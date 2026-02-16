Nemzeti Sportrádió

A Ferrari és a Red Bull a mezőny élén? Az Aston Martin sereghajtó? – számokban az első bahreini teszt

H. L.H. L.
2026.02.16. 17:42
Futásmennyiség tekintetében összességében a Ferrari áll az élen (Fotó: AFP)
A nagy négyes, a Mercedes, a McLaren, a Ferrari és a Red Bull egymásra mutogat a 2026-os Formula–1-es idényt megelőző első bahreini teszt után, és noha nehéz az eddig látottak alapján meghatározni, pontosan mi a sorrend e csapatok között, az első bahreini teszt alapján már kirajzolódni látszanak kezdetleges minták. A kvartett mögött a Haas és az Alpine vezetheti a középmezőnyt, de lehet oka a bizakodásra a Racing Bullsnak, az Audinak és a Williamsnek, illetve a sereghajtónak vizionált Cadillacnek is. A negatív meglepetést az Aston Martin jelenti egyelőre.

Az első hivatalos kollektív teszt már valamennyi csapat részvételével zajlott le a Bahreini Nagydíjnak otthont adó pályán a 2026-os új szabálykorszakra történő felkészülés jegyében. Noha továbbra is a futásmennyiség volt a főszerepben, és az istállók várhatóan a most következő második teszten koncentrálnak jobban a teljesítményre, minták már kirajzolódni látszanak, így egy kezdetleges kép már kialakult az erőviszonyokról.

Több csapatfőnök és versenyző egyöntetűen arról nyilatkozott, hogy a nagy négyes, vagyis a McLaren, a Mercedes, a Red Bull és a Ferrari a mezőny előtt jár, arról viszont már eléggé megoszlottak a vélemények, hogy ezen négy alakulat közül milyen lehet az aktuális sorrend. Az előzetes várakozások szerint – amit a Circuit de Catalunyán rendezett, januári bejáratás is megerősített – a Mercedes lehet az új szabályéra fő esélyese. A fogadóirodáknál is George Russell vezeti a listát, és az „ezüstnyilak” két pilótája zárt az időlisták élén az első bahreini teszten is.

F1
Tegnap, 10:11

A bahreini teszt után bohózatba illően sztárolják egymást az F1-es élcsapatok

Mindegyik elitistálló a többieket tartja az idény esélyesének.

 

Andrea Kimi Antonelli péntek délután jegyzett 1:33.669-es ideje 249 ezreddel volt jobb, mint a csapattársa egyazon napon futott köre, míg az összesített listán a harmadik helyen végző Lewis Hamilton 540 ezreddel maradt el jobbik Mercedestől. A W14-es látszólag végi erős tempót diktált, legalábbis, amikor a pályán volt, ugyanis a bejáratáson még hibamenetesen futó versenygéppel több probléma is adódott az első teszt folyamán.

Szemléletes, hogy a leggyorsabb Antonelli tette meg a legkevesebb kört a három nap során, szám szerint 94-et, miközben hét versenyző a 200-as körszámhatárt is elérte. Az olasz már szerdán is rengeteg pályaidőt vesztett, amikor csapata az ebédszünet alatt gondot észlelt a beállításmódosítás során, és csütörtökön is ő volt az, aki a garázs mélyéből volt kénytelen figyelemmel kísérni a történéseket.

A Mercedesnél motorhiba ütötte fel a fejét, ami a teljes erőforrás cseréjében csúcsosodott ki. Noha Russell esetében nem volt ilyen nagy fennakadás, a brit sem tudta kompenzálni a sok kiesett időt, és csapata csak a rengeteg bajjal küzdő Aston Martinnál tett meg nagyobb távot, miközben a listavezető McLaren egy kör híján másfélszer több kört tett meg. A német csapat igyekezett is áthelyezni magáról a fókuszt, és a téli szünet alatt kevésbé esélyesnek tartott Red Bullt jelölte ki favoritként.

