Élre tört a Ferrari, magabiztos a McLaren; a Mercedes és a Red Bull gondjai a 2. tesztnapon
Érdekesen alakult az első bahreini teszt első napja: az addig tökéletes felkészülést teljesítő Mercedes problémába ütközött, míg a teljes bejáratást kihagyni kényszerülő Williams nem is kezdhetett volna jobb formában. A grove-i alakulat mindenféle probléma nélkül tett meg 145 kört, amivel a legszorgalmasabb volt. Az Aston Martin eközben a legkisebb távot teljesítette, miután továbbra is gondjai vannak a Honda-erőforrással.
Nem volt sima napja a Racing Bullsnak sem: az újonc Arvid Lindblad a délelőtt megtett 75 köréhez már nem tudott többet hozzáírni, miután folyadékszivárgást észleltek az autóján. Az Alpine és az Audi eközben egy-egy piros zászlós megszakítást idézett elő, igaz, egyik istálló esetében sem volt hosszabb fennakadás, sőt, utóbbi extrém megoldással hívta fel magára a figyelmet.
Vonzotta a tekinteteket a Red Bull is: Max Verstappen szinte egész nap diktálta a tempót, és közben egymaga 136 kört tett meg a volán mögött. A négyszeres bajnok 129 ezreddel maradt el Lando Norris mögött, míg harmadikként Charles Leclerc végzett a Ferrarival. Ilyen előzmények után a második tesztnap legnagyobb kérdése az volt, hogy a szerdán hibákba ütköző istállók valamelyest vissza tudják-e hozni az elvesztett pályaidőt, illetve az, miként alakulnak az erőviszonyok a nagy négyes között, hiszen a nyitó nap után a Red Bull volt a legmeggyőzőbb.
Hiába az erős kezdés és a riválisok dicsérő szavai: a „vörös bikák” nem kezdhettek volna rosszabbul csütörtökön. A csapat a közleménye szerint már az előző napon észlelt hidraulikus meghibásodást (egyes állítások szerint az erőforrásnál) az autó összeszerelése közben, aminek következtében Isack Hadjar a teljes délelőtti programot kénytelen volt kihagyni.
Nemcsak a Red Bullnál adódtak problémák: Sergio Pérez alatt már a bokszból kivezető körön megállt a Cadillac mechanikus gond miatt, amivel előidézte a nap első piros zászlós megszakítását, igaz, hamarosan visszatért a pályára; míg Andrea Kimi Antonelli a három installációs köre után kényszerült vissza a garázsba, ahonnan az ebédszünet előtt már nem is bújt elő. A Mercedesnél az erőforrás hibásodott meg, és a teljes motort ki kellett cserélni a W17-esben, így Antonelli szerda után csütörtökön is fontos pályaidőt vesztett.
Az Aston Martin és a Racing Bulls viszont jobb napra virradt: a silverstone-iaknál Fernando Alonso 55 kört tett meg délelőtt, vagyis többet, mint Lance Stroll összességében az előző napon, míg a faenzaiaknál Liam Lawson gyűjtötte szorgosan az adatokat, és lépte át ugyancsak az ötvenes határt.
Jól kezdett az Alpine is: Pierre Gasly végig ott volt az elejében a megtett táv tekintetében az első négy órában, ráadásul a harmadik legjobb időt érte el, igaz, lemaradása tetemes volt: közel két és fél másodpercet kapott a tempót növelő és a teszt eddigi legjobb idejével élen záró Charles Leclerc-től.
Az egész nap köröző monacói egy ponton másfél szekundum előnnyel vezette az időlistát, és egyedül a szerdán leggyorsabb Norrisnak sikerült egy másodpercen belülre férkőzni hozzá. A regnáló világbajnok 511 ezreddel maradt el az ellenfelétől, miközben a negyedik Oliver Bearman és az ötödikként végző Alexander Albon lemaradása már a 3 másodperc körül mozgott.
Ami a Williamst illeti, a grove-iak folytatták a remek szereplést, a thaiföldi versenyzőjük zökkenőmentesen futotta a programot, és csak Norris tett meg nála több kört délelőtt. A brit 64 körig jutott, míg Albon 62-ig, mint ahogyan a leggyorsabb Leclerc is. Pérez eközben 42 köt teljesített a korai leállás után.
Az ebédszünetben öt csapat cserélt versenyzőt: a Racing Bullsnál a szerdán sok pályaidőt vesztő Arvid Lindblad, a Williamsnél Carlos Sainz Jr., az Audinál Gabriel Bortoleto, míg a Cadillacnél Valtteri Bottas vette át a kormányt, de tartotta magát az eredeti tervhez a Mercedes is, így hiába Antonelli volt szerdán és csütörtökön is az, aki problémába ütközött, a nap hátralévő részében George Russell kapott lehetőséget.
Míg a Red Bull viszonylag hamar pályára küldte Hadjart, és a francia nagy ütemben kezdte róni a köröket, Russell megérkezésére több mint egy órát kellett várni. Ugyan a brit pilóta az időlistán hamar felzárkózott Leclerc és Norris mögé, lemaradása több mint két másodperc volt, és eleinte nem is gyűjtötte olyan szorgosan a köröket.
