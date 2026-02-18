Leclerc remek tempót diktál; döcögősen indult a Cadillac tesztje – élő
MÁSODIK BAHREINI TESZT, 1. NAP, ÁLLÁS 9 ÓRAKOR
1. Charles Leclerc (monacói, Ferrari) 1:33.739, 16 kör
2. Andrea Kimi Antonelli (olasz, Mercedes) 1:34.473, 11 kör
3. Lando Norris (brit, McLaren) 1:34.776, 19 kör
4. Isack Hadjar (francia, Red Bull) 1:36.188, 7 kör
5. Pierre Gasly (francia, Alpine) 1:36.249, 14 kör
6. Fernando Alonso (spanyol, Aston Martin) 1:36.536, 14 kör
7. Alexander Albon (thaiföldi, Williams) 1:36.779, 16 kör
8. Nico Hülkenberg (német, Audi) 1:37.103, 13 kör
9. Esteban Ocon (francia, Haas) 1:37.222, 18 kör
10. Arvid Lindblad (brit, Racing Bulls) 1:37.533, 19 kör
11. Sergio Pérez (mexikói, Cadillac)
|IDÉNY ELŐTTI MÁSODIK KOLLEKTÍV TESZT, BAHREIN
|február 18.
|február 19.
|február 20.
délelőtt
délután
délelőtt
délután
délelőtt
délután
|MCLAREN
Norris
Piastri
Norris
Piastri
Piastri
Norris
|FERRARI
Leclerc
Hamilton
|RED BULL
Hadjar
Verstappen
Hadjar
|MERCEDES
Antonelli
Russell
Russell
Antonelli
Antonelli
Russell
|ASTON MARTIN
Alonso
Stroll
Alonso
Stroll
|ALPINE
Gasly
Colaponto
Colapinto
Gasly
|HAAS
|RACING BULLS
Lindblad
Lawson
Lawson
Lindblad
|WILLIAMS
Albon
Sainz
Albon
Sainz
|AUDI
Hülkenberg
Bortoleto
Bortoleto
Hülkenberg
Hülkenberg
Bortoleto
|CADILLAC
Pérez
Bottas
Bottas
Pérez
Pérez
Bottas