FUTÁSMENNYISÉG CSAPATONKÉNTI BONTÁSBAN

 

CSAPAT

MEGTETT KÖR (BAHREIN)

MEGTETT KÖR (BARCELONA)

MEGTETT KILOMÉTER ÖSSZESSÉGÉBEN

1.

McLaren

422

291

3639

2.

Williams

422

2284

3.

Ferrari

421

440

4328

4.

Haas

390

391

3932

5.

Audi

354

244

3010

6.

Red Bull

343

303

3267

7.

Racing Bulls

327

319

3255

8.

Cadillac

320

164

2496

9.

Alpine

318

349

3346

10.

Mercedes

282

500

3864

11.

Aston Martin

206

65

1422

Afelől nincs semmi kétség, hogy a „vörös bikák” Forddal közösen gyártott saját erőforrása túlszárnyalja az előzetes várakozásokat, a Red Bull és a Racing Bulls esetében sem lehetett arról hallani, hogy gond lenne a motorral, sőt, a Mercedes szerint egyenesen a legjobban ugrotta meg az új szabályrendszer jelentette kihívásokat. Russell úgy fogalmazott, hogy az energia felszabadítást illetően messze a Red Bull Powertains jár elől, és körönként fél vagy akár egy másodperc előnyre szert tehet hozzájuk képest.

A csütörtökön folyadékszivárgás miatt időt vesztő osztrákoknál viszont úgy látják, hogy a Mercedesnél még hihetetlen tartalékok vannak, és az „ezüstnyilak” csak az idénynyitó, Ausztrál Nagydíjon fedik fel a lapjaikat. Bár az biztos, hogy a legtöbb csapat egészen a melbourne-i fordulóig nem fogja megmutatni, mire is képes, és addig még az autók és az erőforrások is változhatnak (utóbbit még nem homologizálták), nagy kérdőjelet jelent a Mercedes esetében az ásznak tartott motorja.

Ugyanis már a téli szünetben kirobbant egy botrány, melynek főszereplője a Mercedes új erőforrása. A német motorgyártó a hírek szerint el tudja érni, hogy a meghatározott 1:16-os sűrítési aránynál magasabbat érjen el menet közben a belső égésű motorja dugattyújában, amivel teljesítményelőnyre tesz szert.

Ezzel megegyező gyanú vetült a Red Bullra is, és a források szerint a Red Bull Powertains eleinte a Mercedes oldalán is állt, ám ez az elmúlt hetekben megváltozott, miután a The Race információi szerint a „vörös bikák” szembesültek vele, hogy nem tudták olyan jól kijátszani a kiskaput, mint a vetélytársuk. Ezzel a motorgyártók között meglett a szükséges többlet, és innentől fogva a Nemzetközi Automobil-szövetség (FIA) és a FOM kezében van a döntés.

A felek még az idénynyitó előtt dűlőre szeretnének jutni ezzel elkerülvén az óvásokat, és az esetlegesen elhúzódó jogi csatározásokat. Noha a Mercedes eleinte rendkívül magabiztos volt, és több ízben is hangsúlyozta, az erőforrása valamennyi szabálynak megfelel, és azt az FIA is jóváhagyta, a Formula–1-es gyári csapatot irányító Toto Wolff Bahreinben már nem tűnt olyan határozottnak. Ha változik a sűrítési arány tesztelésére szolgáló szabály, akkor az nemcsak a Mercedest, hanem a partnercsapatait, így a címvédő McLarent, az Alpine-t és a Williamst is érzékenyen érintheti.

Az, hogy mi lesz a motortrükkel, egyelőre a jövő zenéje, de mindenképpen hatással lehet az erősorrendre, főleg, hogy a nagy négyesből kettő is Mercedes-erőforrást használ, igaz, már az eddigiek alapján sem a McLarent tartják a fő esélyesnek. A wokingiak hiába tették meg a – a Williamsszel karöltve – a legtöbb kört Bahreinben, és vannak ott az összesített időlista elejében, egyik riválisuk sem őket jelölte ki fő esélyesként, pedig nagy volt az egymásra mutogatás a nagy négyes között.

