Nemzeti Sportrádió

A Mercedes szárnyal; gondok az Audinál és a Haasnál a 3. tesztnapon – képek

H. L.H. L.
Vágólapra másolva!
2026.01.28. 18:36
null
A Mercedes remek formában van az idény előtti bejáratáson (Fotó: X/MercedesAMGF1)
Címkék
Haas F1 Racing Bulls McLaren Audi Formula–1 Alpine Mercedes
A Formula–1-es McLaren először hajtott pályára a 2026-os idényt megelőző bejáratás keretein belül szerdán, de a legnagyobb figyelem nem a regnáló bajnokra, hanem a Mercedesre irányult, hiszen amellett, hogy rengeteg kört tett meg probléma nélkül a Circuit de Catalunyán, versenyzői, Andrea Kimi Antonelli és George Russell zárt a nem hivatalos időlista első két helyén. Az Audit eközben újabb problémák hátráltatták.

A csendes keddi nap után, amikor mindössze a Ferrari és a Red Bull versenyzői rótták a köröket a borongós, esős Circuit de Catalunyán, szerdán már hat istálló nyolc pilótája hajtott pályára a bejáratás keretein belül. Az előző napon tesztelő maranellóiak és a „vörös bikák” mellett a Cadillac határozott úgy, hogy kihagyja a napot, míg az Aston Martin és a Williams igazoltan hiányzott. A silverstone-iak a tervek szerint csütörtökön állnak munkába, míg a grove-iak a teljes teszthetet kénytelenek kihagyni, miután csak többszöri próbálkozás után tudták sikeresen teljesíteni a Nemzetközi Automobil-szövetség (FIA) kötelező töréstesztjét.

A tesztelők közül a Mercedes irányította magára a figyelmet, hiszen délelőtt George Russell, míg délután Andrea Kimi Antonelli gyűjtögette szorgosan a köröket, ráadásul nem akármilyen tempóban! A brit pilóta összesen 92 kört teljesített a délelőtti etap során, és futotta meg a teszthét addigi legjobb idejét (1:17.850), ráadásul az Autosport forrásai szerint valószínűleg a kemény keveréken. Már ez is több, mint biztató volt a csapat számára, de olasz pilótája még tovább emelte a tétet délután, hiszen amellett, hogy már a második tesztnapon versenyszimulációt futott, tovább faragta csapattársa idejét.

Az „ezüstnyilak” összességében 183(!) kört teljesítettek, őket az ugyancsak Mercedes-erőforrással hajtott Alpine követte, Colapinto és Pierre Gasly együttesen 123 körig jutott, míg a képzeletbeli dobogó harmadik fokára a Racing Bulls állhatott fel 119 körrel. 

A másik végletet egyelőre az Audi jelentette, amely a hétfői műszaki problémák után szerdán is rengeteg időt vesztegelt a garázsban. Nico Hülkenberg mindössze 5 kört tett meg délelőtt, mielőtt megállt alatta az R26-os hidraulikus meghibásodás miatt, és ezzel előidézte a nap első piros zászlós megszakítását. Nem sokkal később Oliver Bearman is kénytelen volt leparkolni a pályán a nyitó napon legtöbb kört futó Haasszal, és ugyan a brit pilóta már a nem hivatalos ebédszünet előtt visszatért a nyomvonalra, végül nem igazán tudott többet hozzátenni a délelőtt megtett körökhöz. 

„Kissé frusztráló volt a ma reggel – kezdte az értékelést a csapatfőnök, Komacu Ayao. De az első napunk jól alakult, 154 kört teljesítettünk, szóval sok mindent tudtunk kielemezni. Amikor ma reggel kihajtottunk a pályára, érezhető volt javulás, ami pozitívum. Sok területen előreléptünk, de sajnos megbízhatósági problémával találtuk szembe magunkat. Semmi olyasmiről nincs szó, amit ne lehetne megoldani, de nyilván sok pályaidőt felemésztett, így közel sem tudtunk annyit menni, mint szerettünk volna.”

„Ugyanakkor elég szép távot tettünk meg a nyitó napon, és jobb felfedezni ezeket a hibákat előbb, mint később. Nagyon elégedett vagyok az első nap óta elért fejlődéssel az autó és valamennyi rendszer terén” – magyarázta, arra azonban nem tért ki, pontosan milyen gond hátráltatta csapatát délelőtt.

Az Audi eközben 15 óra környékén tudott újra pályára hajtani, igaz, nem tölthetett el sok időt kint, hiszen rövidesen Lindblad alatt megállt a Racing Bulls, és harmadszor is lendült a piros zászló. Újabb kényszerszünet ugyanakkor már nem volt a nap során, az Audi végül 68 körig jutott, míg a Haas 42 körnél állt meg, amivel a legkevesebbet teljesítette a csapatok közül. 

