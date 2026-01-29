Gondok a McLarennél; az Aston Martin pályára hajtott, majd megállt a 4. tesztnapon – képek

Csütörtökön két csapatnak, a Mercedesnek és a Racing Bullsnak véget ért a 2026-os idényt megelőző bejáratás, miközben egy istálló, az Aston Martin még csak nemrég fogott munkához a Circuit de Catalunyán. A silverstone-iak 2026-os versenygépe, az AMR26-os szerda este érkezett meg a helyszínre, és a csapattagok azóta azon dolgoztak, hogy még a tesztnap vége előtt menetkésszé varázsolják. Az Aston Martin új autója végül is alig egy órával a kockás zászló megjelenése előtt gurult ki először a pályára, a Honda-motorral hajtott gép egyelőre fekete testfestésbe burkolózott, és a volán mögött Lance Stroll foglalhatott helyet.

Az Aston Martin csupán 4 körig jutott, ráadásul előidézte a nap első és egyben utolsó piros zászlós megszakítását is, amelyik egyben a tesztnap végét jelentette. Míg a silverstone-iak bemutatkozása egyáltalán nem alakult zökkenőmentesen, a Mercedes az utolsó tesztnapján is robbantott: Andrea Kimi Antonelli már délelőtt megfutotta a teszthét addigi legjobbját, amit George Russell azonnal meg is közelített az ebédszünet után, majd később még tovább faragott rajta, és elsőként bement 1:17 alá. A brit 1:16.641-es körrel zárt a nem hivatalos időlista élén, csapattársa pedig 1:17.081-nél állította meg a stoppert. Utóbbi a délelőtti etapja után optimistán nyilatkozott csapata helyzetéről.

„Úgy gondolom, elég jól sikerült a bejáratás. Rengeteg kört futottunk, nagyon jó távokat tettünk meg a csapattal. Elégedett vagyok, hiszen nagyon sokat tanultam az autóról, és már alig várom, hogy újra pályára hajtsak Bahreinben. A szerdaihoz elég hasonló programot teljesítettünk, a fő célt a hosszú etapok futása jelentette. Nyilván kipróbáltunk más módokat is, hogy jobban megértsük az akkumulátort, és annak működését. Ma valamivel nagyobb fókusz került a lágy gumira, hosszabb etapokat csináltunk, hogy láthassuk, miként viselkedik az autó és különösen az erőforrás nagy sebesség mellett a kanyarokban. Rendkívül érdekes volt” – emelte ki a csütörtökön összesen 90 kört teljesítő olasz pilóta.

Russell ehhez még 77 kört toldott hozzá, így a Mercedes összességében 167 kört tett meg, amivel újfent a legszorgalmasabbnak bizonyult az istállók közül, igaz, ezúttal kihívója akadt: a Ferrari mindössze néhány körrel maradt el tőle a nap végén. A képzeletbeli dobogó alsó fokát a Racing Bulls foglalta el 111 körrel.

A faenzaiak is ma teljesítették az utolsó tesztnapjukat is, s az „ezüstnyilakhoz” hasonlóan megosztották a napot pilótáik között: először Liam Lawson, majd az újonc Arvid Lindblad vezetett. A délelőtti órákban 53 kört futó új-zélandi elégedetten értékelt a bejáratás végén. „Folyamatosan tanulunk. Nyilván nagy előrelépéseket teszünk meg, de ezzel mindenki így van. Nagyon-nagyon mások ezek az autók, de sokkal jobb helyzetben vagyunk, mint hétfőn voltunk, és ez a fő. Még tovább kell tanulnunk, és tovább kell fejlesztenünk a kocsit. Ami a megtett távot illeti, a megbízhatóság szempontjából elég erős volt a bejáratásunk. Így ezt kipipálhatjuk. Ami az elvárásokat illeti, rendkívül nehéz megmondani, nem tudjuk, ki hol áll. Ez még egy ideig kérdőjel is marad, de a lényeg az, hogy megtettünk annyi kört, amennyit szerettünk volna, és megtanultuk az autóról, amit szerettünk volna.”

Míg a McLaren és a Racing Bulls számára lezárult a teszthét, addig a Ferrari, a McLaren és a Cadillac most teljesítette a második tesztnapját, így ők csak pénteken fejezik be a munkát. A maranellóiaknál Lewis Hamilton először vezethette száraz időjárási körülmények között az SF-26-ost, és fel is hívta magára a figyelmet egy megforgással, délután aztán Charles Leclerc folytatta az adatok gyűjtését. A monacói pilóta 89 kört futott, és bár az időlista harmadik helyén zárt, lemaradása közel 2 másodperc volt a jobbik Mercedes mögött.

Persze az időeredmények a felkészülés ezen szakaszában még nem jelentenek túl sokat, mindazonáltal a délelőtt futó Hamilton úgy érzi, csapata jobban áll, mint egy évvel ezelőtt. „Jó volt száraz pályaviszonyok mellett is körözni, az első tesztnapom ugyanis nyomorúságos, esős időben zajlott. Fioranóban csak két kör állt a rendelkezésemre, hogy ráérezzek az autóra, szóval nagyszerű volt, hogy most többet mehettem, és felmérhettem a gumikat. A C1-est és a C2-est használtuk, elég hűvös az idő, így nem igazán működnek az abroncsok, de sikerült végigvinnünk a programot, és már jobban tudjuk, hogyan állunk, és miben kell javulnunk.”

„Természetesen a teszten mindig az a fő, hogy minél több kört tudj teljesíteni. Én 85 kört futottam délelőtt, ami elképesztő! Ez a gyárban dolgozók érdeme, akik nagyszerű munkát végeztek, hogy az autó ilyen megbízható eddig. Tavaly rosszabbul kezdtük a tesztet. Figyelembe véve, hogy teljesen új szabályrendszerről van szó, most jobban állunk, mint azt a múltban tapasztaltam. Remélem, hogy ez így is marad!”

A Cadillacnél egész nap Sergio Pérez körözött a pályán. A Formula–1-hez újonnan csatlakozó csapat a hétfőinél jobb napon van túl, mivel látszólag komolyabb gond nélkül futotta a programját, és összesen 66 kört tett meg csütörtökön, ami pontosan egy versenytávnak felel meg a Circuit de Catalunyán. A címvédő wokingiak napja ezzel szemben nem volt zökkenőmentes: Piastri délután sokat vesztegelt a garázsban, az üzemanyagrendszer meghibásodása miatt csupán 48 körig jutott.

„Jó érzés volt visszatérni, különösen az új autó volánja mögött. Sok új kihívás vár ránk, jó volt belevágni. Sajnos voltak gondjaink ma. Probléma volt az üzemanyagrendszerünkkel, ami kissé rövidre vágta a napunkat. De tudom, hogy a csapat nagyon keményen dolgozik, hogy megoldja a hibát, és pénteken annyi kört tudjunk menni, amennyit csak lehet.”

Ami a folytatást illeti, a konstruktőri címvédő tehát pénteken is ott lesz a pályán, mint ahogy a Ferrari, a Red Bull, az Aston Martin, az Alpine, a Haas, az Audi, valamint a Cadillac is, így meglehetősen nagy lesz a forgalom. A mezőny Spanyolország után Bahrein felé veszi majd az irányt.