A McLaren nem meglepő módon saját magát sem sorolta az erősorrend élére, helyette a  Mercedest, illetve a Ferrarit állította piedesztálra. Utóbbi istállót a Mercedes által favoritnak bélyegzett Red Bull is kiemelte, igaz, a maranellóiak eközben pont a két említett alakulatot, az „ezüstnyilakat” és a „vörös bikákat” vizionálják maguk elé.

F1
2026.02.12. 09:05

Melyik a legszebb 2026-os Formula–1-es autó? Szavazzon!

Ez szépségverseny, a valós teljesítmények összevetésére a nagydíjhétvégéken kerül sor.

 

Ami a Scuderia helyzetét illeti, a csapat a bejáratáson a nem hivatalos időlista élén zárt, és a bahreini teszten is előkelő pozíciót foglaltak el a versenyzői: Lewis Hamilton és Charles Leclerc a harmadik-negyedik helyen érkezett a taroló Mercedes-páros mögött. Az SF-26-os emellett az elérhető versenyszimulációk során is remek tempót diktált, miközben látszólag egyelőre problémamentesen teljesítette valamennyi programját. Bár a záró nap végén pont egy Ferrari miatt lendült a piros zászló, mint utóbb kiderült, a versenyszimulációt teljesítő Hamilton autójából egyszerűen kifogyott az üzemanyag, így nem megbízhatósági probléma ütötte fel a fejét.

A Ferrari nem meglepő módon a megtett körök tekintetében is az élmezőnyben volt: csupán egyetlen körrel tett meg kevesebbet Bahreinben, mint a mutatóban élen végző McLaren és Williams, miközben összességében – vagyis a barcelonai bejáratást is számításba véve – a legnagyobb távot teljesítette az eddigi téli felkészülés során.

Ezen felül a hírek szerint az olasz csapat a rajtok tekintetében is előnyt élvezhet, legalábbis erre utal az, hogy források szerint a maranellói csapat volt az, amelyik már az előző évben megvétózta a rajtprocedúra változtatására irányuló szabálymódosítást, amely az utolsó rajtrácsra álló autó és a piros lámpák kialvása közötti minimumidőt határozta volna meg. A rajtok eléggé bonyolulttá válnak az új szabálykorszakban, egyes becslések szerint 20 rajtra egy elrontott jut, ami komoly biztonsági aggályokat is felvet. 

A 2024-es szezonból öt rajthelyes büntetést magával cipelő Valtteri Bottas elmondása szerint a Cadillacnek tíz másodperc kell ahhoz, hogy fel tudja pörgetni a turbót, amire a mezőny végén valószínűleg nem lesz ideje.

A Ferrari a hírek alapján minimálisra tervezte a turbólyukat, és Frédéric Vasseur úgy látja, nem új a gond, így az alakulatoknak az esetleges rajtproblémát is számításba kellett volna venniük a tervezésnél, mint ahogyan ők is tették: kompromisszumot kötöttek a jobb start érdekében. Az, hogy e területen lesz-e szabálymódosítás, egyelőre kérdéses, az viszont kétségtelen, hogy kaotikus jelenetek játszódtak le már Bahreinben is a rajtgyakorlatok során.

Ami a többi csapatot illeti, az eddigiek alapján az Alpine és a Haas lehet a középmezőny élén. Az amerikaiak kifejezetten sok kört tettek meg nagyobb fennakadások nélkül, csak a korábban említett trió, a McLaren, a Williams és a Ferrari előzte meg őket Bahreinben. Bár az enstone-iak e mutatóban a sereghajtók között voltak – a Mercedes és az Aston Martin ment náluk kisebb távot –, és volt két piros zászlót okozó megállásuk is, összességében biztató képet mutattak, főleg az előző évhez képest.

