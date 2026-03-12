A Ferrari beveti a Macarena-szárnyat a Kínai Nagydíjon

A Ferrari a második bahreini teszten keltett óriási szenzációt a hátsó szárnykialakításával, az SF-26-oson, az aktív aerodinamika használatakor a felső terelőlap nem egyszerűen felnyílt, hanem hátrafelé szaltózva a feje tetejére állt, mire elfoglalta a végső pozícióját az egyenesmódban.

Noha az innovatív megoldásnak a Nemzetközi Automobil-szövetség (FIA) zöld jelzést adott, és a csapat is jelezte, hogy nem egyszerű tesztelemről van szó, később élesben is kívánja használni, nem teljesített túl sok kört vele, és az Ausztrál Nagydíjra sem vitte magával. Az istálló által Macarena-szárnyként emlegetett fejlesztés Sanghajban ugyanakkor már ott lesz az autón.

A Scuderia a soron következő Kínai Nagydíj egyetlen szabadedzésén viszi pályára a nagy feltűnést keltő elemet, és ha az beváltja a hozzá fűzött reményeket, akkor a sprinthétvége további részében is ott lesz a gépen. A sanghaji nyomvonal eleve jobban kiemeli a kisebb légellenállást és nagyobb sebességet jelentő Macarena-szárny előnyeit, hiszen 1.2 kilométer hosszú egyenes szakasz is található rajta.

A helyszínen az előző évben a sprinteseményeken pole pozíciót, valamint győzelmet szerző Lewis Hamilton a csütörtöki sajtónapon erősítette meg, valóban bemutatkozik a megoldás, miután a Ferrari a tervezettnél előbb végzett a finomhangolással. „Egy teljes napot töltöttünk el a szárnnyal, szóval teljesítettük a szükséges tesztet. Nagyon hálás vagyok a csapatnak, mert valójában később terveztük bevetni. Keményen dolgoztak az elem kifejlesztésén, hogy már most elhozhassuk.”

„Fantasztikus látni, hogy a csapat küzd, nyomja, hajt, és túlórázik a gyárban, hogy képes legyen hozni a fejlesztéseket, mert ez a játék lényege. Tavaly nem láthattam a csapat teljes potenciálját ilyen üzemmódban, mert az idei autóra összpontosítottunk” – magyarázta a brit, aki ezúttal is hangsúlyozta, hogy a fejlesztéseken múlhat az év, és egyáltalán nem tartja utolérhetetlennek az idénynyitón kettős sikert elérő Mercedest.

„Szerintem ez tényleg a fejlesztésektől függ, most mindenki gyors ütemben fejleszt, és mindenki kíváncsian várja, ki hoz frissítéseket a következő versenyeken. Nagy előnye van a Mercedesnek, hiszen az időmérőn is megmutatkozott, hogy nyolc tizeddel gyorsabbak egy körön, míg a versenyen négy-öttel, amikor tiszta levegőben voltak, ami hatalmas különbség. Nagyon érdekes lesz látni az újításokat, megpróbáljuk utolérni őket. Hiszem, hogy képesek is vagyunk rá, de nem tudom, hogy biztosan sikerülnie fog-e.”

