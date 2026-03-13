Katasztrófa a Red Bullnál, fejvakarás a Ferrarinál – a Mercedes tempójára ezúttal sem volt ellenszer

A Mercedes már a nyitó szabadedzésen elfoglalta az első két pozíciót Sanghajban, amit követően az időmérőt is végig uralta, és George Russell, Andrea Kimi Antonelli sorrendben egymás után másodszor is kisajátította az első rajtsort. A brit pilóta pályafutása során először szerzett pole pozíciót sprintidőmérőn, és minden adott ahhoz, hogy folytassa a tökéletes menetelését.

„Az autó csodálatos! Már Melbourne után is tudtuk, hogy nagyon jó gépünk van, a motor is remekül működik, és ma igazán öröm volt vezetni, szóval boldog vagyok. Kíváncsi vagyok, hogy a köridők hogyan alakultak az előző évhez képest, mert rendkívül gyorsnak éreztem, nagyon klassz volt, egészen más, mint Melbourne-ben” – kezdte az értékelést Russell, aki mindössze hét tizeddel maradt el a tavalyi sprintkvalifikáció leggyorsabb körétől.

Hiába a Mercedes kimagasló tempója, a rajt nem jelenti az erősségét, és Ausztráliában úgy tűnt, versenytávon alapvetően kisebb lehet az előnye, mint egy körön. A sprintverseny pont ezért kihívást jelenthet az „ezüstnyilak” számára, hiszen ha ezúttal is hátrányba kerülnek a startnál, sokkal kevesebb idő áll a rendelkezésükre, hogy visszaszerezzék az elvesztett helyeket.

„Melbourne óta kizárólag arra összepontosítottunk, hogy jobban rugaszkodhassunk el a rajtrácsról. Mit tehetünk ennek érdekében. Úgy gondolom, hogy sikerült némi javulást elérnünk Ausztráliában az első körök kicsit rázósabbak voltak annál, mint szerettük volna, de majd reggel kiderül.”

Noha Antonelli többször is közel került a csapattársához, igazi fenyegetést nem jelentett rá a rajtelsőségért vívott csatában. „Nagyon erős a tempónk, de nem sikerült összetennem a kört a végén a lágy gumin. Még van min dolgozni, de természetesen gratulálok George-nak, és szombaton még bármi történhet. Jól érzem magam a kocsiban. Inkább csak apróságokról van szó, igyekszem összerakni a dolgokat. Szombaton próbálok jól elrugaszkodni, aztán mindent megteszek, hogy jól alakuljon az időmérő.”

Antonellinek volt jelenése a sportfelügyelőknél a kvalifikáció után, a gyanú szerint feltartotta Lando Norrist a második szakaszban, ám végül felmentették a vádak alól, így megtarthatta a második helyet.

A két Mercedeshez ezúttal Norris férkőzött a legközelebb, de a címvédő lemaradása így is meghaladta a hat tizedmásodpercet. Hiába a tetemes lemaradás, a brit elégedetten értékelt a sprintidőmérő után, és jelezte, a szombati mini futamon javítana. „Egyszerűen örülök az eredménynek, még nem néztem meg, pontosan mennyit vesztettem vagy épp nyertem energiahasználat terén. A harmadik hely a lehető legjobb, amit jelenleg elérhetünk. Őszintén nagyon örülök, hogy ma mindkét Ferrarit legyőztük, mert egész nap elég jónak tűntek.”

„Elégedett vagyok, ez remek kiindulópontot jelent. A dolgok egyértelműen jobban alakulnak ezen a hétvégén egyszerűen azért, mert a pálya sokkal egyszerűbb az erőforrás használata tekintetében, így mindenki kicsit jobban egy szintre került. Nem számítok arra, hogy rosszul rajtolna a Mercedes. Évekig a legjobb rajtolók közé tartoztak. Nyilván lehetőséget teremt a start, de biztos vagyok benne, hogy tudják, mit rontottak el a múlt héten Melbourne-ben, és valószínűleg most rendben lesznek. De sosem lehet tudni, remek esélyt jelent, a rajtnál a legegyszerűbb előzni. Meglátjuk, mit tehetünk.”