ÖSSZESÍTETT IDŐLISTA, ELSŐ BAHREINI TESZT

 VersenyzőCsapatKöridőNapKeverék

1.

Andrea Kimi Antonelli

Mercedes

 1:33.669 

3. nap

C3

2.

George Russell

Mercedes

 1:33.918 

3. nap

C3

3.

Lewis Hamilton

Ferrari

 1:34.209 

3. nap

C3

4.

Charles Leclerc

Ferrari

 1:34.273 

2. nap

C3

5.

Oscar Piastri

McLaren

1:34.549

3. nap

C3

6.

Lando Norris

McLaren

1:34.669

1. nap

C3

7.

Max Verstappen

Red Bull

1:34.798

1. nap

C3

8.

Oliver Bearman

Haas

1:35.394

2. nap

C3

9.

Esteban Ocon

Haas

1:35.578

1. nap

C3

10.

Isack Hadjar

Red Bull

1:35.610

3. nap

C3

11.

Franco Colapinto

Alpine

1:35.806

3. nap

C3

12.

Nico Hülkenberg

Audi

1:36.291

3. nap

C3

13.

Alexander Albon

Williams

1:36.665

3. nap

C3

14.

Gabriel Bortoleto

Audi

1:36.670

2. nap

C3

15.

Pierre Gasly

Alpine

1:36.723

2. nap

C3

16.

Liam Lawson

Racing Bulls

1:36.808

3. nap

C3

17.

Valtteri Bottas

Cadillac

1:36.824

2. nap

C3

18.

Carlos Sainz Jr.

Williams

1:37.186

3. nap

C3

19

Sergio Pérez

Cadillac

1:37.365

3. nap

C3

20.

Arvid Lindblad

Racing Bulls

1:37.470

2. nap

C3

21.

Lance Stroll

Aston Martin

1:38.165

3. nap

C3

22.

Fernando Alonso

Aston Martin

1:38.248

2. nap

C3

A középmezőnyhöz sorolható még a Racing Bulls, az Audi, valamint a Williams is. Két utóbbi alakulat a barcelonai bejáratáshoz képest lépett előre: a német gyártó merőben megújult autóval utazott el Bahreinbe, és megoldásaival az ellenfelek tekintetét is magára vonzotta, míg utóbbi azt követően futott zökkenőmentesen, és zárt a megtett kilométerek tekintetében az élen, hogy a teljes bejáratást kénytelen volt kihagyni. Az első teszt egyik nagy meglepetését így a grove-iak szolgáltatták, meglepően simán szálltak be, miközben egyes riválisaik komoly gondokkal küszködtek a plusz futásmennyiség ellenére is.

A negatív meglepetést eközben az Aston Martin szereplése jelenti, a silverstone-iak már a bejáratásra is késve utaztak, és azóta folyamatosan különböző problémák hátráltatják, miközben egyelőre a tempó is hiányzik. Lance Stroll egészen lesújtó képet festett csapata aktuális helyzetéről, szerinte négy másodperc a lemaradásuk a legjobbakhoz viszonyítva. Az Aston Martinnak a saját gyártású váltójával, illetőleg a Honda-erőforrással gyűlt meg elsődlegesen a baja, de Fernando Alonso a kezdeti nehézségek ellenére is bízik a Newey-faktorban.

F1
2026.02.12. 16:47

„Négy másodpercet kellene találnunk” – Stroll szerint óriási az Aston Martin hátránya

„Szeretnénk nyerni? Igen. Harcban vagyunk a győzelmekért? Nem úgy fest.”

 

A megoldás ugyanakkor hosszabb időt is felölelhet, és a csapat már biztosan tudja, hogy nem fogja hozni az előzetesen elvárt szintet. Az új szabálykorszakra bajnoki reményekkel készülő csapat valószínűleg a mezőny végén lesz Melbourne-ben, és talán csak az új istálló, a Cadillac lesz nagyobb hátrányban nála.

