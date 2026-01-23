Nemzeti Sportrádió

Megérkezett a Mercedes-motorral hajtott Alpine – képek

2026.01.23. 12:59
Megérkezett az Alpine 2026-os autója (Fotó: X/AlpineF1Team)
F1 Formula–1 Alpine
A Formula–1-es Alpine pénteken bemutatta a 2026-os versenygépe festését, az A526-ost.

A pénteki nap folyamán két bemutatót is tartanak: először a Ferrari leplezte le, majd járatta be az új autóját, az SF-26-ost, majd az Alpine tárta a nagyérdemű elé, hogyan fog kinézni a 2026-os versenygépe, az A526-os. Az új masinát korábban már pályára vivő enstone-iak szempontjából fontos mérföldkövet jelölt a barcelonai esemény, hiszen hátrahagyva a saját erőforrás használatát a Mercedesszel kötött házasságot, és immár a német motor hajtja az F1-es csapat autóit.

Az előző évet a tizedik, vagyis az utolsó helyen záró, de az új szabálykorszakot bizakodva váró francia alakulat ugyanazzal a versenyzőpárossal kezdi a szezont, mint amelyikkel az előzőt befejezte, így a többéves hosszabbítást aláíró Pierre Gasly mellett az első teljes idényére készülő Franco Colapintónak szavazott bizalmat Flavio Briatore, miközben a tavaly leváltott Jack Doohan elhagyta az Alpine kötelékét.

Az enstone-i istálló maradt az előző években megszokott színkombinációt használta: a rózsaszín az orrkúpon, a glórián, valamint az első és a hátsó szárny oldallapjain  kapott hangsúlyos szerepet, míg a többi részen a kék dominál. A leleplezésre egy óceánjáró hajón került sor, amivel a csapat az  MSC Cruises-zel kötött együttműködését ünnepelte. 

A bemutatók első szakasza ezzel lezárult, a mezőny a Circuit de Catalunya felé veszi az irányt, ahol január 26. és 30. között rendezik az első, még zárt kapus tesztet. A gyakorlást követően ugyanakkor folytatódnak a leleplezések: a sort a Williams nyitja február 3-án, majd a Cadillac következik a február 8-i Super Bowl félidei szünetében.

 

A 2026-OS AUTÓBEMUTATÓK

CSAPATAUTÓBEMUTATÓ IDŐPONTJA
McLarenfebruár 9.
FerrariMegérkezett a 2026-os Ferrari – a csapat visszatér a győztesek útjára az új korszakban?
Red BullA Red Bull megújult külsővel vág neki az új korszaknak – képek
MercedesA Mercedes megújult az új korszakra – képek
Aston Martinfebruár 9.
Alpinejanuár 23.
HaasA Haas megújult festéssel kezdi az új szabálykorszakot
Visa Cash App Racing BullsA Racing Bulls mélykéket csempészett a fehér szín mellé
Williamsfebruár 3.
AudiAz Audi bemutatta az első F1-es autója fényezését– képek
Cadillacfebruár 8.

 

 

F1 Formula–1 Alpine
