A Haas megújult festéssel kezdi az új szabálykorszakot – képek

A Haas eredetileg január 23-ra tűzte ki a bemutatója dátumát, ám az eseményt végül január 19-ra hozta előre, miután az Alpine, majd később a Ferrari is a pénteki napot jelölte ki, és félt attól, hogy úgy nem irányulna elég figyelem rá. Az előző évet a nyolcadik helyen záró amerikaiak a Red Bullhoz és a Racing Bullhoz hasonlóan az új festését mutatta meg.
Az istálló változatlan versenyzőfelállással, Esteban Oconnal és Oliver Bearmannel vág neki az új szabálykorszaknak, a VF-26-ra keresztelt autót továbbra is Ferrari-motor hajtja, míg a csapatfőnöki posztot Komacu Ajao tölti be. Változást jelent ugyanakkor, hogy a Haasnak új névadó szponzora lett, a MoneyGram helyett a TGR olvasható a csapatnév előtt, amely a Toyota Gazoo Racinget, vagyis a Toyota versenyrészlegét jelöli.
A japán márka még 2024 októberében írt alá megállapodást az alakulattal, és az együttműködés azóta szorosabbá fűződött, ami az autó dizájnjára is hatással volt. A fehér dominánsabb szerepet kapott, ami mellett a megszokott piros és fekete szín jelent meg. Az alakulat emellett új teszt pilótát is szerződtetett Hirakava Rjó személyében.
A királykategóriához 2016-ban csatlakozó Haas célja a soron következő idényben az, hogy előrébb tornásznia magát a középmezőnyben, és még kiegyensúlyozottabbá válni. A csapat 2018-ban ötödikként végzett a konstruktőri bajnokságban, amely fennállása eddigi legelőkelőbb helyezése, azóta a hetedik pozíciónál nem tudta előrébb verekedni magát.
A bemutatók sorát az Audi folytatja, amelyik január 20-án leplezi le, milyen festést használ az előttünk álló szezon folyamán.
A 2026-OS AUTÓBEMUTATÓK
|CSAPAT
|AUTÓBEMUTATÓ IDŐPONTJA
|McLaren
|február 9.
|Ferrari
|január 23.
|Red Bull
|A Red Bull megújult külsővel vág neki az új korszaknak – képek
|Mercedes
|január 22.
|Aston Martin
|február 9.
|Alpine
|január 23.
|Haas
|A Haas megújult festéssel kezdi az új szabálykorszakot
|Visa Cash App Racing Bulls
|A Racing Bulls mélykéket csempészett a fehér szín mellé
|Williams
|február 3.
|Audi
|január 20.
|Cadillac
|február 8.