Az első versenyen elrajtolni sem tudó Oscar Piastri az 5. rajtkockát szerezte meg, és sikerült szétválasztania egymástól a két Ferrarit. „A tapadás tekintetében elég nagy volt az ugrás, amikor közepes gumiról lágyra váltottunk, de a Mercedeshez viszonyítva így is elég jelentős volt a hátrány. Van még néhány dolog, amin dolgozunk kell, de úgy gondolom, az autó egészen jól viselkedett. A köröm is elég jó volt, nem hiszem, hogy túl sok maradt volna benne. Az első szektorom nyilván remekül festett, de az utolsóban hat tizedet buktunk, ami egészen döbbenetes volt, utána kell járnunk, hol veszítünk időt.”

A Ferrari bizakodva érkezett meg Kínába, ahol egy évvel ezelőtt pole pozíciót szerzett a sprintidőmérőn, majd másnap győzelmet aratott a mini versenyen. A Scuderia a teszten nagy feltűnést keltő Macarena-szárnyat is elhozta a helyszínre, ám végül a gyakorlás után inkább visszatért az Ausztráliában használt verzióhoz. A sanghaji nyomvonalon a legtöbb mutatóban rekordtartó Lewis Hamilton a negyedik, míg Charles Leclerc a hatodik helyet szerezte meg. Bár egyik versenyző sem volt maradéktalanul elégedett, a brit határozottan jobban örült az eredménynek.

„Nagyon elégedett vagyok a sprintidőmérővel. A csapat nagyszerű munkát végzett, mint ahogyan a mérnökök is fantasztikusak voltak, hogy a feje tetejére állították az autót, mert a szabadedzés eléggé rázós volt azzal a megcsúszással. A gép általában véve nagyszerű volt, de az egyenesekben rengeteg időt vesztünk. Sok munka vár ránk, nagyon keményen kell dolgoznunk Maranellóban, hogy javítsunk a motorerőn.”

„Erre már tavaly is számítottunk: úgy véljük, a Mercedes mindenkinél korábban elkezdett foglalkozni az új szabályokkal, mint ahogyan azt tette legutóbb is. Fantasztikus munkát végzett, nekünk pedig fel kell zárkóznunk, és mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy ledolgozzuk a hátrányt. Az autó remekül viselkedik, és szerintem a kanyarokban fel tudjuk venni a versenyt, de ha kisebb a motorerő, akkor egyszerűen nem lehet mit tenni.”

Az edzésen még a Macarena-szárny dolgozott az SF-25-oson, ám a sprintkvalifikáción már az Ausztráliában is használt verzió volt fenn az autón.. „Siettünk, hogy el tudjuk hozni ide, mert eredetileg csak a negyedik-ötödik versenyen került volna fel az autóra. A csapat nagyszerű munkát végzett, hogy már most bevethettük, de csak kettő van belőle, így talán kicsit korai volt, ezért végül leszedtük. Az autó továbbra is remekül teljesít, és azon fogunk dolgozni, hogy a lehető leghamarabb visszavihessük a pályára (a Macarena-szárnyat).”

Leclerc ezúttal alulmaradt a házon belüli csatában egy körön, de annak okát nem egészen értette, az utolsó gyors körén a korábbiakhoz képest sokkal több időt vesztett az egyenes szakaszon. „Frusztráló volt. Először a kapcsoló, aztán amikor újabb jó körön voltam, fél másodpercet vesztettem az egyenesben. Ez a második köröm volt az SQ3-ban. Ki fogjuk elemezni, rá kell jönnünk, mi ment félre.”

„Ez ugyanakkor végső soron nem igazán változtatott a képen. Úgy gondolom, a versenyen valamivel jobbak leszünk, mint a sprintkvalifikáción voltunk, de a Mercedes a jelek szerint továbbra is előttünk jár. A Mercedes-erőforrás valamiért sok időt talál az időmérőn, és mi nem tudunk ennyit találni. A futamon viszont már közelebb vagyunk, így bízom benne, hogy szombaton visszazárkózhatunk.”

A Red Bull csalódást keltő időmérőn van túl: Max Verstappen a nyolcadik, míg Isack Hadjar a tizedik rajtkockát szerezte meg. A holland pilóta lemaradása 1.8, míg a franciáé 2.2 másodperc volt, ráadásul mindkettejüket megelőzte Pierre Gasly az Alpine-nal.

„Az egész nap katasztrófa volt tempó szempontjából. Nem volt tapadás, nincs egyensúly, és ezért rengeteg időt veszítünk a kanyarokban – jelentette ki a négyszeres világbajnok. – Ez természetesen további kisebb problémákat is kivált. A fő gond viszont maga a kanyarodás: teljesen rossz. Ki fogjuk vizsgálni, egyelőre nem tudom, mit tehetünk. Meglátjuk.”



