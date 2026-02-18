Nemzeti Sportrádió

Leclerc remek tempót diktál; döcögősen indult a Cadillac tesztje – élő

2026.02.18. 07:51
Négy nap kihagyás után folytatódik a 2026-os Formula–1-es idényt megelőző tesztidény, a mezőny maradt Bahreinben, ahol pénteken zárul a felkészülés. Arról, hogy miként alakul a második teszt nyitó napja, folyamatosan frissülő, élő szöveges tudósításunkból értesülhetnek. Szóljanak hozzá, mondják el a véleményüket.

 

 

MÁSODIK BAHREINI TESZT, 1. NAP, ÁLLÁS 9 ÓRAKOR
1. Charles Leclerc (monacói, Ferrari) 1:33.739, 16 kör
2. Andrea Kimi Antonelli (olasz, Mercedes) 1:34.473, 11 kör
3. Lando Norris (brit, McLaren) 1:34.776, 19 kör
4. Isack Hadjar (francia, Red Bull) 1:36.188, 7 kör
5. Pierre Gasly (francia, Alpine) 1:36.249, 14 kör
6. Fernando Alonso (spanyol, Aston Martin) 1:36.536, 14 kör
7. Alexander Albon (thaiföldi, Williams) 1:36.779, 16 kör
8. Nico Hülkenberg (német, Audi) 1:37.103, 13 kör
9. Esteban Ocon (francia, Haas) 1:37.222, 18 kör
10. Arvid Lindblad (brit, Racing Bulls) 1:37.533, 19 kör
11. Sergio Pérez (mexikói, Cadillac) 

 

 

IDÉNY ELŐTTI MÁSODIK KOLLEKTÍV TESZT, BAHREIN
 február 18.február 19.február 20.
 

délelőtt

délután

délelőtt

délután

délelőtt

délután

MCLAREN

Norris

Piastri

Norris

Piastri

Piastri

Norris

FERRARI

Leclerc

Hamilton

 

 

 

 

RED BULL

Hadjar

 

Verstappen

Hadjar

MERCEDES

Antonelli

Russell

Russell

Antonelli

Antonelli

Russell

ASTON MARTIN

Alonso

Stroll

Alonso

Stroll

ALPINE

Gasly

Colaponto

Colapinto

Gasly

HAAS

 

 

 

 

 

 

RACING BULLS

Lindblad

Lawson

Lawson

Lindblad

WILLIAMS

Albon

Sainz

Albon

Sainz

AUDI

Hülkenberg

Bortoleto

Bortoleto

Hülkenberg

Hülkenberg

Bortoleto

CADILLAC

Pérez

Bottas

Bottas

Pérez

Pérez

Bottas

 

 