Az amerikaiak esetében ugyanakkor nem lehet kudarcról beszélni, hiába a több piros zászlót okozó megállás, vagy éppen pályán hátrahagyott visszapillantó tükör, a Cadillac három vetélytársánál, az Aston Martinnál, a Mercedesnél és az Alpine-nál is több kört tett meg az első teszt során. A csapat büszke lehet az eddigi szereplésére, és tisztában van vele, hogy még nagyon meredek a hegy előtte.

Ami a folytatást illeti, a mezőny február 19. és 21. között ismét Bahreinben randevúzik, és a második háromnapos teszt során várhatóan már a teljesítmény is nagyobb fókuszt kap, így a mostaninál mindenképpen tisztább kép rajzolódhat ki az erőviszonyokról. 

IDÉNY ELŐTTI KOLLEKTÍV TESZT, BAHREIN
 február 11.február 12.február 13.

 

délelőtt

délután

délelőtt

délután

délelőtt

délután

McLAREN

Piastri

Norris

NorrisPiastri
FERRARIHamiltonLeclercLeclercHamilton
RED BULL

Verstappen

HadjarVerstappen

Hadjar

MERCEDES

Russell

Antonelli

Antonelli

Russell

Russell

Antonelli

ASTON MARTIN

Stroll

Alonso

Stroll

ALPINE

Colapinto

Gasly

Gasly

Colapinto

HAAS

Ocon

Bearman

Bearman

Ocon

RACING BULLS

Lindblad

Lawson

Lindblad

Lawson

WILLIAMS

Sainz

Albon

Albon

Sainz

Sainz

Albon

AUDI

Bortoleto

Hülkenberg

Hülkenberg

Bortoleto

Bortoleto

Hülkenberg

CADILLAC

Bottas

Pérez

Pérez

Bottas

Bottas

Pérez

IDÉNY ELŐTTI KOLLEKTÍV TESZT, BARCELONA
A teszt zárt kapuk mögött zajlott, valamennyi csapat összesen három tesztnapon át gyakorolhat a meghatározott időintervallumon belül. 
 

január 26.

január 27.

január 28.

január 29.

január 30.

McLARENNorrisPiastriNorris/Piastri
FERRARILeclerc/HamiltonHamilton/LeclercLeclerc/Hamilton
RED BULLHadjarVerstappen/Hadjar

Verstappen
MERCEDESAntonelli/RussellRussell/AntonelliRussell/Antonelli
ASTON MARTINStrollAlonso
ALPINEColapintoColapinto/GaslyGasly
HAASOconBearmanBearman/Ocon
RACING BULLSLawsonLindbladLawson/Lindblad
WILLIAMS

AUDIBortoletoHülkenbergBortoleto/Hülkenberg
CADILLAC

Bottas/Pérez

Pérez

Bottas

A 2026-OS AUTÓBEMUTATÓK

CSAPATAUTÓBEMUTATÓ IDŐPONTJA
McLarenMegérkezett a címvédő McLaren 2026-os versenygépe, az MCL40-es – videó
FerrariMegérkezett a 2026-os Ferrari – a csapat visszatér a győztesek útjára az új korszakban?
Red BullA Red Bull megújult külsővel vág neki az új korszaknak – képek
MercedesA Mercedes megújult az új korszakra – képek
Aston MartinMegérkezett Adrian Newey első Aston Martinja, az AMR26-os – képek
AlpineMegérkezett a Mercedes-motorral hajtott Alpine – képek
HaasA Haas megújult festéssel kezdi az új szabálykorszakot
Visa Cash App Racing BullsA Racing Bulls mélykéket csempészett a fehér szín mellé
WilliamsA Williams új külsőt villantott a 2026-os idény előtt – videó
AudiAz Audi bemutatta az első F1-es autója fényezését– képek
CadillacA Cadillac a Super Bowl alatt, a Times Square-en leplezte le a 2026-os autófestését – videó


 

 

