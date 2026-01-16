Nemzeti Sportrádió

A Red Bull megújult külsővel vág neki az új korszaknak – képek

2026.01.16. 09:24
A Red Bull a kezdetekhez nyúlt vissza (Fotó: X/redbullracing)
A Formula–1-es Red Bull, valamint a testvércsapata, a Racing Bulls a Forddal közösen tartott leleplezést Detroitban.

A 2026-os nagy szabályváltoztatások évében a megszokottnál jóval rövidebb téli szünet áll a mezőny rendelkezésére. A csapatok január végén privát teszt keretein belül kezdik meg a felkészülést, és többen, köztük a Red Bull, valamint a testvércsapata, a Racing Bulls is úgy határozott, hogy már az esemény előtt bemutatót tart.

A két istálló közös leleplezésére közép-európai idő szerint péntek hajnalban, Detroitban, a Michigan Central Station épületében került sor, amely új fejezetet nyit a márka F1-es történetében. A Red Bull ugyanis búcsút intve a Hondának saját gyártású erőforrást fejlesztett ki az új technikai partnere, a Ford segítségével, és látja el motorral a testvércsapatát  is. Az amerikai gyártó nagy célokat tűzött ki maga elé már az első évben: nyerni akar, és tudja, sikere kulcsfontosságú lesz Max Verstappen F1-es jövője szempontjából is.

 

Az elmúlt években rengeteg kulcsember távozott a Red Bulltól, köztük a botrányba keveredő csapatfőnök, Christian Horner, illetve a tanácsadó, Helmut Marko is, és sok találgatás folyt a holland versenyző maradása kapcsán is. A 2021 és 2024 között sorozatban négy bajnoki címet szerző Verstappen tavaly mindössze két ponttal maradt le a címvédésről, és ugyan a soron következő idényre elköteleződött a csapata mellett, jelezte, ha az új korszakban nem élvezi a versenyzést, akkor nem fogja feltétlenül kitölteni a 2028 végéig szóló szerződését.

A holland mellett ezúttal a Racing Bullsnál tavaly bemutatkozó és remek  teljesítményével az előléptetést kivívó Isack Hadjar bizonyíthat,  míg a faenzaiaknál a 2026-os idény egyetlen újonca, Arvid Lindblad kap lehetőséget a Red Bulltól két versenyhétvége után távozó, de a testvércsapatnál a hosszabbítást kiérdemlő Liam Lawson mellett.

A Red Bullnál Laurent Mekies, míg a Racing Bullsnál Alan Premane tölti be a csapatfőnöki posztot, de az eseményen jelen voltak a Ford képviselői is.

Ami a közös bemutatót illeti, mindkét team a 2026-os autófestését mutatta meg, és változtatott az eddigi dizájnon: a Red Bull visszanyúlt a kezdetekhez, és világosabb kék árnyalattal kezdi az új érát, míg a Racing Bulls ugyan maradt a közkedvelt fehér fényezésnél, sötétkék színt csempészett mellé. 

A bemutatók sorát a Haas folytatja, az amerikai csapat január 19-én tart leleplezést. 
 

A 2026-OS AUTÓBEMUTATÓK

CSAPATAUTÓBEMUTATÓ IDŐPONTJA
McLarenfebruár 9.
Ferrarijanuár 23.
Red BullA Red Bull megújult külsővel  vág neki az új korszaknak – képek
Mercedesjanuár 22.
Aston Martinfebruár 9.
Alpinejanuár 23.
Haasjanuár 23.
Visa Cash App Racing BullsA Racing Bulls mélykéket csempészett a fehér szín mellé
Williamsfebruár 3.
Audijanuár 20.
Cadillacfebruár 8.

 

 

