Nemzeti Sportrádió

Élre tört a Ferrari, magabiztos a McLaren; a Mercedes és a Red Bull gondjai a 2. tesztnapon

H. L.H. L.
2026.02.12. 17:05
Leclerc volt a leggyorsabb a második tesztnapon (Fotó: AFP)
Címkék
F1 Formula–1 Bahrein teszt F1 teszt
Charles Leclerc (Ferrari) volt a leggyorsabb a 2026-os Formula–1-es idényt megelőző első bahreini teszt második napján. A monacóit a regnáló bajnok, Lando Norris (McLaren) követte, aki a legszorgalmasabb volt, míg a harmadik Oliver Bearman (Haas) lett. A Mercedes futotta a legkevesebb kört, de gondok voltak a Red Bullnál, a Cadillacnél és az Alpine-nál is. A Williams újabb remek napon van túl.

Érdekesen alakult az első bahreini teszt első napja: az addig tökéletes felkészülést teljesítő Mercedes problémába ütközött, míg a teljes bejáratást kihagyni kényszerülő Williams nem is kezdhetett volna jobb formában. A grove-i alakulat mindenféle probléma nélkül tett meg 145 kört, amivel a legszorgalmasabb volt. Az Aston Martin eközben a legkisebb távot teljesítette, miután továbbra is gondjai vannak a Honda-erőforrással.

Nem volt sima napja a Racing Bullsnak sem: az újonc Arvid Lindblad a délelőtt megtett 75 köréhez már nem tudott többet hozzáírni, miután folyadékszivárgást észleltek az autóján. Az Alpine és az Audi eközben egy-egy piros zászlós megszakítást idézett elő, igaz, egyik istálló esetében sem volt hosszabb fennakadás, sőt, utóbbi extrém megoldással hívta fel magára a figyelmet.

Vonzotta a tekinteteket a Red Bull is: Max Verstappen szinte egész nap diktálta a tempót, és közben egymaga 136 kört tett meg a volán mögött. A négyszeres bajnok 129 ezreddel maradt el Lando Norris mögött, míg harmadikként Charles Leclerc végzett a Ferrarival. Ilyen előzmények után a második tesztnap legnagyobb kérdése az volt, hogy a szerdán hibákba ütköző istállók valamelyest vissza tudják-e hozni az elvesztett pályaidőt, illetve az, miként alakulnak az erőviszonyok a nagy négyes között, hiszen a nyitó nap után a Red Bull volt a legmeggyőzőbb.

F1
9 órája

Melyik a legszebb 2026-os Formula–1-es autó? Szavazzon!

Ez szépségverseny, a valós teljesítmények összevetésére a nagydíjhétvégéken kerül sor.

 

Hiába az erős kezdés és a riválisok dicsérő szavai: a „vörös bikák” nem kezdhettek volna rosszabbul csütörtökön. A csapat a közleménye szerint már az előző napon észlelt hidraulikus meghibásodást (egyes állítások szerint az erőforrásnál) az autó összeszerelése közben, aminek következtében Isack Hadjar a teljes délelőtti programot kénytelen volt kihagyni.

Nemcsak a Red Bullnál adódtak problémák: Sergio Pérez alatt már a bokszból kivezető körön megállt a Cadillac mechanikus gond miatt, amivel előidézte a nap első piros zászlós megszakítását, igaz, hamarosan visszatért a pályára; míg Andrea Kimi Antonelli a három installációs köre után kényszerült vissza a garázsba, ahonnan az ebédszünet előtt már nem is bújt elő. A Mercedesnél az erőforrás hibásodott meg, és a teljes motort ki kellett cserélni a W17-esben, így Antonelli szerda után csütörtökön is fontos pályaidőt vesztett.

Az Aston Martin és a Racing Bulls viszont jobb napra virradt: a silverstone-iaknál Fernando Alonso 55 kört tett meg délelőtt, vagyis többet, mint Lance Stroll összességében az előző napon, míg a faenzaiaknál Liam Lawson gyűjtötte szorgosan az adatokat, és lépte át ugyancsak az ötvenes határt.

F1
Tegnap, 17:05

A McLaren és a Red Bull szárnyal; probléma a Mercedesnél és az Aston Martinnál a bahreini teszt 1. napján

A Williams volt a legszorgalmasabb; a Racing Bulls napja a vártnál hamarabb ért véget. Kétszer lendült a piros zászló.

