A Ferrari a leggyorsabb, a Mercedes a legszorgalmasabb volt a bejáratáson – képek

Noha a 2026-os Formula–1-es idényre kibővül a mezőny, és összesen tizenegy csapat méri össze tudását az új szabálykorszakban, a rövid téli felkészülés első állomásán, a Circuit de Catalunyán lezajlott, zárt kapus bejáratáson csak tíz istálló vett részt, és nem az újonnan csatlakozó Cadillac, hanem az előző évben kétszer is dobogóra álló, a konstruktőri tabella ötödik helyén végző Williams hiányzott a helyszínről.

A patinás alakulat csak többszöri próbálkozás után tudta sikeresen teljesíteni a Nemzetközi Automobil-szövetség (FIA) kötelező töréstesztjét, aminek következtében csak távolról követhette az eseményeket. Megfigyelő volt egészen az utolsó előtti tesztnapig az Aston Martin is: a silverstone-iak Adrian Newey által tervezett első versenygépe, az AMR26-os csak alig egy órával a csütörtöki etap vége előtt hajtott pályára, majd néhány kör megtétele után meg is adta magát.

A negyedik közös idényére készülő Lance Stroll, Fernando Alonso páros összesen 65 kört teljesített, ami egy teljes versenytávnak sem felel meg a katalán aszfaltcsíkon, miközben a legnagyobb távot teljesítő Mercedes kereken 500 kört tudott le. Bár az Aston Martin legalább megmutathatta magát, mégis nagyobb hátrányban van, mint a pálya közelében sem járó Williams: a grove-iak legalább motorfronton támaszkodhatnak a Mercedesre és a partnercsapatok által gyűjtött adatokra, míg a silverstone-iak egyedüliként használják a Honda erőforrását.

Az, hogy ezt a kezdeti lemaradást képes lesz-e az Aston Martin ledolgozni a szezonnyitóra, egyelőre kérdéses, de így is sikerült már felhívnia magára a figyelmet a merész és innovatív megoldásaival, így egyelőre semmiképpen sem szabad leírni a hamvaiból már többször is újjáéledő csapatot.

Ezzel egy időben a Mercedesnek sem lehet előre odaadni a világbajnoki címet, az viszont tagadhatatlan, hogy az „ezüstnyilak” egyelőre igazolják azt a feltételezést, miszerint a megújult szabályrendszer egyik fő esélyeseként kell számolni velük. Az előző motorkorszakban uralkodó németek még a saját elvárásaikat is felülmúlták a bejáratáson, látszólag fennakadás nélkül, szorgalmasan gyűjtögették a kilométereket, ráadásul a tempó terén is szinte végig úgy tűnt, egy lépéssel a többiek előtt járnak.

Bár végül nem Mercedes-pilóta végzett a nem hivatalos, összesített időlista élén, a csapat nem volt ott a záró napon, míg a top 5-be beférő többi versenyző kivétel nélkül pénteken futotta meg a leggyorsabb körét. A teszthét legjobb idejét jegyző Lewis Hamilton ráadásul nem sokkal a kockás zászló megjelenése előtt, kedvezőbb körülmények között állította meg 1:16.348-nál a stoppert, ami mindössze egy tizedmásodperccel volt jobb, mint George Russell csütörtökön elért ideje.

A Ferrari eredménye azonban így is több mint biztató: csupán 60 körrel futott kevesebbet, mint a Mercedes úgy, hogy kedden változó, de főként vizes körülmények között tesztelt. A maranellóiak látszólag nem is ütköztek problémákba, a versenyzők végig tudták vinni az előzetesen tervezett programokat, és az utolsó napon emeltek is a sebességen, ami az időeredményekben is megmutatkozott. A Scuderia emellett markáns motorhangjával is felhívta magára a figyelmet, és összességében mindenképpen pozitívan készülhet a folytatásra. Úgy tűnik, jobb alapokra építkezhet, mint egy évvel ezelőtt.

A BEJÁRATÁS NEM HIVATALOS, ÖSSZESÍTETT IDŐLISTÁJA Versenyző Csapat Tesztnap Köridő 1. Lewis Hamilton Ferrari 5. nap 1:16.348 2. George Russell Mercedes 4. nap 1:16.445 3. Lando Norris McLaren 5. nap 1:16.594 4. Charles Leclerc Ferrari 5. nap 1:16.653 5. Andrea Kimi Antonelli Mercedes 4. nap 1:17.081 6. Oscar Piastri McLaren 5. nap 1:17.446 7. Max Verstappen Red Bull 5. nap 1:17.586 8. Pierre Gasly Alpine 5. nap 1:17.707 9. Isack Hadjar Red Bull 2. nap 1:18.159 10. Esteban Ocon Haas 5. nap 1:18.393 11. Oliver Bearman Haas 5. nap 1:18.423 12. Arvid Lindblad Racing Bulls 4. nap 1:18.451 13. Liam Lawson Racing Bulls 4. nap 1:18.840 14. Franco Colapinto Alpine 3. nap 1:19.150 15. Nico Hülkenberg Audi 5. nap 1:19.870 16. Gabriel Bortoleto Audi 5. nap 1:20.179 17. Fernando Alonso Aston Martin 5. nap 1:20.795 18. Valtteri Bottas Cadillac 5. nap 120.920 19. Sergio Pérez Cadillac 4. nap 1:21.024 20. Lance Stroll Aston Martin 4. nap 1:46.404

Nem kezdett tökéletesen a konstruktőri címvédő McLaren: a wokingiak kedden terveztek először pályára hajtani, ám az időjárási viszonyok miatt szerdára tolták a kezdést, aminek értelmében zsinórban három napon keresztül kellett tesztelniük. Míg az első és a harmadik nap zökkenőmentesen telt, csütörtökön Oscar Piastri sok időt vesztett, és csak 48 kört tudott megtenni az üzemanyagrendszer meghibásodása miatt.

