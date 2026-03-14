Russell nyert a két Ferrari előtt az év első sprintversenyén

A Mercedes az év első sprinthétvégéjén is tökéletes formában kezdett: George Russell és Andrea Kimi Antonelli kisajátította az első rajtsort, miközben a harmadik helyezett Lando Norris lemaradása már a hat tizedmásodpercet is meghaladta. A regnáló világbajnok Lewis Hamiltonnal osztozott a második soron, míg a brit kettős mögül Oscar Piastri és Charles Leclerc várta a piros lámpák kialvását.

A csalódást keltően teljesítő Red Bull-pilóták közül Max Verstappen a nyolcadik, míg Isack Hadjar a tizedik helyről rugaszkodott el, miközben a sor végén a Cadillac és az Aston Martin versenyzői zártak. Az év első sprintversenye előtt az jelentette a fő kérdést, hogy a Ferrari ezúttal is képes-e kimagaslóan teljesíteni a rajtnál, illetve, hogy a Mercedes megfogató-e a mini futamon.

A rajtrácson egy változás történt: Alexander Albon a bokszutcából indult, miután a Williams változtatott a beállításain, és ezzel megsértette a parc farmé-szabályokat.

Ami a gumistratégiát illeti, Carlos Sainz Jr. és Fernando Alonso a kemény, Isack Hadjar a lágy, míg a többiek a közepes keverék mellett döntöttek.

Felemás rajtot vett a Mercedes: míg Russellnek sikerült megtartania a vezetést, Antonelli egészen a nyolcadik helyig esett vissza, miközben a két Ferrari ezúttal is állva hagyta a mezőnyt. Hamilton azonnal a második helyre jött fel, míg mögé Leclerc sorolt be. Ezzel ráadásul még nem volt vége: Hamilton ugyanis már az első körben az élre tört, amivel éles küzdelem vette kezdetét a győzelemért.

Russell nem hagyta magát, a páros az első néhány körben háromszor cserélt pozíciót egymással, miközben végig ott ólálkodott Leclerc is. Az első ötöst a két McLaren zárta, míg Antonelli Oliver Bearman és Pierre Gasly megelőzése után Piastrit vette célkeresztbe, ám hiába sikerült hamarosan megelőznie az ausztrált, 10 másodperces stop-and-go büntetést kapott, miután összeért Hadjarral míg az első körben.

Bár a francia a történtek ellenére kilencedikként folytatta, csapattársa, Verstappen egészen a tizenötödik pozícióig esett vissza. Borzalmasan alakult az újonc, Arvid Lindblad számára is a kezdés: kiforgatták, amit követően a mezőny végén találta magát.

Russell a hetedik körben tudta újra megragadta az irányítást, és ezúttal sikerült is az élen maradnia, mögötte ugyanakkor nagy volt a felfordulás. Hamiltont a márkatársa, Leclerc előzte meg, miközben Antonelli magasabb tempóra kapcsolt, és Norris megelőzése után már a két Ferrarit vette üldözőbe. Az olasz a 12. körben húzott el Hamilton mellett, ám a menetelésének Nico Hülkenberg leállása vetett véget.

A német a tizenharmadik kör végén parkolt le nem túl szerencsés helyen az Audival, ami nem sokkal később biztonsági autós szakaszt vont maga után. A korlátozást kihasználva a mezőny jelentős része a bokszutca felé vette az irányt friss gumikért, Antonelli letöltötte a büntetését, míg Lindblad feladni kényszerült a versenyt.

Russell és Leclerc maradt az első két helyen, mögéjük Norris zárkózott fel, miután Hamilton időt vesztett a Ferrari dupla kerékcseréjével. Az ötödik-hatodik pozícióban a kint maradó Liam Lawson és Bearman érkezett, majd Piastri és Antonelli zárta az első nyolcast, miután rendeződött a mezőny a safety car mögött.

A korlátozás a 16. körben ért véget: Russell megtartotta az első helyet az újraindításnál is, amit a folytatásban sem engedett ki a kezei közül, mint ahogyan Leclerc sem mozdult el a második pozícióból. A kettős mögött ugyanakkor több változás is történt: Hamilton maga mögé utasította Norrist, miközben Lawsont és Bearmant Piastri és Antonelli is levadászta. utóbbi ráadásul végül a két McLaren közé is beékelődött. E versenyzők zárták a pontszerzők sorát, míg a Red Bull-pilóták közül Verstappen a kilencedik, Hadjar a tizenötödik helyen látta meg a kockás zászlót.

Az utolsó körökben Valtteri Bottas is feladásra kényszerült, így végül összesen tizenkilenc autó fejezte be a futamot.

Folytatás 8 órakor az időmérővel.



A VILÁGBAJNOKSÁG ÁLLÁSA PILÓTÁK GYŐZELEM DOBOGÓ PONTSZERZÉS PONT 1. George Russell 1 1 2 33 2. Kimi Antonelli – 1 2 22 3. Charles Leclerc – 1 2 22 4. Lewis Hamilton – – 2 18 5. Lando Norris – – 2 15 6. Max Verstappen – – 1 8 7. Oliver Bearman – – 2 7 8. Arvid Lindblad – – 1 4 9. Oscar Piastri – – 1 3 10. Gabriel Bortoleto – – 1 2 11. Liam Lawson – – 1 2 12. Pierre Gasly – – 1 1

KONSTRUKTŐRÖK 1. Mercedes 55 2. Ferrari 40 3. McLaren-Mercedes 18 4. Red Bull-Ford 8 5. Haas-Ferrari 7 6. Racing Bulls-Ford 6 7. Audi 2 8. Alpine-Mercedes 1 9. Williams-Mercedes 0 10. Cadillac-Ferrari 0 11. Aston Martin-Honda 0