 

Jól kezdett az Alpine is: Pierre Gasly végig ott volt az elejében a megtett táv tekintetében az első négy órában, ráadásul a harmadik legjobb időt érte el, igaz, lemaradása tetemes volt: közel két és fél másodpercet kapott a tempót növelő és a teszt eddigi legjobb idejével élen záró Charles Leclerc-től.

Az egész nap köröző monacói egy ponton másfél szekundum előnnyel vezette az időlistát, és egyedül a szerdán leggyorsabb Norrisnak sikerült egy másodpercen belülre férkőzni hozzá. A regnáló világbajnok 511 ezreddel maradt el az ellenfelétől, miközben a negyedik Oliver Bearman és az ötödikként végző Alexander Albon lemaradása már a 3 másodperc körül mozgott.

Ami a Williamst illeti, a grove-iak folytatták a remek szereplést, a thaiföldi versenyzőjük zökkenőmentesen futotta a programot, és csak Norris tett meg nála több kört délelőtt. A brit 64 körig jutott, míg Albon 62-ig, mint ahogyan a leggyorsabb Leclerc is. Pérez eközben 42 köt teljesített a korai leállás után.

Az ebédszünetben öt csapat cserélt versenyzőt: a Racing Bullsnál a szerdán sok pályaidőt vesztő Arvid Lindblad, a Williamsnél Carlos Sainz Jr., az Audinál Gabriel Bortoleto, míg a Cadillacnél Valtteri Bottas vette át a kormányt, de tartotta magát az eredeti tervhez a Mercedes is, így hiába Antonelli volt szerdán és csütörtökön is az, aki problémába ütközött, a nap hátralévő részében George Russell kapott lehetőséget.

Míg a Red Bull viszonylag hamar pályára küldte Hadjart, és a francia nagy ütemben kezdte róni a köröket, Russell megérkezésére több mint egy órát kellett várni. Ugyan a brit pilóta az időlistán hamar felzárkózott Leclerc és Norris mögé, lemaradása több mint két másodperc volt, és eleinte nem is gyűjtötte olyan szorgosan a köröket.

Nem maradt el a piros zászlós megszakítás délután sem: bő másfél órával az ebédszünet után Bottas Cadillacjéről vált le néhány darab, amit le kellett takarítani a nyomvonalról. A rövid kényszerszünet után a finn az elsők között tért vissza a pályára, sok kört ugyanakkor nem tudott megtenni, hiszen nem sokkal később újra lendült a piros zászló. Ezúttal Gasly alatt állt meg az Alpine.

A francia ekkor 97 körnél járt, és úgy tűnt, ő lehet az első, aki eléri a százas határt, ám a hiba után nem tért vissza már a pályára. Újabb leállás már nem volt, csupán a zászlójelzések tesztelése miatt lépett érvénybe rövid időre virtuális vagy éppen valódi biztonsági autós szakasz, illetve a sárga és a piros zászló is lendült, ez ugyanakkor nem igazán akasztotta meg a mezőnyt. A versenyzők a folytatásban a hosszabb etapokra összpontosítottak, igaz, így is történtek változások az időlistán.

Míg Leclerc első és Norris második helye megingathatatlan volt, Russell és Bearman között kisebb csata alakult ki a harmadik pozícióért. A két brit párharcában a Haas-pilóta kerekedett felül, aki 1.121 másodpercre közelítette meg a leggyorsabb Ferrarit. Russell 72 ezred lemaradással érkezett a negyedik helyen, míg az ötödik Hadjar hátránya már több mint két szekundum volt.

Ami a megtett köröket illeti, Norris volt a legszorgalmasabb, egymaga 149 kört teljesített a McLarennel. Őt Leclerc követte a maga 139 körével, míg a versenyzői között a napot megosztó Racing Bulls 133 kört gyűjtött össze. A Williams 131 kört teljesített látszólag minden hiba nélkül, így a grove-iak remek szereplése folytatódott, a Haas pedig 130 kört ért el Bearman révén. Jó napot tudhat maga mögött az Audi, amely 114 körig jutott, és a két piros zászlós megszakítást előidéző Cadillac is átlépte a százas határt.

A Lance Stroll szerint legalább négy másodperc hártányban lévő Aston Martinnal 98 kört tett meg Alonso, míg a remekül kezdő, majd a leállása után a pályára már vissza nem térő Alpine 97 kört számlál. A sor végén meglepő módon a Red Bull és a Mercedes tanyázik: a „vörös bikák” 87, a németek 57 kört teljesítettek.