Bár az ausztrál és csapattársa, Lando Norris is egyenként több mint 80 kört pakolt pénteken az MCL40-esbe, az elvesztett pályaidő nyomot hagyott a megtett körszámon, a wokingiak összesen 291 kört futottak. Az istálló emellett elismerte, még bőven van tanulnivalója az új Mercedes-erőforrással kapcsolatban, amely másfajta beállításokat és vezetést követel meg. A nem tökéletes kezdés ellenére viszont nem lehet arról beszélni, hogy gond lenne a McLarennél.

A Red Bull az időlistán és a körszámok tekintetében sem tört az élre, határozottan sikeresnek mondható az új motorprojektje, a Forddal közösen kifejlesztett erőforrás jelentősebb probléma nélkül muzsikált az RB24-esben, valamint a testvércsapat, a Racing Bulls autójában is. A faenzaiak ugyan kétszer okoztak piros zászlós megszakítást, nem ismert, hogy pontosan mi állt a leállások hátterében. A Racing Bulls ráadásul a Mercedes mellett az egyetlen csapat volt, amelyik péntekre letudta mindhárom tesztnapját, és a Red Bull-lal kiegészülve 622 kört gyűjtött össze. Az egyetlen gondot eközben Isack Hadjar keddi autótörése jelentette, a „vörös bikák” két napot is kénytelenek voltak kiülni, mivel várniuk kellett a pótalkatrészekre.

Biztató képet festett magáról az Alpine, az immár Mercedes-motort használó estone-iak zökkenőmentesen köröztek, és határozottan jobb formában kezdtek, mint egy évvel ezelőtt. Pierre Gasly és Franco Colapinto pénteken 164 kört tett meg együttesen, ez több mint a fele a Red Bull által három nap alatt megtett távnak. Az előző évet utolsóként záró franciák az eddigi alapján akár a mezőny első felében is találhatják magukat.

Felemás tesztet tudhat maga mögött a Haas: az amerikaiak hétfőn és pénteken meggyőző formát mutattak, míg szerdán azzal hívták fel magukra a figyelmet, hogy hosszú időre eltűntek a garázsban. A két meghibásodásból ráadásul az egyik a csapatfőnököt, Komacu Ajaót is aggodalommal töltötte el. Az utolsó napon megtett közel kétszáz körrel azonban jelezte a csapat, hogy erős formában tért vissza a problémák után.

Nem lehet elégedett az Audi, amely az első két nap a százas körhatárt sem tudta átlépni, és több piros zászlós kényszerszünetet is előidézett. Bár pontosan nem ismert, mi okozta a leállásokat, az alakulat utalt rá, hogy vannak kisebb problémák is a saját gyártású erőforrással, ami azért rossz hír, mert nincs partnercsapata, így csakis azokra az adatokra hagyatkozhat, amit maga szerez meg. A záró napon futott 148 kör ugyanakkor bizakodásra adhat okot, így pozitívabb érzésekkel készülhet a bahreini folytatásra.

Ugyan nem alakult simán a Cadillac bemutatkozása sem, az új istálló összességében mégis sikeresnek tekintheti az első teszthetét. A két nagy visszatérőnek számító Sergio Pérez és Valtteri Bottas már hétfőn rótta a köröket, miközben a gyakorlottabb istállók közé tartozó Aston Martinnak és a Williamsnek is csúszott a pályára menetele. Hiába a problémák és a kevesebb megtett táv, a Cadillac valóban megérkezett a Formula–1-be, és készen áll arra, hogy gyökeret eresszen. Persze nem lesz egyszerű a kezdés, de nem dédelgetett hamis vágyakat, tudta, hogy nagy hegyet kell megmásznia.

Ami a folytatást illeti, a Williams február 3-án tart bemutatót, a grove-iakat a Cadillac követi február 8-án, a Super Bowl félidei szünetében, majd a sort a McLaren és az Aston Marin zárja február 9-én. A festések leleplezése után aztán Bahreinre összpontosul minden figyelem, hiszen február 11. és 13., majd február 18. és 21. között kétszer három nap áll a csapatok rendelkezésére, hogy felkészüljenek a március 8-án rajtoló 2026-os világbajnoki idényre.

A MEGTETT KÖRÖK SZÁMA CSAPATONKÉNTI LEBONTÁSBAN CSAPAT MEGTETT KÖRSZÁM 1. Mercedes 500 2. Ferrari 440 3. Haas 391 4. Alpine 349 5. Racing Bulls 319 6. Red Bull 303 7. McLaren 291 8 Audi 244 9. Cadillac 164 10. Aston Martin 65 11. Williams 0