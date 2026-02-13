A Mercedes uralta az utolsó tesztnapot; a Ferrari megállt Hamilton alatt Bahreinben

A bejáratáson a Mercedes, a bahreini nyitó napon a Red Bull irányította igazán magára a figyelmet, az „ezüstnyilak” azóta két különböző napon is problémákba ütköztek, rengeteg pályaidőt vesztettek, ráadásul csütörtökön komplett erőforrást is kellett cserélniük, míg a „vörös bikák” az előző napon szenvedték el az első komolyabb megbízhatósági gondjukat.

A címvédő McLaren és a Ferrari eközben kiegyensúlyozottan rótta a köröket, és csütörtökön tempót is növeltek. Az élre Charles Leclerc révén a Scuderia tört, míg a regnáló világbajnok, Lando Norris másodikként érkezett, méghozzá egyedüliként egy másodperces távolságon belül. Ugyan a brit eggyel keményebb keveréket használt a gyors körén, elmondása szerint a Bahreinbe többek között új padlólemezt hozó Ferrari egyelőre előttük jár, míg a Mercedes szerdán a Red Bullt dicsérte.

E négy csapat a közvélemény szerint a mezőny élén jár, és az utolsó tesztnap egyik nagy kérdését az jelentette, hogy miként alakulnak a különbségek közöttük. Várakozás övezte a Williams teljesítményét is, hiszen a grove-iak a bonyodalmak után úgy köröztek az első két napon, mintha nem kellett volna kihagyniuk a teljes bejáratást, míg több riválisuk, köztük az Alpine, az Audi, a Haas, és az Aston Martin sem tudhat zökkenőmentes gyakorlást maga mögött.

Utóbbi istálló helyzetéről ráadásul eléggé kiábrándító képet festett Lance Stroll, aki szerint az Aston Martin jelenleg négy másodperc lemaradásra van a legjobbaktól, ami úgy is tetemesnek mondható, hogy az eddigiek alapján arra lehet számítani, hogy lesznek nagyobb szakadékok is az alakulatok között. Ilyen felvezetés után az eddig kevés pályaidőt kapó Stroll foglalhatta el az AMR26-os ülését egész pénteken, de teljes napot kapott Oscar Piastri a McLarennél, Lewis Hamilton a Ferrarinál, Franco Colapinto az Alpine-nál és Liam Lawson a Racing Bullsnál.