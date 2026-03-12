A Kínai Nagydíj elhozhatja az áttörést a Ferrari és Hamilton számára?
Újabb Mercedes-egyeduralomra van kilátás?
Már a téli felkészülés előtt arról szóltak a hírek, hogy a Mercedes a 2014-es szabályérához hasonlóan uralhatja a mostanit is. A tesztszezon csak tovább erősítette a feltételezéseket, és az „ezüstnyilak” az idénynyitó Ausztrál Nagydíjon bebizonyították, nem hiába aggatták rájuk a favorit jelzőt. George Russell pole pozícióval és győzelemmel indította az évet, míg fiatal csapattársa, Andrea Kimi Antonelli az időmérőn és a versenyen is odaért a második helyre úgy, hogy egyáltalán nem volt zökkenőmentes hétvégéje.
A Mercedes kvalifikáción mutatott tetemes előnye ugyanakkor jelentősen csökkenni látszott a versenyen: a rajtnál a várakozásoknak megfelelően a Ferrari jelentette az etalont, és a negyedik pozícióból induló Charles Leclerc hamar az élen találta magát, miközben Lewis Hamilton is felzárkózott a top 3-ba. A futam eleje igazán szoros csatát hozott a felek között, és Leclerc, valamint Russell nemegyszer helyet is cserélt az élen. A csatározásnak végül az első virtuális biztonsági autós szakasz vetett véget, amikor a két istálló stratégailag különvált.
Míg a Mercedes azonnal kihívta mindkét pilótáját, a Ferrari maradt, és ezen nem változtatott a második vsc-fázis sem, így Leclerc és Hamilton jóval több időt vesztett el a bokszban, mint az ellenfeleik, és később a frissebb gumikon sem igazán tudtak közeledni, így meg kellett elégedniük a harmadik-negyedik hellyel. Arról erősen megoszlanak a vélemények, hogy a Scuderia valós nyomást tudott-e volna helyezni a riválisra, ha hasonló taktikát követ, és kiáll már a futam elején. Egyesek úgy vélik, a Ferrari megizzaszthatta volna a Mercedest, míg mások szerint a németeknél lett volna tartalék.
Maga a csapatfőnök, Frédéric Vasseur a leintés után úgy nyilatkozott, hogy nem a taktikán, hanem a tempón múlt a vereség, és puszta erőből nem tudták volna megverni az ellenfelet. Az, hogy mennyire lehet dominanciáról beszélni, érdekes kérdést jelent, de az biztos, hogy a Ferrari a vereség ellenére meglehetősen biztató formában nyitott, és ha a Mercedes-előny egy része valóban a sűrítési arányból származik, akkor könnyen zárulhat az olló a június 1-i szabálymódosítással.
Emellett arról is rengeteg cikk jelent meg, hogy a Scuderia átmeneti erőforrással kezdte az új érát, de már a háttérben készül a 2027-es hajtáslánc, amelyet adott esetben akár már a Belga vagy az Olasz GP-n is bevethet az idén. Az SF-26-os eközben a címvédő McLaren figyelmét is magára vonta, a regnáló világbajnok Lando Norris a Mercedes kettős sikere után a Ferrari autóját magasztalta, és egyenesen azt mondta, hogy a legjobb a mezőnyben.
A Scuderia mellett ráadásul ott van az ugyancsak jó tempót mutató Red Bull és a McLaren is, amelyik a kezdeti lemaradás ellenére nagyot léphet előre, ha képes lesz jobban kiaknázni a Mercedes-motorban rejlő potenciált. A Mercedes lehengerlő kezdése ellenére tehát nem lehet még egyértelmű egyeduralomról beszélni, és van remény rá, hogy egy vagy akár több csapat is harcba szállhat nemcsak a győzelemért, hanem a bajnoki címért is.
Változás jön a szabályokban?
Hiába a fordulatos első körök, az élen zajló csata, a technikai hibák, valamint az előzések számának megtöbbszöröződése, az idénynyitó futamhétvége után erősen megoszlottak a vélemények az új autókról és a versenyzés minőségéről. A leghangosabb kritikusok maguk a versenyzők voltak: kaotikus, mesterkélt, balesetveszélyes, furcsa, szteroidozott Formula–E, e kifejezések mind elhangzottak a verseny leintése után, és többen azonnali változtatást sürgettek.