Nagy figyelem övezte a McLaren debütálását is, amelyik szerdán tette meg az első köröket a 2026-os versenygépével. Az MCL40-es egyelőre tesztfestést kapott, hiszen a bemutatóra február 9-én kerül sor, és először tűnt fel rajta az 1-es rajtszám is, mivel a volán mögött a regnáló világbajnok, Lando Norris foglalt helyet a nap során. A wokingiak nem siették el a kezdést, hiszen a brit versenyző nem sokkal 11 után hagyta el a garázst, ami a körszámon is megmutatkozik. A McLaren végül 74 körig jutott az első tesztnapja során, és Norris közel egymásodperces hátránnyal a nem hivatalos időlista harmadik helyén végzett. 

Kapcsolódó tartalom

Először a pályán a címvédő McLaren; az Audi megint megadta magát – videók

A délelőtti órákban kétszer lendült a piros zászló a spanyolországi bejáratáson.

„Sokkal rosszabbul is alakulhatott volna” – Hamilton szerint jól kezdett a Ferrari

A Scuderia első tesztnapja zökkenőmentesen zajlott Spanyolországban.

 

Ami a folytatást illeti, az Aston Martin a nap folyamán megerősítette, hogy csütörtökön már ott lesz a pályán, a silverstone-iak mellett a Ferrari és a Cadillac indulása is biztosnak tekinthető, hiszen e két csapatnak még két nap áll a rendelkezésére, míg a többiek dönthetnek úgy, hogy pénteken térnek vissza a pályára. A Williams eközben arról tett bejelentést, hogy Bahreinben már részt vesz a teszten, a csúszást az okozta, hogy agresszív utat választott az autójával. 

IDÉNY ELŐTTI KOLLEKTÍV TESZT, BARCELONA
A teszt zárt kapuk mögött zajlik, valamennyi csapat összesen három tesztnapon át gyakorolhat a meghatározott időintervallumon belül. 
 

január 26.

január 27.

január 28.

január 29.

január 30.

MCLARENNorris  
FERRARILeclerc/Hamilton  
RED BULLHadjarVerstappen/Hadjar  
MERCEDESAntonelli/RussellRussell/Antonelli  
ASTON MARTIN  
ALPINEColapintoColapinto/Gasly  
HAASOconBearman  
RACING BULLSLawsonLindblad  
WILLIAMS

AUDIBortoletoHülkenberg  
CADILLAC

Bottas/Pérez

  

A 2026-OS AUTÓBEMUTATÓK

CSAPATAUTÓBEMUTATÓ IDŐPONTJA
McLarenfebruár 9.
FerrariMegérkezett a 2026-os Ferrari – a csapat visszatér a győztesek útjára az új korszakban?
Red BullA Red Bull megújult külsővel vág neki az új korszaknak – képek
MercedesA Mercedes megújult az új korszakra – képek
Aston Martinfebruár 9.
AlpineMegérkezett a Mercedes-motorral hajtott Alpine – képek
HaasA Haas megújult festéssel kezdi az új szabálykorszakot
Visa Cash App Racing BullsA Racing Bulls mélykéket csempészett a fehér szín mellé
Williamsfebruár 3.
AudiAz Audi bemutatta az első F1-es autója fényezését– képek
Cadillacfebruár 8.


 

Haas F1 Racing Bulls McLaren Audi Formula–1 Alpine Mercedes
Legfrissebb hírek

Először a pályán a címvédő McLaren; az Audi megint megadta magát – videók

F1
6 órája

„Sokkal rosszabbul is alakulhatott volna” – Hamilton szerint jól kezdett a Ferrari

F1
22 órája

Hadjar összetörte a Red Bullt a 2. tesztnapon; Leclerc bízik benne, hogy a mostani a Ferrari éve lesz

F1
Tegnap, 18:29

F1, 2026 ADATBANK

F1
Tegnap, 18:26

Verstappen szinte azonnal piros zászlót okozott; megérkezett az eső Barcelonába

F1
Tegnap, 13:14

Hadjar az első tesztnap leggyorsabbja; az Aston Martin késésben van – videók

F1
2026.01.26. 18:26

A Mercedes elsőként hajtott pályára; a McLaren és a Red Bull leleplezte a 2026-os autóját – képek

F1
2026.01.26. 10:34

Hétfőn kezdődik az F1-es tesztidény – minden, amit tudni érdemes a bejáratásról

F1
2026.01.25. 18:18
Ezek is érdekelhetik