Koleszár Mihály: Szerencsére nem egy ennél is fontosabb versenyen rontottam először az OCR-en

Hosszú volt az öttusaverseny nélküli időszak Koleszár Mihály érzései szerint, de ahogy fogalmazott, „az egyes számokban, egyéb kiegészítő jellegű versenyeken elvégeztem a megfelelő mennyiségű munkát. Remek lehetőség az országos bajnokság, hogy újra összemérhetjük a tudásunkat, izgalmas lesz, hogyan alakul az ob-cím sorsa, de közben az is a szemünk előtt lebeg, hogy hosszú idény áll előttünk, amelynek végén mindenki a világbajnokságra szeretné a csúcsformáját elérni. Ha pedig a nagy képet nézem, akkor a 2028-as Los Angeles-i olimpia van célkeresztben” – mondta, kérdésünkre pedig, milyen kiegészítő versenyeken vett részt az elmúlt fél évben, vívóversenyeket, atlétikai futóversenyeket, félmaratonit, Spartan Race-t említett példaként.

Ami az idén bevezetett újításokat, az úszótáv 200 méterről 100 méterre csökkentését, és a kombinált számban az ötödik lövészet beiktatását illeti: „Egyelőre még nehezen tudnám meghatározni, hogy pozitívan vagy negatívan érint, a változásokkal együtt élünk, egyszerűen fel kell készülnünk rájuk. Izgalmat hoznak az öttusába, az eddigi erőviszonyokat, amelyek az új sportág miatt még ki sem alakultak rendesen, újból átrendezhetik. Nem bocsátkozom jóslatokba, én ezzel együtt is igyekszem a legjobban teljesíteni.”

Koleszár Mihály télen a szövetségi szervezésű Los Angeles-i, valamint az egyesületi szervezésű barcelonai edzőtáborban is részt vett. „Mindkettő rendkívül sokat segített, már a melegégövi környezet, a napsütés, a kiszakadás a megszokott környezetből is fontos volt, hozzájárult a még sikeresebb készüléshez, aztán az eredmények majd magukért beszélnek a további versenyeken is.”

A Csepel SC versenyzője 2024 és 2025 után a harmadik országos bajnoki címét nyerné meg. Szerdán megnyerte selejtezőcsoportját, és pénteken is kiharcolta a továbbjutást, bejutott a döntőbe. Ugyan az akadálypályán egy elemnél ismételnie kellett, és időt veszített, utána úszásban javított – a kombinált számban a 12. helyről indult, rövid ideig egy hellyel hátrébb került, ami már nem ért volna döntőt, de mindent egybevetve nagy veszélyben nem forgott a továbbjutása. „Az alapcél ezzel teljesült, így összességében jónak értékelem a napot, bár az úszás kivételével minden számban maradt egy kicsi. Az úszásommal kifejezetten elégedett vagyok. Ha a döntőben akár csak egyik-másik számban sikerül kicsit korrigálnom, teljesen vállalható lesz a teljesítményem. Izgatottan várom a döntőt, életemben először hibáztam verseny alatt az OCR-en, ami meglepett, de egyben jó érzés, hogy ezt is megtapasztalhattam, és szerencsére nem egy ennél is fontosabb versenyen kerülök először ilyen helyzetbe. Kanyarodó akadálypályával ritkán találkozni, a bemelegítésnél mindkét ívet próbálgattam, de kicsit nagyobb lendülettel érkeztem meg az ufóhoz, nem sikerült jól ráfognom, és nem kockáztattam az épségemet. Utána ügyesen sikerült javítanom. A lövészetemet kicsit sajnáltam, jó néhány másodpercet otthagytam a sorozataimban, de a futásomban érzem a fejlődést. Túlságosan nem kellett rohannom, bár azért elfáradtam, de valamelyest tartalékolnom is sikerült, örülök, hogy ott vagyok a döntőben!” – összegzett a tavaly egyéniben Európa-bajnoki ezüstérmet szerző öttusázó.

Szombaton rendezik meg a Viwa Open fedett pályás nemzetközi öttusabajnokság döntőjét, amely egyben magyar országos bajnokság is – a nőkét 12 órai, a férfiakét 15 órai kezdettel, összesen 15 magyar részvételével. Előbbiben Dulai Kinga, Erdős Rita, Gulyás Michelle, Guzi Blanka, Herbák Emma, Nyerges Réka, Mészáros Emma, Rajncsák Diána, Varga Orsolya és Zemán Zóra, utóbbiban Koleszár mellett, Bőhm Csaba, Gáll András, Szép Balázs és Tárkányi Zsombor szerepel a magyarok közül.