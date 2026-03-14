Russell nyert a két Ferrari előtt az év első sprintversenyén

H. L.
2026.03.14. 05:02
Az első körökben Hamilton és Russell többször is helyet cserélt az élen (Fotó: AFP)
F1 Kínai Nagydíj sprintverseny Formula–1
George Russell (Mercedes) aratott győzelmet a Formula–1-es Kínai Nagydíj sprintversenyén. A brit mögött Charles Leclerc, Lewis Hamilton sorrendben a két Ferrari következett, míg az első ötöst Lando Norris (McLaren) és Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) zárta.

A Mercedes az év első sprinthétvégéjén is tökéletes formában kezdett: George Russell és Andrea Kimi Antonelli kisajátította az első rajtsort, miközben a harmadik helyezett Lando Norris lemaradása már a hat tizedmásodpercet is meghaladta. A regnáló világbajnok Lewis Hamiltonnal osztozott a második soron, míg a brit kettős mögül Oscar Piastri és Charles Leclerc várta a piros lámpák kialvását.

A csalódást keltően teljesítő Red Bull-pilóták közül Max Verstappen a nyolcadik, míg Isack Hadjar a tizedik helyről rugaszkodott el, miközben a sor végén a Cadillac és az Aston Martin versenyzői zártak. Az év első sprintversenye előtt az jelentette a fő kérdést, hogy a Ferrari ezúttal is képes-e kimagaslóan teljesíteni a rajtnál, illetve, hogy a Mercedes megfogató-e a mini futamon.

A rajtrácson egy változás történt: Alexander Albon a bokszutcából indult, miután a Williams változtatott a beállításain, és ezzel megsértette a parc farmé-szabályokat.

Ami a gumistratégiát illeti, Carlos Sainz Jr. és Fernando Alonso a kemény, Isack Hadjar a lágy, míg a többiek a közepes keverék mellett döntöttek.

Felemás rajtot vett a Mercedes: míg Russellnek sikerült megtartania a vezetést, Antonelli egészen a nyolcadik helyig esett vissza, miközben a két Ferrari ezúttal is állva hagyta a mezőnyt. Hamilton azonnal a második helyre jött fel, míg mögé Leclerc sorolt be. Ezzel ráadásul még nem volt vége: Hamilton ugyanis  már az első körben az élre tört, amivel éles küzdelem vette kezdetét a győzelemért.

Russell nem hagyta magát, a páros az első néhány körben háromszor cserélt pozíciót egymással, miközben végig ott ólálkodott Leclerc is. Az első ötöst a két McLaren zárta, míg Antonelli Oliver Bearman és Pierre Gasly megelőzése után Piastrit vette célkeresztbe, ám hiába sikerült hamarosan megelőznie az ausztrált, 10 másodperces stop-and-go büntetést kapott, miután összeért Hadjarral míg az első körben.

Bár a francia a történtek ellenére kilencedikként folytatta, csapattársa, Verstappen egészen a tizenötödik pozícióig esett vissza. Borzalmasan alakult az újonc, Arvid Lindblad számára is a kezdés: kiforgatták, amit követően a mezőny végén találta magát.

Russell a hetedik körben tudta újra megragadta az irányítást, és ezúttal sikerült is az élen maradnia, mögötte ugyanakkor nagy volt a felfordulás. Hamiltont a márkatársa, Leclerc előzte meg, miközben Antonelli magasabb tempóra kapcsolt, és Norris megelőzése után már a két Ferrarit vette üldözőbe. Az olasz a 12. körben húzott el Hamilton mellett, ám a menetelésének Nico Hülkenberg leállása vetett véget.

A német a tizenharmadik kör végén parkolt le nem túl szerencsés helyen az Audival, ami nem sokkal később biztonsági autós szakaszt vont maga után. A korlátozást kihasználva a mezőny jelentős része a bokszutca felé vette az irányt friss gumikért, Antonelli letöltötte a büntetését, míg Lindblad feladni kényszerült a versenyt.

Russell és Leclerc maradt az első két helyen, mögéjük Norris zárkózott fel, miután Hamilton időt vesztett  a Ferrari dupla kerékcseréjével. Az ötödik-hatodik pozícióban a kint maradó Liam Lawson és Bearman érkezett, majd Piastri és Antonelli zárta az első nyolcast, miután rendeződött a mezőny a safety car mögött.

A korlátozás a 16. körben ért véget: Russell megtartotta az első helyet az újraindításnál is, amit a folytatásban sem engedett ki a kezei közül, mint ahogyan Leclerc sem mozdult el a második pozícióból. A kettős mögött ugyanakkor több változás is történt: Hamilton maga mögé utasította Norrist, miközben Lawsont és Bearmant Piastri és Antonelli is levadászta. utóbbi ráadásul végül a két McLaren közé is beékelődött. E versenyzők zárták a pontszerzők sorát, míg a Red Bull-pilóták közül Verstappen a kilencedik, Hadjar a tizenötödik helyen látta meg a kockás zászlót.

Az utolsó körökben Valtteri Bottas is feladásra kényszerült, így végül összesen tizenkilenc autó fejezte be a futamot.

Folytatás 8 órakor az időmérővel. 
 

Fotó: X/F1

A VILÁGBAJNOKSÁG ÁLLÁSA

PILÓTÁKGYŐZELEMDOBOGÓPONTSZERZÉSPONT
1. George Russell11233
2. Kimi Antonelli1222
3. Charles Leclerc1222
4. Lewis Hamilton218
5. Lando Norris215
6. Max Verstappen18
7. Oliver Bearman27
8. Arvid Lindblad14
9. Oscar Piastri13
10. Gabriel Bortoleto12
11. Liam Lawson12
12. Pierre Gasly11
KONSTRUKTŐRÖK 
1. Mercedes55
2. Ferrari40
3. McLaren-Mercedes18
4. Red Bull-Ford8
5. Haas-Ferrari7
6. Racing Bulls-Ford6
7. Audi2
8. Alpine-Mercedes1
9. Williams-Mercedes0
10. Cadillac-Ferrari0
11. Aston Martin-Honda0

 

19. KÍNAI NAGYDÍJ
MÁRCIUS 13., PÉNTEK
Szabadedzés1. Russell 1:32.741
Sprintidőmérő1. Russell 1:31.520
MÁRCIUS 14., SZOMBAT
Sprintverseny1. Russell, 2. Leclerc, 3. Hamilton
Időmérő8.00–9.00
MÁRCIUS 15., VASÁRNAP
A verseny (56 kör, 305.066 km) rajtja8.00
KÖVETKEZŐ VERSENY
Japán Nagydíj, Szuzukamárcius 29., 7.00
Bahreini Nagydíj, Bahreináprilis 12., 17.00
Szaúd-arábiai Nagydíj, Dzsiddaáprilis 19., 19.00

 

 

F1 Kínai Nagydíj sprintverseny Formula–1
