A Mercedes uralta az utolsó tesztnapot; a Ferrari megállt Hamilton alatt Bahreinben
A bejáratáson a Mercedes, a bahreini nyitó napon a Red Bull irányította igazán magára a figyelmet, az „ezüstnyilak” azóta két különböző napon is problémákba ütköztek, rengeteg pályaidőt vesztettek, ráadásul csütörtökön komplett erőforrást is kellett cserélniük, míg a „vörös bikák” az előző napon szenvedték el az első komolyabb megbízhatósági gondjukat.
A címvédő McLaren és a Ferrari eközben kiegyensúlyozottan rótta a köröket, és csütörtökön tempót is növeltek. Az élre Charles Leclerc révén a Scuderia tört, míg a regnáló világbajnok, Lando Norris másodikként érkezett, méghozzá egyedüliként egy másodperces távolságon belül. Ugyan a brit eggyel keményebb keveréket használt a gyors körén, elmondása szerint a Bahreinbe többek között új padlólemezt hozó Ferrari egyelőre előttük jár, míg a Mercedes szerdán a Red Bullt dicsérte.
E négy csapat a közvélemény szerint a mezőny élén jár, és az utolsó tesztnap egyik nagy kérdését az jelentette, hogy miként alakulnak a különbségek közöttük. Várakozás övezte a Williams teljesítményét is, hiszen a grove-iak a bonyodalmak után úgy köröztek az első két napon, mintha nem kellett volna kihagyniuk a teljes bejáratást, míg több riválisuk, köztük az Alpine, az Audi, a Haas, és az Aston Martin sem tudhat zökkenőmentes gyakorlást maga mögött.
Utóbbi istálló helyzetéről ráadásul eléggé kiábrándító képet festett Lance Stroll, aki szerint az Aston Martin jelenleg négy másodperc lemaradásra van a legjobbaktól, ami úgy is tetemesnek mondható, hogy az eddigiek alapján arra lehet számítani, hogy lesznek nagyobb szakadékok is az alakulatok között. Ilyen felvezetés után az eddig kevés pályaidőt kapó Stroll foglalhatta el az AMR26-os ülését egész pénteken, de teljes napot kapott Oscar Piastri a McLarennél, Lewis Hamilton a Ferrarinál, Franco Colapinto az Alpine-nál és Liam Lawson a Racing Bullsnál.
„Négy másodpercet kellene találnunk” – Stroll szerint óriási az Aston Martin hátránya
A Mercedes nem vesztegette az idejét, George Russellt az elsők között küldte pályára. A brit pilóta fél óra leforgása alatt megfutotta a teszt addigi leggyorsabb körét, majd még az első órában tovább gyorsult. Az 1:33.918-as idejét egyedül Hamilton tudta megközelíteni: a ferraris szűk három tizedre maradt el tőle, miközben Max Verstappen hátránya akkor másfél másodperc volt.
Nem kellett sokat várni az első piros zászlós megszakításra sem: Valtteri Bottas alatt mindössze 8 kör után adta meg magát a Cadillac. A finn ezt követően eltűnt a garázs mélyében, és bár az utolsó órában visszatért a pályára, csak 37 körig jutott, amivel ő tette meg a legkisebb távot.
A skála másik végén elhelyezkedő Mercedes a csütörtöki probléma után ismét szorgosan gyűjtötte az adatokat, Russell az első órában jegyzett leggyorsabb köre után a hosszabb etapokra fektette a hangsúlyt, és még az ebédszünet előtt teljesített egy teljes versenyszimulációt. A brit összesen 78 kört tett meg, nála csak Lawson futott nagyobb távot, ő 84 kört jegyzett.
Elégedett lehet a Ferrari: Hamilton csapata eddigi legjobb idejével zárt másodikként, és zökkenőmentesen teljesítette a tervezett programot is. A hétszeres bajnok a lágy keveréken futott hosszabb etapokat, és tett meg összesen 69 kört.
Csendesen, de szorgosan rótta a köröket Piastri: az ausztrál versenyző a hosszú etapokra összepontosított, igaz, ő nem teljesített versenyszimulációt. A mclarenes 73 kört tett meg délelőtt, és ötödikként zárt az időlistán – lemaradása közel két és fél másodperc volt a leggyorsabb Russelltől.
A csütörtökön pályaidőt vesztő Red Bull 61 körig jutott, a harmadik helyen záró Verstappen legjobb ideje másfél szekundummal maradt el a Mercedesétől. Negyedikként Oliver Bearman érkezett a Haasszal, 70 kört teljesítve, míg az első ötöst Piastri zárta.
A Williams lendülete eközben nem lankadt, Carlos Sainz Jr. 68 kört futott fennakadás nélkül, míg az Audi 60 körig jutott. Ezt a körhatárt a leálló Cadillacen kívül egyedül az Aston Martin nem érte el: Stroll 54 kört teljesített az első négyórás etap során.
Az ebédszünetben hat alakulatnál volt versenyzőcsere: a Mercedesnél Andrea Kimi Antonelli, a Red Bullnál Isack Hadjar, a Haasnál Esteban Ocon, a Williamsnél Alexander Albon, az Audinál Nico Hülkenberg, a Cadillacnél pedig Sergio Pérez ült a volán mögé.
Ugyan a Mercedes csak késlekedve fogott hozzá a munkához délután, Antonelli gyorsan a nap főszereplőjévé lépett elő. Először a harmadik helyre zárkózott fel, majd szűk két órával a vége előtt kétszer is megjavította a teszt aktuális legjobb idejét. Az olasz 1:33.669-es körét a folytatásban már senki sem tudta megdönteni, így az ő elsőségével ért véget az utolsó nap és egyben a teljes teszt, míg másodikként a csapattársa, Russell végzett.
