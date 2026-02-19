Nemzeti Sportrádió

Antonelli a leggyorsabb az utolsó előtti tesztnapon; az Aston Martin megint megadta magát

2026.02.19. 17:05
A Mercedes volt a leggyorsabb az utolsó előtti tesztnapon (Fotó: AFP)
Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) volt a leggyorsabb a 2026-os Formula–1-es idényt megelőző második bahreini teszt utolsó előtti napján. Az olasz pilótát Oscar Piastri (McLaren) és Max Verstappen (Red Bull) követte, míg az első ötöst a sok pályaidőt vesztő Lewis Hamilton (Ferrari) és Lando Norris (McLaren) tette teljessé. A legtöbb kört a McLaren, míg a legkevesebbet az Aston Martin jegyezte.

A Mercedes ott folytatta a második bahreini tesztet, mint ahol az előzőt abbahagyta: az élen. George Russell a tesztidény leggyorsabb körével foglalta el az első helyet, igaz, előnye nem volt számottevő Oscar Piastri és Charles Leclerc előtt. Míg az „ezüstnyilak” és a wokingiak problémamentesen köröztek, és a legszorgalmasabb csapatok között voltak, a délelőtt még leggyorsabb Ferrari délután problémába ütközött. Lewis Hamilton ismeretlen okból vesztett másfél órát, de a Scuderia így is jobb napot tudhatott magáénak, mint a Red Bull, az Aston Martin vagy éppen a Cadillac.

E három istálló ugyanis jóval több vesztegelt a garázsban, és egyikük sem tudta elérni a 100-as körhatárt. Ilyen kezdés után mindenképpen jobb folytatásban reménykedtek, így érdekes volt látni, vissza tudnak-e vágni a viszontagságos kezdés után a második napon.

Míg a Red Bullnál Max Verstappen fogott azonnal munkához, és csatázott Lando Norrisszal az időlista élén, az Aston Martinnál Fernando Alonso kezdte el szinte azonnal gyűjteni az adatokat. A Cadillac reggele viszont ezúttal is döcögősen indult, és Valtteri Bottas volt az egyetlen pilóta, aki nem gurult pályára már az első percekben. A szerelők az autó elején dolgoztak, miközben az egy év kihagyás után visszatérő finn karba tett kezekkel figyelte az eseményeket.

Norris volt a leggyorsabb délelőtt (Fotó: AFP)

Az aerorácsokkal felpakolt Cadillac nyolcvan perc várakozás után hagyta el a garázst, amikor három csapat már túlszárnyalta a 20-as körhatárt, és a Haas kivételével valamennyi feliratkozott az időlistára is.

Volt kisebb gond az Alpine-nál is: a csapat a közlése szerint rendellenes adatot észlelt a motorból, de nem lehetett komolyabb problémáról beszélni, és Franco Colapinto már az első órában 10 kör felé jutott. Nem úgy, mint Lewis Hamilton a Ferrarival: noha a brit szinte azonnal pályára hajtott, és mért kört jegyzett, utána eltűnt a gondosan eltakart garázsban.

Bár eleinte arról szóltak a hírek, hogy motort kellett cserélni a kocsiban, később már arról érkezett jelentés, hogy a karosszériával adódott kisebb gond, a nagyobb időveszteséget az okozta, hogy nehezen hozzáférhető volt a javítandó rész.

Noha a hétszeres bajnok csak néhány kört tett meg, mielőtt felszívódott volna a garázsban, így is magára vonta a figyelmet. A Scuderia szerdán debütált, nehezen másolható  kipufogó elé helyezett eleme után csütörtökre is tartogatott érdekes technikai megoldást: az aktív aero egyenes módjában a hátsó szárny felső eleme fejjel felfelé fordul, vagyis 180 fokot tesz meg, így a megszokottnál nagyobb rés keletkezik a két szárnyvéglap között, ami csökkenti a gép légellenállását és növeli a végsebességet.