Nem maradt el a piros zászlós megszakítás délután sem: bő másfél órával az ebédszünet után Bottas Cadillacjéről vált le néhány darab, amit le kellett takarítani a nyomvonalról. A rövid kényszerszünet után a finn az elsők között tért vissza a pályára, sok kört ugyanakkor nem tudott megtenni, hiszen nem sokkal később újra lendült a piros zászló. Ezúttal Gasly alatt állt meg az Alpine.
A francia ekkor 97 körnél járt, és úgy tűnt, ő lehet az első, aki eléri a százas határt, ám a hiba után nem tért vissza már a pályára. Újabb leállás már nem volt, csupán a zászlójelzések tesztelése miatt lépett érvénybe rövid időre virtuális vagy éppen valódi biztonsági autós szakasz, illetve a sárga és a piros zászló is lendült, ez ugyanakkor nem igazán akasztotta meg a mezőnyt. A versenyzők a folytatásban a hosszabb etapokra összpontosítottak, igaz, így is történtek változások az időlistán.
Míg Leclerc első és Norris második helye megingathatatlan volt, Russell és Bearman között kisebb csata alakult ki a harmadik pozícióért. A két brit párharcában a Haas-pilóta kerekedett felül, aki 1.121 másodpercre közelítette meg a leggyorsabb Ferrarit. Russell 72 ezred lemaradással érkezett a negyedik helyen, míg az ötödik Hadjar hátránya már több mint két szekundum volt.
Ami a megtett köröket illeti, Norris volt a legszorgalmasabb, egymaga 149 kört teljesített a McLarennel. Őt Leclerc követte a maga 139 körével, míg a versenyzői között a napot megosztó Racing Bulls 133 kört gyűjtött össze. A Williams 131 kört teljesített látszólag minden hiba nélkül, így a grove-iak remek szereplése folytatódott, a Haas pedig 130 kört ért el Bearman révén. Jó napot tudhat maga mögött az Audi, amely 114 körig jutott, és a két piros zászlós megszakítást előidéző Cadillac is átlépte a százas határt.
A Lance Stroll szerint legalább négy másodperc hártányban lévő Aston Martinnal 98 kört tett meg Alonso, míg a remekül kezdő, majd a leállása után a pályára már vissza nem térő Alpine 97 kört számlál. A sor végén meglepő módon a Red Bull és a Mercedes tanyázik: a „vörös bikák” 87, a németek 57 kört teljesítettek.
ELSŐ BAHREINI TESZT, 2. NAP, VÉGEREDMÉNY
1. Charles Leclerc (monacói, Ferrari) 1:34.273, 139 kör, C3-as keverék
2. Lando Norris (brit, McLaren) 1:34.784, 149 kör, C2-es keverék
3. Oliver Bearman (brit, Haas) 1:35.394, 130 kör, C3-as keverék
4. George Russell (brit, Mercedes) 1:35.466, 54 kör, C3-as keverék
5. Isack Hadjar (francia, Red Bull) 1:36.561, 87 kör, C3-as keverék
6. Gabriel Bortoleto (brazil, Audi) 1:36.670, 67 kör, C3-as keverék
7. Pierre Gasly (francia, Alpine) 1:36.723, 97 kör, C3-as keverék
8. Valtteri Bottas (finn, Cadillac) 1:36.824, 67 kör, C3-as keverék
9. Alexander Albon (thaiföldi, Williams) 1:37.229, 62 kör, C3-as keverék*
10. Nico Hülkenberg (német, Audi) 1:37.392, 47 kör, C3-as keverék*
11. Arvid Lindblad (brit, Racing Bulls) 1:37.470, 83 kör, C3-as keverék
12. Carlos Sainz Jr. (spanyol, Williams) 1:37.592, 69 kör, C3-as keverék
13. Liam Lawson (új-zélandi, Racing Bulls) 1:38.017, 50 kör, C3-as keverék*
14. Fernando Alonso (spanyol, Aston Martin) 1:38.248, 98 kör, C3-as keverék
15. Sergio Pérez (mexikói, Cadillac) 1:38.653, 42 kör, C3-as keverék*
16. Andrea Kimi Antonelli (olasz, Mercedes) mért kör nélkül, 3 kör*
*: csak délelőtt tesztelt.
|IDÉNY ELŐTTI KOLLEKTÍV TESZT, BAHREIN
|február 11.
|február 12.
|február 13.
délelőtt
délután
délelőtt
délután
délelőtt
délután
|McLAREN
Piastri
Norris
|Norris
|Piastri
|FERRARI
|Hamilton
|Leclerc
|Leclerc
|Hamilton
|RED BULL
Verstappen
|Hadjar
|Verstappen
Hadjar
|MERCEDES
Russell
Antonelli
Antonelli
Russell
Russell
Antonelli
|ASTON MARTIN
Stroll
Alonso
Stroll
|ALPINE
Colapinto
Gasly
Gasly
Colapinto
|HAAS
Ocon
Bearman
Bearman
Ocon
|RACING BULLS
Lindblad
Lawson
Lindblad
Lawson
|WILLIAMS
Sainz
Albon
Albon
Sainz
Sainz
Albon
|AUDI
Bortoleto
Hülkenberg
Hülkenberg
Bortoleto
Bortoleto
Hülkenberg
|CADILLAC
Bottas
Pérez
Pérez
Bottas
Bottas
Pérez