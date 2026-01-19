Nemzeti Sportrádió

A Haas megújult festéssel kezdi az új szabálykorszakot – képek

2026.01.19. 14:14
A Haas ilyen külsőt álmodott meg a 2026-os autójának (Fotó: Haas F1 Team)
A Formula–1-es Haas hétfő délután online bemutató keretein belül rántotta le a leplet a 2026-os versenygépe, a VF-26-os festéséről.

A Haas eredetileg január 23-ra tűzte ki a bemutatója dátumát, ám az eseményt végül január 19-ra hozta előre, miután az Alpine, majd később a Ferrari is a pénteki napot jelölte ki, és félt attól, hogy úgy nem irányulna elég figyelem rá. Az előző évet a nyolcadik helyen záró amerikaiak a Red Bullhoz és a Racing Bullhoz hasonlóan az új festését mutatta meg. 

 

Fotó: X/HaasF1Team

Az istálló változatlan versenyzőfelállással, Esteban Oconnal és Oliver Bearmannel vág neki az új szabálykorszaknak, a VF-26-ra keresztelt autót továbbra is Ferrari-motor hajtja, míg a csapatfőnöki posztot Komacu Ajao tölti be. Változást jelent ugyanakkor, hogy a Haasnak új névadó szponzora lett, a MoneyGram helyett a TGR olvasható a csapatnév előtt, amely a Toyota Gazoo Racinget, vagyis a Toyota versenyrészlegét jelöli. 

A japán márka még 2024 októberében írt alá megállapodást az alakulattal, és az együttműködés azóta szorosabbá fűződött, ami az autó dizájnjára is hatással volt. A fehér dominánsabb szerepet kapott, ami mellett a megszokott piros és fekete szín jelent meg. Az alakulat emellett új teszt pilótát is szerződtetett Hirakava Rjó személyében. 

Fotó: x/HaasF1Team
Fotó: X/HaasF1Team
Fotó: X/HaasF1Team

 

A királykategóriához 2016-ban csatlakozó Haas célja a soron következő idényben az, hogy előrébb tornásznia magát a középmezőnyben, és még kiegyensúlyozottabbá válni. A csapat 2018-ban ötödikként végzett a konstruktőri bajnokságban, amely fennállása eddigi legelőkelőbb helyezése, azóta a hetedik pozíciónál nem tudta előrébb verekedni magát. 

A bemutatók sorát az Audi folytatja, amelyik január 20-án leplezi le, milyen festést használ az előttünk álló szezon folyamán. 
 

A 2026-OS AUTÓBEMUTATÓK

CSAPATAUTÓBEMUTATÓ IDŐPONTJA
McLarenfebruár 9.
Ferrarijanuár 23.
Red BullA Red Bull megújult külsővel  vág neki az új korszaknak – képek
Mercedesjanuár 22.
Aston Martinfebruár 9.
Alpinejanuár 23.
HaasA Haas megújult festéssel kezdi az új szabálykorszakot
Visa Cash App Racing BullsA Racing Bulls mélykéket csempészett a fehér szín mellé
Williamsfebruár 3.
Audijanuár 20.
Cadillacfebruár 8.

 

 