F1
2 órája

„Négy másodpercet kellene találnunk” – Stroll szerint óriási az Aston Martin hátránya

„Szeretnénk nyerni? Igen. Harcban vagyunk a győzelmekért? Nem úgy fest.”

 

ELSŐ BAHREINI TESZT, 2. NAP, VÉGEREDMÉNY
  1. Charles Leclerc (monacói, Ferrari) 1:34.273, 139 kör, C3-as keverék
  2. Lando Norris (brit, McLaren) 1:34.784, 149 kör, C2-es keverék
  3. Oliver Bearman (brit, Haas) 1:35.394, 130 kör, C3-as keverék
  4. George Russell (brit, Mercedes) 1:35.466, 54 kör, C3-as keverék
  5. Isack Hadjar (francia, Red Bull) 1:36.561, 87 kör, C3-as keverék
  6. Gabriel Bortoleto (brazil, Audi) 1:36.670, 67 kör, C3-as keverék
  7. Pierre Gasly (francia, Alpine) 1:36.723, 97 kör, C3-as keverék
  8. Valtteri Bottas (finn, Cadillac) 1:36.824, 67 kör, C3-as keverék
  9. Alexander Albon (thaiföldi, Williams) 1:37.229, 62 kör, C3-as keverék*
10. Nico Hülkenberg (német, Audi) 1:37.392, 47 kör, C3-as keverék*
11. Arvid Lindblad (brit, Racing Bulls) 1:37.470, 83 kör, C3-as keverék
12. Carlos Sainz Jr. (spanyol, Williams) 1:37.592, 69 kör, C3-as keverék
13. Liam Lawson (új-zélandi, Racing Bulls) 1:38.017, 50 kör, C3-as keverék*
14. Fernando Alonso (spanyol, Aston Martin) 1:38.248, 98 kör, C3-as keverék
15. Sergio Pérez (mexikói, Cadillac) 1:38.653, 42 kör, C3-as keverék*
16. Andrea Kimi Antonelli (olasz, Mercedes) mért kör nélkül, 3 kör*
*: csak délelőtt tesztelt.

IDÉNY ELŐTTI KOLLEKTÍV TESZT, BAHREIN
 február 11.február 12.február 13.

 

délelőtt

délután

délelőtt

délután

délelőtt

délután

McLAREN

Piastri

Norris

NorrisPiastri
FERRARIHamiltonLeclercLeclercHamilton
RED BULL

Verstappen

HadjarVerstappen

Hadjar

MERCEDES

Russell

Antonelli

Antonelli

Russell

Russell

Antonelli

ASTON MARTIN

Stroll

Alonso

Stroll

ALPINE

Colapinto

Gasly

Gasly

Colapinto

HAAS

Ocon

Bearman

Bearman

Ocon

RACING BULLS

Lindblad

Lawson

Lindblad

Lawson

WILLIAMS

Sainz

Albon

Albon

Sainz

Sainz

Albon

AUDI

Bortoleto

Hülkenberg

Hülkenberg

Bortoleto

Bortoleto

Hülkenberg

CADILLAC

Bottas

Pérez

Pérez

Bottas

Bottas

Pérez

 

 

F1 Formula–1 Bahrein teszt F1 teszt
Legfrissebb hírek

„Négy másodpercet kellene találnunk” – Stroll szerint óriási az Aston Martin hátránya

F1
2 órája

Melyik a legszebb 2026-os Formula–1-es autó? Szavazzon!

F1
9 órája

A McLaren és a Red Bull szárnyal; probléma a Mercedesnél és az Aston Martinnál a bahreini teszt 1. napján

F1
Tegnap, 17:05

Szerdán mind a tizenegy F1-es csapat pályára hajt – Bahreinben kezdődik az első hivatalos teszt

F1
2026.02.10. 16:35

Antonelli közúti balesetet szenvedett, de ott lesz a bahreini teszten

F1
2026.02.10. 11:19

Bemutatták Adrian Newey első Aston Martinját, az AMR26-ost – képek

F1
2026.02.09. 20:45

Megérkezett a címvédő McLaren 2026-os versenygépe, az MCL40-es – videó

F1
2026.02.09. 16:34

A Cadillac a Super Bowl alatt, a Times Square-en leplezte le a 2026-os autófestését – videó

F1
2026.02.09. 03:45
Ezek is érdekelhetik