A hátraszaltózó hátsó szárnnyal felszerelt Ferrari csak az utolsó tíz percben tudott visszatérni a pályára, így Hamilton csak a rajtgyakorlaton tudott részt venni, és ő tette meg messze a legkevesebb kört délelőtt. A skála másik végét eközben a Mercedes jelentette: George Russell 77 kört futott, miközben a harmadik legjobb időt érte el. Hátránya 658 ezred volt a tesztszezon legjobb idejével élen záró Norris mögött, míg a második Verstappen fél másodperccel előzte meg.

Negyedikként Alexander Albon zárt, aki továbbra is nagyon produktív a Williamsszel, azon három versenyző között volt, aki elérte a 70-es körhatárt. Az első ötöst Gabriel Bortoleto zárta, aki 29 körig jutott az időt veszítő Audival, nála az ugyancsak gondokkal bajlódó Racing Bulls és a Ferrari tett meg kisebb távot. Az Aston Martin 40, míg a Red Bull 56 körig jutott a szerdai problémák után.

A Mercedes tette meg a legtöbb kört az első négyórás etap során (Fotó: AFP)

Az ebédszünet alatt öt csapatnál történt versenyzőcsere: a McLarennél Oscar Piastri, a Mercedesnél Andrea Kimi Antonelli, a Haasnál Esteban Ocon, az Audinál Nico Hülkenberg, míg a Cadillacnél Sergio Pérez ült a volán mögé.

Hamilton az egyórás szünet után nem késlekedett, azonnal pályára hajtott a hagyományos hátsó szárnyra visszaváltó Ferrarival, és nem sokkal később versenyszimulációt kezdett, ezt viszont a nap első, tényleges piros zászlója szakította ketté: Alonso alatt az első óra végén adta meg magát az Aston Martin. Az autómentés viszonylag hosszúra nyúlt, eleinte villogott a sárga jelzés az AMR26-oson, ami arra figyelmeztette a pályamunkásokat, hogy nem biztonságos a géphez nyúlni.

Bár az autó bő fél órán belül aztán visszakerült a sivlerstone-i csapathoz, de onnan már nem hajtott ki újra. Mint utóbb kiderült, megint a Honda-erőforrásal adódott gond. Az ebédszünet után eleinte nagy volt a sürgés-forgás a Williams garázsában is. A grove-i alakulat az első problémájába ütközött, és ugyan Albon értékes időt vesztett, később már zökkenőmentesen rótta a köröket, és végül 117 kört pakolt bele az FW48-asba.

Nehézkesen indult a Cadillac délutáni programja is, Pérez bő egy óra késéssel fogott munkához. A mexikói 50 kört tett meg, miközben 2.6 másodpercre megközelítette a legjobbat. Ez mindenképpen előrelépést jelent az új csapat szempontjából, igaz, Pérez a végén a C5-ös keveréken is futott.

Míg egyes versenyzők közvetlenül az ebédszünet után a hosszabb etapokra fektették a hangsúlyt, először az egész nap köröző Verstappen, majd Piastri vette át a vezetést, utóbbi ráadásul elsőként ment be 1:33 alá a mezőnyből! Bár az ausztrál ideje sokáig kitartott az élen, az utolsó órába lépve Antonelli 1:32.803-nál állította meg a stoppert, amivel ő bizonyult a leggyorsabbnak az utolsó előtti tesztnapon.

Az olasz 58 ezreddel előzte meg Piastrit, akit további 301 ezredre követett Verstappen a Red Bull volánja mögött. Az utolsó pillanatokban Hamilton zárkózott fel a trió mögé, ő 605 ezreddel maradt el az élen zárótól, míg a délelőtt leggyorsabb Norris az ötödik pozícióba esett vissza. A hatodik Colapinto már egy másodpercen kívül érkezett – az Alpine argentin pilótája a végén egyes pilótatársakhoz hasonlóan a C5-ös keveréken futott gyors kört. Az első tízes sorát Hülkenberg, Russell, Ocon és Lawson tette teljessé.

