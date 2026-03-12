A Kínai Nagydíj elhozhatja az áttörést a Ferrari és Hamilton számára?

ERRŐL BESZÉLNEK – A LEGFORRÓBB TÉMÁK A PADDOCKBAN

Újabb Mercedes-egyeduralomra van kilátás?

Már a téli felkészülés előtt arról szóltak a hírek, hogy a Mercedes a 2014-es szabályérához hasonlóan uralhatja a mostanit is. A tesztszezon csak tovább erősítette a feltételezéseket, és az „ezüstnyilak” az idénynyitó Ausztrál Nagydíjon bebizonyították, nem hiába aggatták rájuk a favorit jelzőt. George Russell pole pozícióval és győzelemmel indította az évet, míg fiatal csapattársa, Andrea Kimi Antonelli az időmérőn és a versenyen is odaért a második helyre úgy, hogy egyáltalán nem volt zökkenőmentes hétvégéje.

A Mercedes kvalifikáción mutatott tetemes előnye ugyanakkor jelentősen csökkenni látszott a versenyen: a rajtnál a várakozásoknak megfelelően a Ferrari jelentette az etalont, és a negyedik pozícióból induló Charles Leclerc hamar az élen találta magát, miközben Lewis Hamilton is felzárkózott a top 3-ba. A futam eleje igazán szoros csatát hozott a felek között, és Leclerc, valamint Russell nemegyszer helyet is cserélt az élen. A csatározásnak végül az első virtuális biztonsági autós szakasz vetett véget, amikor a két istálló stratégailag különvált.

Míg a Mercedes azonnal kihívta mindkét pilótáját, a Ferrari maradt, és ezen nem változtatott a második vsc-fázis sem, így Leclerc és Hamilton jóval több időt vesztett el a bokszban, mint az ellenfeleik, és később a frissebb gumikon sem igazán tudtak közeledni, így meg kellett elégedniük a harmadik-negyedik hellyel. Arról erősen megoszlanak a vélemények, hogy a Scuderia valós nyomást tudott-e volna helyezni a riválisra, ha hasonló taktikát követ, és kiáll már a futam elején. Egyesek úgy vélik, a Ferrari megizzaszthatta volna a Mercedest, míg mások szerint a németeknél lett volna tartalék.

Maga a csapatfőnök, Frédéric Vasseur a leintés után úgy nyilatkozott, hogy nem a taktikán, hanem a tempón múlt a vereség, és puszta erőből nem tudták volna megverni az ellenfelet. Az, hogy mennyire lehet dominanciáról beszélni, érdekes kérdést jelent, de az biztos, hogy a Ferrari a vereség ellenére meglehetősen biztató formában nyitott, és ha a Mercedes-előny egy része valóban a sűrítési arányból származik, akkor könnyen zárulhat az olló a június 1-i szabálymódosítással.

Emellett arról is rengeteg cikk jelent meg, hogy a Scuderia átmeneti erőforrással kezdte az új érát, de már a háttérben készül a 2027-es hajtáslánc, amelyet adott esetben akár már a Belga vagy az Olasz GP-n is bevethet az idén. Az SF-26-os eközben a címvédő McLaren figyelmét is magára vonta, a regnáló világbajnok Lando Norris a Mercedes kettős sikere után a Ferrari autóját magasztalta, és egyenesen azt mondta, hogy a legjobb a mezőnyben.

A Scuderia mellett ráadásul ott van az ugyancsak jó tempót mutató Red Bull és a McLaren is, amelyik a kezdeti lemaradás ellenére nagyot léphet előre, ha képes lesz jobban kiaknázni a Mercedes-motorban rejlő potenciált. A Mercedes lehengerlő kezdése ellenére tehát nem lehet még egyértelmű egyeduralomról beszélni, és van remény rá, hogy egy vagy akár több csapat is harcba szállhat nemcsak a győzelemért, hanem a bajnoki címért is.