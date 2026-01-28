A Mercedes szárnyal; gondok az Audinál és a Haasnál a 3. tesztnapon – képek

A csendes keddi nap után, amikor mindössze a Ferrari és a Red Bull versenyzői rótták a köröket a borongós, esős Circuit de Catalunyán, szerdán már hat istálló nyolc pilótája hajtott pályára a bejáratás keretein belül. Az előző napon tesztelő maranellóiak és a „vörös bikák” mellett a Cadillac határozott úgy, hogy kihagyja a napot, míg az Aston Martin és a Williams igazoltan hiányzott. A silverstone-iak a tervek szerint csütörtökön állnak munkába, míg a grove-iak a teljes teszthetet kénytelenek kihagyni, miután csak többszöri próbálkozás után tudták sikeresen teljesíteni a Nemzetközi Automobil-szövetség (FIA) kötelező töréstesztjét.

A tesztelők közül a Mercedes irányította magára a figyelmet, hiszen délelőtt George Russell, míg délután Andrea Kimi Antonelli gyűjtögette szorgosan a köröket, ráadásul nem akármilyen tempóban! A brit pilóta összesen 92 kört teljesített a délelőtti etap során, és futotta meg a teszthét addigi legjobb idejét (1:17.850), ráadásul az Autosport forrásai szerint valószínűleg a kemény keveréken. Már ez is több, mint biztató volt a csapat számára, de olasz pilótája még tovább emelte a tétet délután, hiszen amellett, hogy már a második tesztnapon versenyszimulációt futott, tovább faragta csapattársa idejét.

Az „ezüstnyilak” összességében 183(!) kört teljesítettek, őket az ugyancsak Mercedes-erőforrással hajtott Alpine követte, Colapinto és Pierre Gasly együttesen 123 körig jutott, míg a képzeletbeli dobogó harmadik fokára a Racing Bulls állhatott fel 119 körrel.

A másik végletet egyelőre az Audi jelentette, amely a hétfői műszaki problémák után szerdán is rengeteg időt vesztegelt a garázsban. Nico Hülkenberg mindössze 5 kört tett meg délelőtt, mielőtt megállt alatta az R26-os hidraulikus meghibásodás miatt, és ezzel előidézte a nap első piros zászlós megszakítását. Nem sokkal később Oliver Bearman is kénytelen volt leparkolni a pályán a nyitó napon legtöbb kört futó Haasszal, és ugyan a brit pilóta már a nem hivatalos ebédszünet előtt visszatért a nyomvonalra, végül nem igazán tudott többet hozzátenni a délelőtt megtett körökhöz.

„Kissé frusztráló volt a ma reggel – kezdte az értékelést a csapatfőnök, Komacu Ayao. – De az első napunk jól alakult, 154 kört teljesítettünk, szóval sok mindent tudtunk kielemezni. Amikor ma reggel kihajtottunk a pályára, érezhető volt javulás, ami pozitívum. Sok területen előreléptünk, de sajnos megbízhatósági problémával találtuk szembe magunkat. Semmi olyasmiről nincs szó, amit ne lehetne megoldani, de nyilván sok pályaidőt felemésztett, így közel sem tudtunk annyit menni, mint szerettünk volna.”

„Ugyanakkor elég szép távot tettünk meg a nyitó napon, és jobb felfedezni ezeket a hibákat előbb, mint később. Nagyon elégedett vagyok az első nap óta elért fejlődéssel az autó és valamennyi rendszer terén” – magyarázta, arra azonban nem tért ki, pontosan milyen gond hátráltatta csapatát délelőtt.

Az Audi eközben 15 óra környékén tudott újra pályára hajtani, igaz, nem tölthetett el sok időt kint, hiszen rövidesen Lindblad alatt megállt a Racing Bulls, és harmadszor is lendült a piros zászló. Újabb kényszerszünet ugyanakkor már nem volt a nap során, az Audi végül 68 körig jutott, míg a Haas 42 körnél állt meg, amivel a legkevesebbet teljesítette a csapatok közül.

Nagy figyelem övezte a McLaren debütálását is, amelyik szerdán tette meg az első köröket a 2026-os versenygépével. Az MCL40-es egyelőre tesztfestést kapott, hiszen a bemutatóra február 9-én kerül sor, és először tűnt fel rajta az 1-es rajtszám is, mivel a volán mögött a regnáló világbajnok, Lando Norris foglalt helyet a nap során. A wokingiak nem siették el a kezdést, hiszen a brit versenyző nem sokkal 11 után hagyta el a garázst, ami a körszámon is megmutatkozik. A McLaren végül 74 körig jutott az első tesztnapja során, és Norris közel egymásodperces hátránnyal a nem hivatalos időlista harmadik helyén végzett.