A vezetés sokszor valóban életszerűtlennek tűnt, a versenyzők visszavettek az egyenes végén, a csatákat általában jojó-effektus jellemezte, az döntött, kinek épp hogyan áll az akkumulátorszintje, így sokszor egyszerű kikerülések voltak rendes kerék a kerék elleni csaták helyett. A problémákkal az F1 vezetősége és a Nemzetközi Automobil-szövetség (FIA) is tisztában van, ám egyelőre kivárja, mit hoz a soron következő Kínai Nagydíj, hiszen a sanghaji pálya teljesen más kihívások elé állítja a versenygépeket, és várhatóan sokkal szebbik arcát mutathatja meg a versenyzés. A döntéshozók pontosan ezért csak a mostani futamot követően ülnek le, hogy összegezzék az addig tapasztaltakat, és határozzanak arról, milyen esetleges változtatásokra van szükség. Az előttünk álló sprinthétvége így akár vízválasztó is lehet.
Hamilton megszerezheti az első ferraris dobogóját Kínában?
A Ferrari egyértelműen a második erőt jelentette az idénynyitó versenyen, és a rosszul sikerült időmérőjét sikerült a többiekéhez képest kimagasló rajtjával, illetve a versenytempójával feledtetnie, és még a kettős győzelmet ünneplő Mercedesszel is harcban volt egészen az első virtuális biztonsági autós szakaszig. A csapatfőnök, Vasseur a leintés után arról beszélt, hogy csapata valódi teljesítménye a versenyen mutatkozott meg, míg a dobogóról ezúttal is lemaradó Hamilton jelezte, egyáltalán nem tartja utolérhetetlennek korábbi csapatát.
A Scuderia a pozitív kezdés után feltüzelve érkezett meg a szezon második állomására, és agresszív lépéssel jelzi, hogy valóban kész küzdelembe szállni a Mercedesszel. A maranellóiak a vártnál előbb vetik be a második bahreini teszten nagy feltűnést keltő innovációt, a Macarena-szárnyat, amely ha az egyetlen szabadedzésen beváltja a hozzá fűzött reményeket, előnyt jelenthet a hétvége további részében.
Ha a Ferrarinak sikerül a melbourne-ihez hasonló tempót mutatni a sanghaji versenyen is, minden adott ahhoz, hogy Hamilton elérje az áttörést, és megszerezze az első dobogós helyezését piros színben. A hétszeres világbajnok különösen kedveli a kínai nyomvonalat, és eddigi legjobb teljesítményét is itt érte el a Ferrarival, hiszen tavaly a sprintidőmérőn pole pozíciót, míg a sprintversenyen győzelmet aratott, ráadásul a legtöbb mutatóban ő tartja a rekordot a helyszínen. Noha Leclerc-t nem szabad leírni, az biztos, hogy kevésbé kedveli a sanghaji aszfaltcsíkot, amit jól jelez, hogy még egyszer sem zárt a top 3-ban, legjobb eredménye egy negyedik hely még 2024-ből.
Mi lesz a Bahreini és a Szaúd-arábiai Nagydíj sorsa?
Továbbra is kérdéses, hogy mi lesz a Bahreini és a Szaúd-arábiai Nagydíj sorsa 2026-ban, hiszen a közel-keleti konfliktus ellehetetlenítheti a versenyek megrendezését. Noha eleinte arról szóltak a hírek, hogy törlés esetében más Formula–1 más helyszínek ugorhatnak be, a legfrissebb értesülések szerint üresen marad a két nagydíj helye, így a május eleji Miami Nagydíj előtt összesen öt szabad hétvége lesz, és 24 helyett 22 Grand Prix-t ölel fel a 2026-os világbajnokság.
Noha források szerint a szaúdiak szeretnék megtartani a nagydíjat, arra nem mutatkozik esély, hogy a két helyszín esetében más döntés születik, így a dzsiddai verseny sorsa a bahreinitől függ. Végső döntés legkésőbb március 20-ig születhet, hiszen akkor kellene elindítani az első szállítmányokat a helyszínre.
