Russell nyert a két Ferrari előtt az év első sprintversenyén
A Mercedes az év első sprinthétvégéjén is tökéletes formában kezdett: George Russell és Andrea Kimi Antonelli kisajátította az első rajtsort, miközben a harmadik helyezett Lando Norris lemaradása már a hat tizedmásodpercet is meghaladta. A regnáló világbajnok Lewis Hamiltonnal osztozott a második soron, míg a brit kettős mögül Oscar Piastri és Charles Leclerc várta a piros lámpák kialvását.
A csalódást keltően teljesítő Red Bull-pilóták közül Max Verstappen a nyolcadik, míg Isack Hadjar a tizedik helyről rugaszkodott el, miközben a sor végén a Cadillac és az Aston Martin versenyzői zártak. Az év első sprintversenye előtt az jelentette a fő kérdést, hogy a Ferrari ezúttal is képes-e kimagaslóan teljesíteni a rajtnál, illetve, hogy a Mercedes megfogató-e a mini futamon.
A rajtrácson egy változás történt: Alexander Albon a bokszutcából indult, miután a Williams változtatott a beállításain, és ezzel megsértette a parc farmé-szabályokat.
Ami a gumistratégiát illeti, Carlos Sainz Jr. és Fernando Alonso a kemény, Isack Hadjar a lágy, míg a többiek a közepes keverék mellett döntöttek.
Felemás rajtot vett a Mercedes: míg Russellnek sikerült megtartania a vezetést, Antonelli egészen a nyolcadik helyig esett vissza, miközben a két Ferrari ezúttal is állva hagyta a mezőnyt. Hamilton azonnal a második helyre jött fel, míg mögé Leclerc sorolt be. Ezzel ráadásul még nem volt vége: Hamilton ugyanis már az első körben az élre tört, amivel éles küzdelem vette kezdetét a győzelemért.
Russell nem hagyta magát, a páros az első néhány körben háromszor cserélt pozíciót egymással, miközben végig ott ólálkodott Leclerc is. Az első ötöst a két McLaren zárta, míg Antonelli Oliver Bearman és Pierre Gasly megelőzése után Piastrit vette célkeresztbe, ám hiába sikerült hamarosan megelőznie az ausztrált, 10 másodperces stop-and-go büntetést kapott, miután összeért Hadjarral míg az első körben.
Bár a francia a történtek ellenére kilencedikként folytatta, csapattársa, Verstappen egészen a tizenötödik pozícióig esett vissza. Borzalmasan alakult az újonc, Arvid Lindblad számára is a kezdés: kiforgatták, amit követően a mezőny végén találta magát.
Russell a hetedik körben tudta újra megragadta az irányítást, és ezúttal sikerült is az élen maradnia, mögötte ugyanakkor nagy volt a felfordulás. Hamiltont a márkatársa, Leclerc előzte meg, miközben Antonelli magasabb tempóra kapcsolt, és Norris megelőzése után már a két Ferrarit vette üldözőbe. Az olasz a 12. körben húzott el Hamilton mellett, ám a menetelésének Nico Hülkenberg leállása vetett véget.
A német a tizenharmadik kör végén parkolt le nem túl szerencsés helyen az Audival, ami nem sokkal később biztonsági autós szakaszt vont maga után. A korlátozást kihasználva a mezőny jelentős része a bokszutca felé vette az irányt friss gumikért, Antonelli letöltötte a büntetését, míg Lindblad feladni kényszerült a versenyt.
Russell és Leclerc maradt az első két helyen, mögéjük Norris zárkózott fel, miután Hamilton időt vesztett a Ferrari dupla kerékcseréjével. Az ötödik-hatodik pozícióban a kint maradó Liam Lawson és Bearman érkezett, majd Piastri és Antonelli zárta az első nyolcast, miután rendeződött a mezőny a safety car mögött.
A korlátozás a 16. körben ért véget: Russell megtartotta az első helyet az újraindításnál is, amit a folytatásban sem engedett ki a kezei közül, mint ahogyan Leclerc sem mozdult el a második pozícióból. A kettős mögött ugyanakkor több változás is történt: Hamilton maga mögé utasította Norrist, miközben Lawsont és Bearmant Piastri és Antonelli is levadászta. utóbbi ráadásul végül a két McLaren közé is beékelődött. E versenyzők zárták a pontszerzők sorát, míg a Red Bull-pilóták közül Verstappen a kilencedik, Hadjar a tizenötödik helyen látta meg a kockás zászlót.
Az utolsó körökben Valtteri Bottas is feladásra kényszerült, így végül összesen tizenkilenc autó fejezte be a futamot.
Folytatás 8 órakor az időmérővel.
A VILÁGBAJNOKSÁG ÁLLÁSA
|PILÓTÁK
|GYŐZELEM
|DOBOGÓ
|PONTSZERZÉS
|PONT
|1.
|George Russell
|1
|1
|2
|33
|2.
|Kimi Antonelli
|–
|1
|2
|22
|3.
|Charles Leclerc
|–
|1
|2
|22
|4.
|Lewis Hamilton
|–
|–
|2
|18
|5.
|Lando Norris
|–
|–
|2
|15
|6.
|Max Verstappen
|–
|–
|1
|8
|7.
|Oliver Bearman
|–
|–
|2
|7
|8.
|Arvid Lindblad
|–
|–
|1
|4
|9.
|Oscar Piastri
|–
|–
|1
|3
|10.
|Gabriel Bortoleto
|–
|–
|1
|2
|11.
|Liam Lawson
|–
|–
|1
|2
|12.
|Pierre Gasly
|–
|–
|1
|1
|KONSTRUKTŐRÖK
|1.
|Mercedes
|55
|2.
|Ferrari
|40
|3.
|McLaren-Mercedes
|18
|4.
|Red Bull-Ford
|8
|5.
|Haas-Ferrari
|7
|6.
|Racing Bulls-Ford
|6
|7.
|Audi
|2
|8.
|Alpine-Mercedes
|1
|9.
|Williams-Mercedes
|0
|10.
|Cadillac-Ferrari
|0
|11.
|Aston Martin-Honda
|0
|19. KÍNAI NAGYDÍJ
|MÁRCIUS 13., PÉNTEK
|Szabadedzés
|1. Russell 1:32.741
|Sprintidőmérő
|1. Russell 1:31.520
|MÁRCIUS 14., SZOMBAT
|Sprintverseny
|1. Russell, 2. Leclerc, 3. Hamilton
|Időmérő
|8.00–9.00
|MÁRCIUS 15., VASÁRNAP
|A verseny (56 kör, 305.066 km) rajtja
|8.00
|KÖVETKEZŐ VERSENY
|Japán Nagydíj, Szuzuka
|március 29., 7.00
|Bahreini Nagydíj, Bahrein
|április 12., 17.00
|Szaúd-arábiai Nagydíj, Dzsidda
|április 19., 19.00