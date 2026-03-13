A Mercedesé az első rajtsor; Norris harmadik az év első sprintidőmérőjén

A Mercedes ott folytatta Sanghajban, ahol Melbourne-ben abbahagyta, az élen. A sorrend ezúttal is változatlan volt a versenyzők között: George Russell volt a leggyorsabb, míg a második helyet Andrea Kimi Antonelli foglalta el. Miközben a brit, olasz kettőst mindössze 12 század választotta el egymástól, a harmadik Lando Norris lemaradása már több mint fél másodperc volt.

Az első ötöst Oscar Piastri és Charles Leclerc zárta, a hatodik Lewis Hamilton hátránya már meghaladta az egy szekundumot is, miközben az egyik Red Bull a top 10-ből is kiszorult. A vártnál rosszabbul kezdő Ferrari a nyitány után levette a Macarena-szárnyat az SF26-osról, így érdekes volt látni, mire megy az innovatív megoldása nélkül, valamint a Red Bullnak is volt hová javulnia, de ilyen előzmények után az kétségtelen volt, hogy a Mercedes vág neki favoritként az év első sprintidőmérőjének, és a legnagyobb kérdést inkább az jelentette, ki szerezheti meg a harmadik legjobb helyet.

Az első, 12 percet felölelő szakaszban a szabályoknak megfelelően valamennyi versenyző közepes gumin vette birtokba a gyorsan megtelő pályát, az egyetlen kivételt Sergio Pérez jelentette, aki az üzemanyagrendszer meghibásodása miatt a garázsból volt kénytelen követni az eseményeket.

A tempót ezúttal is a Mercedes diktálta, igaz, Russell és Antonelli közé most beférkőzött a Ferrari duója. Az ötödik-hatodik helyen Lando Norris, Oscar Piastri sorrendben a McLaren párosa érkezett, majd Pierre Gasly, Nico Hülkenberg, Esteban Ocon és Liam Lawson tette teljessé a top 10-et.

Max Verstappen a 11., míg Isack Hadjar a 14. lett, kettejük közé Oliver Bearman és Gabriel Bortoleto fért be, míg a továbbjutók sorát Lindblad és Franco Colapinto zárta.

Kiesett: Carlos Sainz Jr., Alexander Albon, Fernando Alonso, Lance Stroll, Valtteri Bottas, valamint a mért kör nélkül maradó Pérez.

A második, 10 perces szakaszban is folytatódott a Mercedes-hegemónia, igaz, Russell és Antonelli között élesedni látszott a helyzet, hiszen az olasz mindössze öt századdal maradt el a csapattársától. Harmadikként Leclerc érkezett 361 ezred lemaradással, míg a negyedik Piastri lemaradása már csaknem 8 tized volt. Az első ötöst Hamilton zárta, majd Norris, Gasly, Bearman, valamint Verstappen, Hadjar sorrendben a két Red Bull következett. A „vörös bikák” hátránya már az egy másodpercet is meghaladta.

Kiesett: Hülkenberg, Ocon, Lawson, Bortoleto, Lindblad és Colapinto.

A harmadik, 8 percből álló szakaszban már a lágy gumi volt a kötelező, így érdekes volt látni, változik-e valamelyest az erősorrend a puhább keveréken. A szegmens elején csak öt versenyző döntött úgy, hogy pályára hajt, míg a többiek mindent egyetlen gyors körre tettek fel.

Az első körök után Russell, Antonelli, Hamilton, Leclerc, Verstappen sorrend alakult ki az első ötösben, amit a McLaren bolygatott meg az utolsó percekben. Míg Russell és Antonelli ezúttal is kibérelte az első rajtsort, Norris és Piastri „bekebelezte” az így negyedik pozícióba visszaeső Hamiltont. Leclerc eközben a hatodik helyre szorult vissza, míg Verstappent Gasly is megelőzte. A top 10-et Bearman és Hadjar zárta.

Folytatás szombaton 4 órakor a sprintversennyel.



Fotó: X/F1