A Ferrari állva hagyta a mezőnyt az utolsó tesztnapon; az Aston Martin mért kört sem futott

Szerdán és a csütörtökön is a Mercedes diktálta a tempót, mindkét alkalommal egy McLaren került a legközelebb hozzá Bahreinben. A Red Bull a nyitó nap nehézségei után a második tesztnapon már zökkenőmentesen futott, nem úgy, mint az innovatív megoldásaival középpontba kerülő Ferrari, amelyik újabb problémába ütközött.

Noha a maranellói istálló szinte a teljes délelőtti programot kénytelen volt kihagyni, így is sokkal jobban járt, mint az Aston Martin. A Honda-motor megbízhatósági gondjai a teljes téli felkészülést megpecsételték, és az előző napon fellépő, akkumulátorral kapcsolatos hiba után Lance Stroll pénteki programja is újragondolást követelt. Míg az ellenfelek már korán teljesítettek legalább egy installációs kört, és többen rövidesen hosszabb etapokat kezdtek, az Aston Martin eltakart garázsajtó mögött dolgozott, és eleinte semmi hír nem érkezett arról, mi okozza a késlekedést.

A rossz hírt a Honda szállította nem sokkal 9 óra után: a japán motorgyártó hivatalos közleményben osztotta meg, hogy a Fernando Alonso csütörtöki leállását okozó, akkumulátorral kapcsolatos meghibásodás és a szűkös mennyiségben rendelkezésre álló motorelem miatt Stroll pénteken korlátozott mennyiségű időt tölthet el a pályán, és kizárólag rövid etapokat teljesíthet. A silverstone-i csapat végül két installációs körre küldte ki Strollt az ebédszünet előtt.

Rémálomszerűen alakul az Aston Martin téli felkészülése (Fotó: AFP)

Nemcsak az Aston Martin lógott ki a sorból, hanem a Cadillac is, amelyik két óra leforgása alatt mindössze 5 körig jutott, míg az időlistán első két helyet elfoglaló Charles Leclerc és Andrea Kimi Antonelli az ötvenes körhatárt ostromolta már. Utóbbi ugyanakkor pont az 50. kör megkezdése előtt volt kénytelen leparkolni a Mercedesét, miután hirtelen elfogyott az elektromos meghajtása. Az „ezüstnyilaknak” korábban már kellett erőforrást cserélniük, de a leálló W17-es így is szokatlan látványt szolgáltatott.

Az eset miatt rövid időre piros zászlós megszakítás lépett érvénybe, amit követően több istálló azonnal birtokába vette a pályát. Nem úgy, mint a McLaren, amelyiknél úgy tűnt, nagy a sürgés-forgás az autó hátulja körül. Bár az MCL40-esről a motorborítás is lekerült, Piastri negyedórán belül visszatért a pályára, így nem vesztett túl sok pályaidőt. Antonelli viszont már nem jött ki a garázsból, így számára a pálya szélén ért véget a téli felkészülés. A hírek szerint a Mercedesnek újra erőforrást kellett cserélnie.

Bár döcögősen indult a Cadillac délelőttje, Pérez a második két órában egészen sok időt töltött el az aszfaltcsíkon, és elérte a 60-as körhatárt, amit többek között a Mercedes, a Red Bull és az Alpine sem tudott megugrani az Aston Martin mellett.

A legnagyobb távot Esteban Ocon tette meg a Haasszal, 82 kört teljesített, kettővel többet, mint a délelőtti etapot 1:33.689-es idővel élen záró Leclerc. A monacói pilótát Antonelli és Piastri követte az időlistán, míg az első ötöst Ocon és Isack Hadjar tette teljessé. A délelőtti etap rendszerellenőrzéssel és rajtgyakorlattal ért véget, utóbbin ezúttal csak három alakulat, a Haas, a McLaren és a Red Bull vett részt.

Az ebédszünetben hat csapatnál történt versenyzőcsere: a McLarennél Lando Norris, a Mercedesnél George Russell, a Red Bullnál Max Verstappen, a Haasnál Oliver Bearman, az Audinál Gabriel Bortoleto, míg a Cadillacnél Valtteri Bottas ült a volán mögé délután.

Míg Verstappen azonnal pályára hajtott a Red Bull-lal az egyórás pihenő után, és Stroll is kilátogatott a pályára újabb installációs körökre, a Mercedes fél, a Ferrari pedig háromnegyed órát húzott rá az ebédszünetre. A McLaren teljesen eltűnt a garázsban, mint ahogy az Audi is. Gabriel Bortoleto bő másfél óra késéssel kezdett el körözni, míg Lando Norrisra több mint két órát kellett várni.