Ami a megtett köröket illeti, a McLaren tette meg a legnagyobb távot, Norris és Piastri és együttesen 158 kört futott, kettővel többet, mint az Antonelli, Russell páros. A harmadik a Red Bull lett, amelyik a szerdai gondok után 139 kört teljesített, de elérte a százas határt a Haas (127), az Alpine (120), a Williams (117), a Cadillac (108), a Racing Bulls (106), illetve az Audi is, utóbbi pontosan száz körnél állt meg. A Ferrari 78 körig jutott, míg a sort az Aston Martin zárta 68 körrel.

A tesztnap az előzőhöz hasonlóan most is rajtgyakorlattal zárult: a harmadik sorból induló Hamilton mindenkit maga mögé utasított az egyes kanyarig, miközben Piastri a kivezető kör alatt rövid időre megállt a bokszutcából kijövet, mielőtt a rajtrács végére fel tudott volna állni.


 MÁSODIK BAHREINI TESZT, 2. NAP, VÉGEREDMÉNY
  1. Andrea Kimi Antonelli (olasz, Mercedes) 1:32.803, 79 kör
  2. Oscar Piastri (ausztrál, McLaren) 1:32.861, 86 kör
  3. Max Verstappen (holland, Red Bull) 1:33.162, 139 kör
  4. Lewis Hamilton (brit, Ferrari) 1:33.408, 78 kör
  5. Lando Norris (brit, McLaren) 1:33.453, 72 kör*
  6. Franco Colapinto (argentin, Alpine) 1:33.818, 120 kör
  7. Nico Hülkenberg (német, Audi) 1:33.987, 77 kör
  8. George Russell (brit, Mercedes) 1:34.111, 77 kör*
  9. Esteban Ocon (francia, Haas) 1:34.201, 58 kör
10. Liam Lawson (új-zélandi, Racing Bulls) 1:34.532, 106 kör
11. Alexander Albon (thaiföldi, Williams) 1:34.555, 117 kör
12. Gabriel Bortoleto (brazil, Audi) 1:35.263, 29 kör*
13. Oliver Bearman (brit, Haas) 1:35.279, 69 kör*
14. Liam Lawson (új-zélandi, Racing Bulls) 1:35.335, 91 kör
15. Sergio Pérez (mexikói, Cadillac) 1:35.369, 50 kör
16. Fernando Alonso (spanyol, Aston Martin) 1:37.472, 68 kör
17. Valtteri Bottas (finn, Cadillac) 1:40.193, 58 kör*
*: csak délelőtt tesztelt.

IDÉNY ELŐTTI MÁSODIK KOLLEKTÍV TESZT, BAHREIN
 február 18.február 19.február 20.
 

délelőtt

délután

délelőtt

délután

délelőtt

délután

McLAREN

Norris

Piastri

Norris

Piastri

Piastri

Norris

FERRARI

Leclerc

Hamilton

Hamilton

 

 

RED BULL

Hadjar

Verstappen

Hadjar

MERCEDES

Antonelli

Russell

Russell

Antonelli

Antonelli

Russell

ASTON MARTIN

Alonso

Stroll

Alonso

Stroll

ALPINE

Gasly

Colapinto

Colapinto

Gasly

HAAS

Ocon

Bearman

Bearman

Ocon

Ocon

Bearman

RACING BULLS

Lindblad

Lawson

Lawson

Lindblad

WILLIAMS

Albon

Sainz

Albon

Sainz

AUDI

Hülkenberg

Bortoleto

Bortoleto

Hülkenberg

Hülkenberg

Bortoleto

CADILLAC

Pérez

Bottas

Bottas

Pérez

Pérez

Bottas

 

 

Ezek is érdekelhetik