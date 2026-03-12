Nemzeti Sportrádió

„Lecseréltem a szimulátoromat Nintendo Switchre” – Verstappen a Mario Karttal gyakorol

2026.03.12. 12:44
Verstappen igyekszik elterelni a figyelmét az F1-ről, amíg nem változtatnak a szabályokon (Fotó: AFP)
A Formula–1-es Red Bull holland versenyzője, Max Verstappen a Kínai Nagydíj csütörtöki sajtótájékoztatóján azzal viccelődött, hogy a szimulátorát Nintendo Switchre váltotta, és Mario Karttal készült a hétvégére. A négyszeres világbajnok emellett beszélt a visszavonulásával kapcsolatos pletykákra is.

Max Verstappen már az új szabálykorszak kezdete előtt kijelentette, hogy nem fogja feltétel nélkül kitölteni a 2028-ig érvényes szerződését, és ha nem élvezi az újgenerációs autók vezetését, akkor a vártnál korábban szögre akaszthatja a bukósisakját. A négyszeres világbajnoknak már a tervezett változtatások sem igazán nyerték el a tetszését, és a véleménye azt követően sem változott, hogy élesben is pályára vihette a 2026-os gépet, és az első versenyen tapasztaltak sem győzték meg. 

A holland az egyik leghangosabb a kritikusok között, ráadásul már kifelé is kacsingat, hiszen nem rég bejelentette, hogy rajhoz áll a Nürburgringi 24 órás versenyen, valamint egy GT3-as futamon is a Nordschleifén. Bár Verstappen a soron következő Kínai Nagydíj csütörtöki sajtónapján is élesen kritizálta a Formula–1-et, és bevallotta, hogy viaskodik magában a visszavonulás gondolatával, egyelőre marad. „Nem akarok távozni. Azt kívánom, bárcsak élvezetesebb lenne, és bárcsak valamivel több időm lenne, de más dolgokkal is foglalkozom, amiket nagyon élvezek. Versenyezni fogok a Nordschleifén, és remélem, hogy a következő években Spa-Francorchamps-ban és talán Le Mans-ban is rajthoz állhatok.”

„Szóval kombinálom a dolgokat, hogy találjak olyasmiket, amiket szintén nagyon élvezek. És természetesen ott van a csapatom is, így egyszerre sok minden elvonja a figyelmemet. Ezek pozitív figyelemelterelések, de közben kicsit ellentmondásos is, mert nem igazán élvezem az autót, ugyanakkor élvezettel dolgozom együtt a csapat és a motorrészleg összes tagjával. Szóval nem, nem akarom abbahagyni, de bízom benne, hogy jobb lesz. Az F1-gyel és az FIA-val is tárgyaltam, és szerintem elindultunk valamerre. Remélhetőleg mindenen javulni fog.”

„Nem kell kizárólag Formula–1-es versenyzőnek lennem. Más dolgokkal is foglalkozhatok, én már mindent elértem, amit el szerettem volna. Ezért is szeretnék más dolgokat is kipróbálni, és nem negyvenévesen szeretném ezt tenni. Most vagyok tökéletes korban erre” – magyarázta az F1 melletti tervei kapcsán. 

Verstappen ezúttal sem ment el szó nélkül az új szabályrendszer mellett, amikor arról kérdezték, hogy a jelenlegi F1-ben előnyt jelent-e egy versenyző számára, ha sokat szimulátorozik, a többi vetélytárs által is felemlegetett Mario Kartot hozta fel. „Találtam egy olcsóbb megoldást: lecseréltem a szimulátoromat Nintendo Switchre, és valójában Mario Karttal gyakorlok. A gombák megtalálása már egészen jól megy, a kék páncél valamivel nehezebb, de dolgozom rajta. Még nem tartok a rakétánál, de már folyamatban!”

A sprintfutam lehet a Ferrari igazi esélye a Mercedes ellen

Az új autók miatt elveszik a pilóták bátorságának, keménységének, ügyességének szerepe az éles szituációkban?

A Ferrari beveti a Macarena-szárnyat a Kínai Nagydíjon

A megoldás óriási szenzációt keltett a teszten, és ha beválik a szabadedzésen, a sprinthétvége további részében is ott lesz az autón.

Kaotikus, mesterkélt, élvezhetetlen és rendkívül veszélyes – a versenyzők kritikusak az új szabályrendszerrel

„Ha valaki ilyen sebességgel ütközik valaki mással, akkor át fog repülni a kerítésen, és nagy kárt tesz magában és talán másokban is.”

„A szurkolók véleménye az elsődleges” – Wolff válaszolt a versenyzők kritikáira

„Hajlamosak vagyunk nagyon nosztalgikusan tekinteni a múltbeli eseményekre.”

 

19. KÍNAI NAGYDÍJ
MÁRCIUS 13., PÉNTEK
Szabadedzés4.30–5.30
Sprintidőmérő8.30–9.14
MÁRCIUS 14., SZOMBAT
Sprintverseny4.00–5.00
Időmérő8.00–9.00
MÁRCIUS 15., VASÁRNAP
A verseny (56 kör, 305.066 km) rajtja8.00
KÖVETKEZŐ VERSENY
Japán Nagydíj, Szuzukamárcius 29., 7.00
Bahreini Nagydíj, Bahreináprilis 12., 17.00
Szaúd-arábiai Nagydíj, Dzsiddaáprilis 19., 19.00

 

