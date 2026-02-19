Antonelli a leggyorsabb az utolsó előtti tesztnapon; az Aston Martin megint megadta magát

A Mercedes ott folytatta a második bahreini tesztet, mint ahol az előzőt abbahagyta: az élen. George Russell a tesztidény leggyorsabb körével foglalta el az első helyet, igaz, előnye nem volt számottevő Oscar Piastri és Charles Leclerc előtt. Míg az „ezüstnyilak” és a wokingiak problémamentesen köröztek, és a legszorgalmasabb csapatok között voltak, a délelőtt még leggyorsabb Ferrari délután problémába ütközött. Lewis Hamilton ismeretlen okból vesztett másfél órát, de a Scuderia így is jobb napot tudhatott magáénak, mint a Red Bull, az Aston Martin vagy éppen a Cadillac.

E három istálló ugyanis jóval több vesztegelt a garázsban, és egyikük sem tudta elérni a 100-as körhatárt. Ilyen kezdés után mindenképpen jobb folytatásban reménykedtek, így érdekes volt látni, vissza tudnak-e vágni a viszontagságos kezdés után a második napon.

Míg a Red Bullnál Max Verstappen fogott azonnal munkához, és csatázott Lando Norrisszal az időlista élén, az Aston Martinnál Fernando Alonso kezdte el szinte azonnal gyűjteni az adatokat. A Cadillac reggele viszont ezúttal is döcögősen indult, és Valtteri Bottas volt az egyetlen pilóta, aki nem gurult pályára már az első percekben. A szerelők az autó elején dolgoztak, miközben az egy év kihagyás után visszatérő finn karba tett kezekkel figyelte az eseményeket.

Norris volt a leggyorsabb délelőtt (Fotó: AFP)

Az aerorácsokkal felpakolt Cadillac nyolcvan perc várakozás után hagyta el a garázst, amikor három csapat már túlszárnyalta a 20-as körhatárt, és a Haas kivételével valamennyi feliratkozott az időlistára is.

Volt kisebb gond az Alpine-nál is: a csapat a közlése szerint rendellenes adatot észlelt a motorból, de nem lehetett komolyabb problémáról beszélni, és Franco Colapinto már az első órában 10 kör felé jutott. Nem úgy, mint Lewis Hamilton a Ferrarival: noha a brit szinte azonnal pályára hajtott, és mért kört jegyzett, utána eltűnt a gondosan eltakart garázsban.

Bár eleinte arról szóltak a hírek, hogy motort kellett cserélni a kocsiban, később már arról érkezett jelentés, hogy a karosszériával adódott kisebb gond, a nagyobb időveszteséget az okozta, hogy nehezen hozzáférhető volt a javítandó rész.

Noha a hétszeres bajnok csak néhány kört tett meg, mielőtt felszívódott volna a garázsban, így is magára vonta a figyelmet. A Scuderia szerdán debütált, nehezen másolható kipufogó elé helyezett eleme után csütörtökre is tartogatott érdekes technikai megoldást: az aktív aero egyenes módjában a hátsó szárny felső eleme fejjel felfelé fordul, vagyis 180 fokot tesz meg, így a megszokottnál nagyobb rés keletkezik a két szárnyvéglap között, ami csökkenti a gép légellenállását és növeli a végsebességet.

A hátraszaltózó hátsó szárnnyal felszerelt Ferrari csak az utolsó tíz percben tudott visszatérni a pályára, így Hamilton csak a rajtgyakorlaton tudott részt venni, és ő tette meg messze a legkevesebb kört délelőtt. A skála másik végét eközben a Mercedes jelentette: George Russell 77 kört futott, miközben a harmadik legjobb időt érte el. Hátránya 658 ezred volt a tesztszezon legjobb idejével élen záró Norris mögött, míg a második Verstappen fél másodperccel előzte meg.

Negyedikként Alexander Albon zárt, aki továbbra is nagyon produktív a Williamsszel, azon három versenyző között volt, aki elérte a 70-es körhatárt. Az első ötöst Gabriel Bortoleto zárta, aki 29 körig jutott az időt veszítő Audival, nála az ugyancsak gondokkal bajlódó Racing Bulls és a Ferrari tett meg kisebb távot. Az Aston Martin 40, míg a Red Bull 56 körig jutott a szerdai problémák után.

A Mercedes tette meg a legtöbb kört az első négyórás etap során (Fotó: AFP)

Az ebédszünet alatt öt csapatnál történt versenyzőcsere: a McLarennél Oscar Piastri, a Mercedesnél Andrea Kimi Antonelli, a Haasnál Esteban Ocon, az Audinál Nico Hülkenberg, míg a Cadillacnél Sergio Pérez ült a volán mögé.

