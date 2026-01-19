A Haas megújult festéssel kezdi az új szabálykorszakot – képek

A Haas eredetileg január 23-ra tűzte ki a bemutatója dátumát, ám az eseményt végül január 19-ra hozta előre, miután az Alpine, majd később a Ferrari is a pénteki napot jelölte ki, és félt attól, hogy úgy nem irányulna elég figyelem rá. Az előző évet a nyolcadik helyen záró amerikaiak a Red Bullhoz és a Racing Bullhoz hasonlóan az új festését mutatta meg.

Fotó: X/HaasF1Team

Az istálló változatlan versenyzőfelállással, Esteban Oconnal és Oliver Bearmannel vág neki az új szabálykorszaknak, a VF-26-ra keresztelt autót továbbra is Ferrari-motor hajtja, míg a csapatfőnöki posztot Komacu Ajao tölti be. Változást jelent ugyanakkor, hogy a Haasnak új névadó szponzora lett, a MoneyGram helyett a TGR olvasható a csapatnév előtt, amely a Toyota Gazoo Racinget, vagyis a Toyota versenyrészlegét jelöli.

A japán márka még 2024 októberében írt alá megállapodást az alakulattal, és az együttműködés azóta szorosabbá fűződött, ami az autó dizájnjára is hatással volt. A fehér dominánsabb szerepet kapott, ami mellett a megszokott piros és fekete szín jelent meg. Az alakulat emellett új teszt pilótát is szerződtetett Hirakava Rjó személyében.

Fotó: x/HaasF1Team

Fotó: X/HaasF1Team

Fotó: X/HaasF1Team

A királykategóriához 2016-ban csatlakozó Haas célja a soron következő idényben az, hogy előrébb tornásznia magát a középmezőnyben, és még kiegyensúlyozottabbá válni. A csapat 2018-ban ötödikként végzett a konstruktőri bajnokságban, amely fennállása eddigi legelőkelőbb helyezése, azóta a hetedik pozíciónál nem tudta előrébb verekedni magát.

A bemutatók sorát az Audi folytatja, amelyik január 20-án leplezi le, milyen festést használ az előttünk álló szezon folyamán.