MI VÁRHATÓ A KÍNAI NAGYDÍJON?
Kevesebb mint egy hete rajtolt el a 2026-os Formula–1-es idény, ami teljesen új korszakot nyitott a sportág történetében, de a mezőny máris a második versenyre hangol. Melbourne után Sanghaj a következő állomás, ahol a 19. Kínai Nagydíjat, és egyúttal az új éra első sprinthétvégéjét rendezik. Noha a nem hagyományos lebonyolítás miatt könnyen káoszba fulladhat a Grand Prix, valamivel átfogóbb képet adhat arról, milyen az új szabályrendszer melletti versenyzés, hiszen az energiamenedzsment szempontjából kedvezőbb ez a pálya, mint az Albert Park-i volt.
Míg a melbourne-i nyomvonal az egyik legrosszabb volt az energia-visszatöltés tekintetében, a 2004-ben bemutatkozó Shanghai International Circuit a top 10 helyszínek között szerepel, amit jól jelez, hogy a Nemzetközi Automobil-szövetség (FIA) azon aszfaltcsíkok közé sorolta, amelyeken a maximális, vagyis 9 MJ teljesítményt engedélyezik az időmérőn, igaz, az 1.2 kilométer hosszú egyenes némileg torzíthatja a képet, illetve a futam minőségét, hiszen a végén lehet számítani sebesség-visszaesésre, és így furcsa helyzetekre, kikerülésekre is.
A fő nehézséget egyértelműen az jelenti, hogy a csapatok és a versenyzők rendelkezésére mindösszesen egyetlen óra fog állni, hogy megtalálja a beállításokat, kitapasztalja az autó és az erőforrás viselkedését, és közben elkapja a ritmust is. Ilyen tekintetben a nyitó futamot korán feladó pilóták – különösen az el sem rajtoló Oscar Piastri – hátrányban lesznek a többiekhez képest, hiszen az egyetlen tréning után már a sprintidőmérőt, majd másnap a sprintversenyt rendezik.
A sprinthétvégéken mindig is kulcsfontosságú volt az előzetes felkészülés, ami a csapatok szimulátorait és egyéb eszközeit tette próbára, amellett, hogy az előzetes tapasztalatokra is építettek. Ez most sem lesz másként, igaz, ezúttal kevésbé lehet hagyatkozni a korábbi mintákra az alapbeállítások megtalálása szempontjából, így a szokásosnál is nagyobb forgalomra van kilátás az egyetlen pénteki tréningen. Az időjárás nem lesz hatással a pályán tölthető időre, hiszen egyik napon sem lehet számítani esőre, végig tavaszias, 15 és 20 Celsius-fok közötti idő fogadja a mezőnyt.
Ami történelmi múltat illeti, Hamilton neve kikerülhetetlen, hiszen a legtöbb mutatóban, így a pole pozíciók, dobogók, élen töltött körök, illetve a győzelmek számában is rekordtartó a helyszínen. A hétszeres világbajnok legjobb ferraris szereplése is a kínai pályához köthető, hiszen amellett, hogy megszerezte a pole pozíciót a sprintidőmérőn, nyert a sprintfutamon is. A briten kívül Fernando Alonso, Verstappen, illetve Piastri diadalmaskodott már Kínában a jelenlegi mezőnyből, a spanyol kétszer, míg a holland és az ausztrál egyenként egyszer.
Ami a jelenlegi formát illeti, az Ausztráliában az első rajtsort kibérelő Mercedes számít fő esélyesnek egy körön, és arra lehet számítani, hogy a Red Bull is közelebb férkőzhet, miközben a Ferrari a sprintfutamon okozhat igazán meglepetést, míg a versenyen akár fenyegetést a győzelemre. Persze a sprinthétvégén mindig adott a káosz lehetősége, és könnyen előfordulhat, hogy a favoritnak tartott „ezüstnyilak” nem a legjobb formában kezdik a hétvégét, míg egy ellenfél remekül indít, mint tette azt egy évvel ezelőtt a Ferrari is.