Hamilton az egyórás szünet után nem késlekedett, azonnal pályára hajtott a hagyományos hátsó szárnyra visszaváltó Ferrarival, és nem sokkal később versenyszimulációt kezdett, ezt viszont a nap első, tényleges piros zászlója szakította ketté: Alonso alatt az első óra végén adta meg magát az Aston Martin. Az autómentés viszonylag hosszúra nyúlt, eleinte villogott a sárga jelzés az AMR26-oson, ami arra figyelmeztette a pályamunkásokat, hogy nem biztonságos a géphez nyúlni.

Bár az autó bő fél órán belül aztán visszakerült a sivlerstone-i csapathoz, de onnan már nem hajtott ki újra. Mint utóbb kiderült, megint a Honda-erőforrásal adódott gond. Az ebédszünet után eleinte nagy volt a sürgés-forgás a Williams garázsában is. A grove-i alakulat az első problémájába ütközött, és ugyan Albon értékes időt vesztett, később már zökkenőmentesen rótta a köröket, és végül 117 kört pakolt bele az FW48-asba.

Nehézkesen indult a Cadillac délutáni programja is, Pérez bő egy óra késéssel fogott munkához. A mexikói 50 kört tett meg, miközben 2.6 másodpercre megközelítette a legjobbat. Ez mindenképpen előrelépést jelent az új csapat szempontjából, igaz, Pérez a végén a C5-ös keveréken is futott.

Míg egyes versenyzők közvetlenül az ebédszünet után a hosszabb etapokra fektették a hangsúlyt, először az egész nap köröző Verstappen, majd Piastri vette át a vezetést, utóbbi ráadásul elsőként ment be 1:33 alá a mezőnyből! Bár az ausztrál ideje sokáig kitartott az élen, az utolsó órába lépve Antonelli 1:32.803-nál állította meg a stoppert, amivel ő bizonyult a leggyorsabbnak az utolsó előtti tesztnapon.

Az olasz 58 ezreddel előzte meg Piastrit, akit további 301 ezredre követett Verstappen a Red Bull volánja mögött. Az utolsó pillanatokban Hamilton zárkózott fel a trió mögé, ő 605 ezreddel maradt el az élen zárótól, míg a délelőtt leggyorsabb Norris az ötödik pozícióba esett vissza. A hatodik Colapinto már egy másodpercen kívül érkezett – az Alpine argentin pilótája a végén egyes pilótatársakhoz hasonlóan a C5-ös keveréken futott gyors kört. Az első tízes sorát Hülkenberg, Russell, Ocon és Lawson tette teljessé.

Ami a megtett köröket illeti, a McLaren tette meg a legnagyobb távot, Norris és Piastri és együttesen 158 kört futott, kettővel többet, mint az Antonelli, Russell páros. A harmadik a Red Bull lett, amelyik a szerdai gondok után 139 kört teljesített, de elérte a százas határt a Haas (127), az Alpine (120), a Williams (117), a Cadillac (108), a Racing Bulls (106), illetve az Audi is, utóbbi pontosan száz körnél állt meg. A Ferrari 78 körig jutott, míg a sort az Aston Martin zárta 68 körrel.

A tesztnap az előzőhöz hasonlóan most is rajtgyakorlattal zárult: a harmadik sorból induló Hamilton mindenkit maga mögé utasított az egyes kanyarig, miközben Piastri a kivezető kör alatt rövid időre megállt a bokszutcából kijövet, mielőtt a rajtrács végére fel tudott volna állni.



MÁSODIK BAHREINI TESZT, 2. NAP, VÉGEREDMÉNY

1. Andrea Kimi Antonelli (olasz, Mercedes) 1:32.803, 79 kör

2. Oscar Piastri (ausztrál, McLaren) 1:32.861, 86 kör

3. Max Verstappen (holland, Red Bull) 1:33.162, 139 kör

4. Lewis Hamilton (brit, Ferrari) 1:33.408, 78 kör

5. Lando Norris (brit, McLaren) 1:33.453, 72 kör*

6. Franco Colapinto (argentin, Alpine) 1:33.818, 120 kör

7. Nico Hülkenberg (német, Audi) 1:33.987, 77 kör

8. George Russell (brit, Mercedes) 1:34.111, 77 kör*

9. Esteban Ocon (francia, Haas) 1:34.201, 58 kör

10. Liam Lawson (új-zélandi, Racing Bulls) 1:34.532, 106 kör

11. Alexander Albon (thaiföldi, Williams) 1:34.555, 117 kör

12. Gabriel Bortoleto (brazil, Audi) 1:35.263, 29 kör*

13. Oliver Bearman (brit, Haas) 1:35.279, 69 kör*

14. Liam Lawson (új-zélandi, Racing Bulls) 1:35.335, 91 kör

15. Sergio Pérez (mexikói, Cadillac) 1:35.369, 50 kör

16. Fernando Alonso (spanyol, Aston Martin) 1:37.472, 68 kör

17. Valtteri Bottas (finn, Cadillac) 1:40.193, 58 kör*

*: csak délelőtt tesztelt.