Harmadikként Hamilton érkezett, a hétszeres világbajnok 540 ezreddel maradt el a jobbik Mercedestől, és a délután folyamán versenyszimulációt is futott. Noha a Ferrari napja és tesztje szinte végig zökkenőmentesen zajlott, bő tíz perccel a vége előtt a brit idézte elő a nap második piros zászlós megszakítását. Hamilton a 8-as kanyarnál parkolta le az SF-26-ost, miután a kormánykijelzőjén megjelent a hibaüzenet. Sok oka viszont így sem lehet a panaszra, összesen 150 kört tett meg.
A hírek szerint a bejáratás óta azonos erőforrással futó Ferrarit a McLaren követte Piastrival a volán mögött. Az ausztrál 880 ezred lemaradással lett negyedik, miközben ő teljesítette a legnagyobb távot, 161 kört téve meg mindenféle fennakadás nélkül. Az első ötöst a csak délelőtt tesztelő Verstappen tette teljessé, akit új csapattársa, Hadjar követett a sorban. A Red Bull párosa együttesen 120 kört teljesített.
A hetedik legjobb időt Ocon érte el, ő a kilencedikként záró csapattársával, Bearmannel kiegészülve 145 kört tudhatott maga mögött. A két Haas-pilótát Colapinto választotta szét egymástól. Az Alpine sima napot zárt, argentin versenyzője összesen 144 kört futott, igaz, a végén nem sok hiányzott ahhoz, hogy a falban végezze. A mezőny ugyanis lehetőséget kapott arra, hogy felálljon a rajtrácsra, és gyakorolja az álló rajtot. Colapinto már a rajtkocka elfoglalása előtt kicsúszott a fűre, de idejében korrigált, így elkerülte a falat. Ezt követően ugyanakkor több pilótatársa mellett ő is beragadt, majd miután nehezen elindult, valamilyen gond adódott a motorjával, és kénytelen volt leparkolni a pálya mellett.
Ami a többieket illeti, a Williamsnél a délutáni etap is zökkenőmentesen telt, a grove-iak összességében 146 kört futottak, míg az Aston Martin ezúttal sem volt túl produktív. Stroll 72 körig jutott, amivel ő tette meg a legkisebb távot, még a délelőtt leálló Cadillac is jóval túlszárnyalta körszámban. Az új csapat 107 kört tett meg, míg az Audi 118 kört számlált, a német csapat sokkal produktívabb volt a teszten, mint a bejáratáson.
Érdekesség, hogy a teljes teszthetet nézve a McLaren és a Williams azonos mennyiségű kört jegyzett, a Ferrari pedig egyetlen körrel teljesített kevesebbet, mint a wokingiak és a grove-iak. A Red Bullt a Haas és az Audi is megelőzte. A „vörös bikákat” a Racing Bulls követte, majd a Cadillac és az Alpine következett. A sor végén eközben meglepő módon a bejáratáson még legszorgalmasabb Mercedes társult az Aston Martin mellé.
ELSŐ BAHREINI TESZT, 3. NAP, VÉGEREDMÉNY
1. Andrea Kimi Antonelli (olasz, Mercedes) 1:33.669, 61 kör
2. George Russell (brit, Mercedes) 1:33.918, 78 kör*
3. Lewis Hamilton (brit, Ferrari) 1:34.209, 150 kör
4. Oscar Piastri (ausztrál, McLaren) 1:34.549, 161 kör
5. Max Verstappen (holland, Red Bull) 1:35.341, 61 kör*
6. Isack Hadjar (francia, Red Bull) 1:35.976, 59 kör
7. Esteban Ocon (francia, Haas) 1:35.753, 75 kör
8. Franco Colapinto (argentin, Alpine) 1:35.806, 144 kör
9. Oliver Bearman (brit, Haas) 1:35.972, 70 kör*
10. Nico Hülkenberg (német, Audi) 1:36.291, 58 kör
11. Alexander Albon (thaiföldi, Williams) 1:36.665, 78 kör
12. Liam Lawson (új-zélandi, Racing Bulls) 1:36.808, 119 kör
13. Carlos Sainz Jr. (spanyol, Williams) 1:37.186, 68 kör*
14. Sergio Pérez (mexikói, Cadillac) 1:37.365, 67 kör
15. Gabriel Bortoleto (brazil, Audi) 1:37.536, 60 kör*
16. Lance Stroll (kanadai, Aston Martin) 1:38.423, 72 kör
17. Valtteri Bottas (finn, Cadillac) 1:38.772, 37 kör*
*: csak délelőtt tesztelt.
|IDÉNY ELŐTTI KOLLEKTÍV TESZT, BAHREIN
|február 11.
|február 12.
|február 13.
délelőtt
délután
délelőtt
délután
délelőtt
délután
|McLAREN
Piastri
Norris
|Norris
|Piastri
|FERRARI
|Hamilton
|Leclerc
|Leclerc
|Hamilton
|RED BULL
Verstappen
|Hadjar
|Verstappen
Hadjar
|MERCEDES
Russell
Antonelli
Antonelli
Russell
Russell
Antonelli
|ASTON MARTIN
Stroll
Alonso
Stroll
|ALPINE
Colapinto
Gasly
Gasly
Colapinto
|HAAS
Ocon
Bearman
Bearman
Ocon
|RACING BULLS
Lindblad
Lawson
Lindblad
Lawson
|WILLIAMS
Sainz
Albon
Albon
Sainz
Sainz
Albon
|AUDI
Bortoleto
Hülkenberg
Hülkenberg
Bortoleto
Bortoleto
Hülkenberg
|CADILLAC
Bottas
Pérez
Pérez
Bottas
Bottas
Pérez