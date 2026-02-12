Élre tört a Ferrari, magabiztos a McLaren; a Mercedes és a Red Bull gondjai a 2. tesztnapon

Jól kezdett az Alpine is: Pierre Gasly végig ott volt az elejében a megtett táv tekintetében az első négy órában, ráadásul a harmadik legjobb időt érte el, igaz, lemaradása tetemes volt: közel két és fél másodpercet kapott a tempót növelő és a teszt eddigi legjobb idejével élen záró Charles Leclerc-től.

Az egész nap köröző monacói egy ponton másfél szekundum előnnyel vezette az időlistát, és egyedül a szerdán leggyorsabb Norrisnak sikerült egy másodpercen belülre férkőzni hozzá. A regnáló világbajnok 511 ezreddel maradt el az ellenfelétől, miközben a negyedik Oliver Bearman és az ötödikként végző Alexander Albon lemaradása már a 3 másodperc körül mozgott.

Ami a Williamst illeti, a grove-iak folytatták a remek szereplést, a thaiföldi versenyzőjük zökkenőmentesen futotta a programot, és csak Norris tett meg nála több kört délelőtt. A brit 64 körig jutott, míg Albon 62-ig, mint ahogyan a leggyorsabb Leclerc is. Pérez eközben 42 köt teljesített a korai leállás után.

Az ebédszünetben öt csapat cserélt versenyzőt: a Racing Bullsnál a szerdán sok pályaidőt vesztő Arvid Lindblad, a Williamsnél Carlos Sainz Jr., az Audinál Gabriel Bortoleto, míg a Cadillacnél Valtteri Bottas vette át a kormányt, de tartotta magát az eredeti tervhez a Mercedes is, így hiába Antonelli volt szerdán és csütörtökön is az, aki problémába ütközött, a nap hátralévő részében George Russell kapott lehetőséget.

Míg a Red Bull viszonylag hamar pályára küldte Hadjart, és a francia nagy ütemben kezdte róni a köröket, Russell megérkezésére több mint egy órát kellett várni. Ugyan a brit pilóta az időlistán hamar felzárkózott Leclerc és Norris mögé, lemaradása több mint két másodperc volt, és eleinte nem is gyűjtötte olyan szorgosan a köröket.

Nem maradt el a piros zászlós megszakítás délután sem: bő másfél órával az ebédszünet után Bottas Cadillacjéről vált le néhány darab, amit le kellett takarítani a nyomvonalról. A rövid kényszerszünet után a finn az elsők között tért vissza a pályára, sok kört ugyanakkor nem tudott megtenni, hiszen nem sokkal később újra lendült a piros zászló. Ezúttal Gasly alatt állt meg az Alpine.

A francia ekkor 97 körnél járt, és úgy tűnt, ő lehet az első, aki eléri a százas határt, ám a hiba után nem tért vissza már a pályára. Újabb leállás már nem volt, csupán a zászlójelzések tesztelése miatt lépett érvénybe rövid időre virtuális vagy éppen valódi biztonsági autós szakasz, illetve a sárga és a piros zászló is lendült, ez ugyanakkor nem igazán akasztotta meg a mezőnyt. A versenyzők a folytatásban a hosszabb etapokra összpontosítottak, igaz, így is történtek változások az időlistán.

Míg Leclerc első és Norris második helye megingathatatlan volt, Russell és Bearman között kisebb csata alakult ki a harmadik pozícióért. A két brit párharcában a Haas-pilóta kerekedett felül, aki 1.121 másodpercre közelítette meg a leggyorsabb Ferrarit. Russell 72 ezred lemaradással érkezett a negyedik helyen, míg az ötödik Hadjar hátránya már több mint két szekundum volt.

Ami a megtett köröket illeti, Norris volt a legszorgalmasabb, egymaga 149 kört teljesített a McLarennel. Őt Leclerc követte a maga 139 körével, míg a versenyzői között a napot megosztó Racing Bulls 133 kört gyűjtött össze. A Williams 131 kört teljesített látszólag minden hiba nélkül, így a grove-iak remek szereplése folytatódott, a Haas pedig 130 kört ért el Bearman révén. Jó napot tudhat maga mögött az Audi, amely 114 körig jutott, és a két piros zászlós megszakítást előidéző Cadillac is átlépte a százas határt.

A Lance Stroll szerint legalább négy másodperc hártányban lévő Aston Martinnal 98 kört tett meg Alonso, míg a remekül kezdő, majd a leállása után a pályára már vissza nem térő Alpine 97 kört számlál. A sor végén meglepő módon a Red Bull és a Mercedes tanyázik: a „vörös bikák” 87, a németek 57 kört teljesítettek.