A Ferrari eközben tovább gyorsult, a Leclerc pár rövid etapot futott, és faragott hat századot a délelőtti idején, míg a Haas versenyszimulációt kezdett Bearmannal, és elsőként lépte át a százas körhatárt. Míg a többség hosszabb etapokat futott, az Aston Martin a második óra felé hivatalosan is megerősítette, számára véget ért a nap, Stroll nem hajt újra pályára, így a kanadai csupán hat installációs körrel, mért kör nélkül fejezte be a 2026-os tesztidényt.

Először az utolsó előtti órában láthattuk, milyen amikor a nagy négyes jobban megvillantja a tempóját. A Ferrari, a McLaren, a Red Bull és a Mercedes hasonló pályaviszonyok mellett, nemegyszer egy időben futott gyors köröket, és az időmérős szimuláció az utolsó hatvan percben még intenzívebbé vált – ekkor már a többiek is csatlakoztak, és egyes istállóknál a lágyabb keverékek is előkerültek, így folyamatosan változott a sorrend.

Az egész nap vezető Leclerc többszöri próbálkozás után ment be 1:33 alá, és állította meg először 1:32.665-nél a stoppert. Ezzel viszont még nem volt vége: később újra próbálkozott, és először közel négy tizedet gyorsult, majd elsőként ment be 1:32 alá, igaz, az SF-26-oson ekkor már a C4-es keverék dolgozott. Bár Leclerc nem tudott tovább javítani az 1:31.992-es körén, az egyik próbálkozása alkalmával az utolsó szektorban abszolút legjobb részidőt ért el, és minden erőlködés nélkül futotta a többieknél gyorsabb köröket.

A monacói a tesztszezon legjobb idejével és közel 9 tizedmásodperc előnnyel zárt az élen, mögötte Norris következett még másodpercen belül, míg a harmadik Verstappen már azon kívül volt. A négyszeres bajnok lemaradása 1.117 szekundum volt. Negyedikként Russell végzett további 88 ezred hátránnyal, aztán Gasly jött az ötödik helyen. A hatodik Bearman lett, míg az első tízest Bortoleto, Antonelli, az egyedül 165 kört futó és ezzel rekordot döntő Lindblad, valamint Sainz egészítette ki.

Ami a megtett távot illeti, Lindblad rekordja csak a második helyre volt elég, a legtöbb kört ugyanis a Haas futotta, szám szerint 170-et. A harmadik helyen a Williams érkezett 141-gyel, majd az Audi (132) és a Ferrari (132) érkezett a mezőny első felében. A Mercedes 131, a Red Bull 124, az Alpine 118, a McLaren 113 kört teljesített, a Cadillac épphogy nem érte el a 100-as határt: Pérez és Bottas együttesen 99 kört számlált. Az Aston Martin 6 installációs körrel fejezte be a tesztidényt.

Folytatás március 6. és 8. között az idénynyitó Ausztrál Nagydíjjal!

MÁSODIK BAHREINI TESZT, 3. NAP, VÉGEREDMÉNY

1. Charles Leclerc (monacói, Ferrari) 1:31.992, 132 kör

2. Lando Norris (brit, McLaren) 1:32.871, 47 kör

3. Max Verstappen (holland, Red Bull) 1:33.109, 65 kör

4. George Russell (brit, Mercedes) 1:33.197, 82 kör

5. Pierre Gasly (francia, Alpine) 1:33.421, 118 kör

6. Oliver Bearman (brit, Haas) 1:33.487, 88 kör

7. Gabriel Bortoleto (brazil, Audi) 1:33.755, 71 kör

8. Andrea Kimi Antonelli (olasz, Mercedes) 1:33.916, 49 kör*

9. Arvid Lindblad (brit, Racing Bulls) 1:34.149, 165 kör

10. Carlos Sainz Jr. (spanyol, Williams) 1:34.342, 141 kör

11. Oscar Piastri (ausztrál, McLaren) 1:34.352, 66 kör*

12. Esteban Ocon (francia, Haas) 1:34.494, 82 kör*

13. Isack Hadjar (francia, Red Bull) 1:34.511, 59 kör*

14. Valtteri Bottas (finn, Cadillac) 1:35.290, 38 kör

15. Nico Hülkenberg (német, Audi) 1:36.019, 64 kör*

16. Sergio Pérez (mexikói, Cadillac) 1:40.842, 61 kör*

17. Lance Stroll (kanadai, Aston Martin) mért kör nélkül, 6 kör

*: csak délelőtt tesztelt.