stroll
|Alonso
|ALPINE
|Colapinto
|–
|Colapinto/Gasly
|–
|Gasly
|HAAS
|Ocon
|–
|Bearman
|–
|Bearman/Ocon
|RACING BULLS
|Lawson
|–
|Lindblad
|Lawson/Lindblad
|–
|WILLIAMS
|–
|–
|–
–
|–
|AUDI
|Bortoleto
|–
|Hülkenberg
|–
|Bortoleto/Hülkenberg
|CADILLAC
Bottas/Pérez
–
–
Pérez
Bottas