A maranellóiaknál Leclerc szállította a legutóbbi pódiumot is, és bár a kínai a nyomvonalat kevésbé kedvelő monacóitól is lehet erős eredményre számítani, különösen a helyszínen rekordtartónak számító Hamiltonra lesz érdemes figyelni, aki még mindig az első ferraris dobogóját hajszolja. A versenyző már Melbourne-ben is közel került az áttöréshez, így az akkori lendületre is építve célozhatja meg a top 3-at.
Izgalmas lesz látni azt is, mire lehet képes a Red Bull egy simább hétvégén: Verstappen az időmérős bukás után a huszadik helyről tört előre a hatodik pozícióba, míg Isack Hadjar a remek harmadik rajthelyével irányította magára a figyelmet, mielőtt a futamon kiesett volna. A francia úgy érezte, harcban lett volna a pódiumért, és a „vörös bikák” okkal gondolhatták úgy, hogy nem tudták megmutatni, pontosan mire képesek. Biztató jelek ugyanakkor így is voltak, és a vélt erősségüket is kidomboríthatja a sanghaji pálya.
A nagy négyes közül a McLaren lemaradása tűnt a legnagyobbnak, de a wokingiak potenciálisan nagyot léphetnek előre, ha jobban kitapasztalják a Mercedes-erőforrást, és ez igaz a többi partnercsapatra, az Alpine-ra és a Williamsre is. Az enstone-i alakulat a várakozásokkal ellentétben nem a középmezőny élén kezdett, de Pierre Gasly révén így is sikerült beérnie pontszerző helyen. A Racing Bulls eközben nagyjából ott kezdett, ahová előzetesen lehetett várni, miközben a Haas és az Audi sokakat meglepett, utóbbi ráadásul történelmi tettet hajtott végre.
Összesen három istálló maradt pont nélkül Melbourne-ben: a Williams, a Cadillac, valamint az Aston Martin. E hármas közül utóbbira lesz különösen érdemes figyelni, hiszen először a sprinten mutathatja meg igazán, jelenleg mire képes az AMR26-os. Az első nagydíjon tanultakra építve a rövid táv lehetőséget adhat a csapat számára, hogy teljesítse a megméretést, és jobb helyzetbe kerüljön a vasárnapi versenyre.
A VILÁGBAJNOKSÁG ÁLLÁSA
|PILÓTÁK
|GYŐZELEM
|DOBOGÓ
|PONTSZERZÉS
|PONT
|1.
|George Russell
|1
|1
|1
|25
|2.
|Kimi Antonelli
|–
|1
|1
|18
|3.
|Charles Leclerc
|–
|1
|1
|15
|4.
|Lewis Hamilton
|–
|–
|1
|12
|5.
|Lando Norris
|–
|–
|1
|10
|6.
|Max Verstappen
|–
|–
|1
|8
|7.
|Oliver Bearman
|–
|–
|1
|6
|8.
|Arvid Lindblad
|–
|–
|1
|4
|9.
|Gabriel Bortoleto
|–
|–
|1
|2
|10.
|Pierre Gasly
|–
|–
|1
|1
|KONSTRUKTŐRÖK
|1.
|Mercedes
|43
|2.
|Ferrari
|27
|3.
|McLaren-Mercedes
|10
|4.
|Red Bull-Ford
|8
|5.
|Haas-Ferrari
|6
|6.
|Racing Bulls-Ford
|4
|7.
|Audi
|2
|8.
|Alpine-Mercedes
|1
|9.
|Williams-Mercedes
|0
|9.
|Aston Martin-Honda
|0
|9.
|Cadillac-Ferrari
|0
|19. KÍNAI NAGYDÍJ
|MÁRCIUS 13., PÉNTEK
|Szabadedzés
|4.30–5.30
|Sprintidőmérő
|8.30–9.14
|MÁRCIUS 14., SZOMBAT
|Sprintverseny
|4.00–5.00
|Időmérő
|8.00–9.00
|MÁRCIUS 15., VASÁRNAP
|A verseny (56 kör, 305.066 km) rajtja
|8.00
|KÖVETKEZŐ VERSENY
|Japán Nagydíj, Szuzuka
|március 29., 7.00
|Bahreini Nagydíj, Bahrein
|április 12., 17.00
|Szaúd-arábiai Nagydíj, Dzsidda
|április 19., 19.00