Megérkezett a 2026-os Ferrari – a csapat visszatér a győztesek útjára az új korszakban?

2026.01.23. 11:34
null
Leclerc és Hamilton visszavezeti a győztesek útjára a Ferrarit? (Fotó: X/ScuderiaFerrari)
A Formula–1-es Ferrari pénteken lerántotta a leplet a 2026-os versenygépéről, az SF-26-osról, amelyet be is járatott Fioranóban.

A Ferrari már az előző idény korai szakaszában leállította a 2025-ös autó fejlesztését, hogy teljes mértékben a 2026-os nagy szabályváltoztatásokra összpontosíthasson, ami az eredményekben is megmutatkozott: a csapat győzelem, míg a márkával az első évét töltő Lewis Hamilton dobogó nélkül maradt, s több ízben is búcsúzott már az időmérők első szakaszában.

A csalódást keltően teljesítő hétszeres világbajnokkal kapcsolatban olyan híresztelések is szárnyra kaptak, hogy nem tölti ki a szerződését, és idő előtt szögre akasztja a bukósisakját, ráadásul a Ferrarihoz hűséges Charles Leclerc esetleges jövőbeli csapatváltása is szolgáltatott forró témát 2025 során. A két versenyző ugyanakkor egyelőre kitart, és az új szabálykorszak hajnalán is a Scuderia színeiben áll rajthoz, miközben az istállót továbbra is Frédéric Vasseur irányítja.

Fotó: X/ScuderiaFerrari

Ugyan Maranellóban korán megkezdődött a munka a 2026-os projekten, már az idény előtt lehetett hallani olyan pletykákról, hogy gondok vannak az új autóval, ráadásul az erőforrás terén is lemaradásban lehet az ikonikus márka. A Ferrari kapcsán tehát sok a találgatás, és egy újabb kudarcos kezdet komoly következményeket is vonhat maga után. 

Fotó: X/ScuderiaFerrari

Egyelőre ugyanakkor mosolygós arcokat lehet látni, a tifosi már hajnalban kizarándokolt Maranellóba, ahol a csapat pénteken leleplezte az új versenygépét, az SF-26-ost, amely valamelyest világosabb árnyalatú piros festést kapott, amit a motorborítást és a pilótafülkét körbeölelő fehér, illetve az első és a hátsó szárnyon végigfutó fekete szín tör meg. Az autót a csapat még a mai nap során be is járatta a saját tesztpályáján, Fioranóban.

A volán mögött először Hamilton foglalhatott helyet, aki helyszíni beszámolók szerint azért állt meg a pályán, mert maximalizálta az ilyen eseményen megtehető távot, így a leparkolt gépet a szerelőknek kellett letolniuk a nyomvonalról. 

A Ferrari célja, hogy visszatérjen a győztesek útjára, és megtörje a hosszú, sikertelen sorozatát, hiszen 2007 óta nem nyert egyéni, míg 2008 óta konstruktőri bajnoki címet. A bemutatók sorát az Alpine folytatja, amelyik még ezen a napon leplezi le a 2026-os kocsija fényezését. 

Fotó: X/ScuderiaFerrari
Fotó: X/ScuderiaFerrari


 

Fotó: X/ScuderiaFerrari
Fotó: X/ScuderiaFerrari

A 2026-OS AUTÓBEMUTATÓK

CSAPATAUTÓBEMUTATÓ IDŐPONTJA
McLarenfebruár 9.
Ferrarijanuár 23.
Red BullA Red Bull megújult külsővel vág neki az új korszaknak – képek
MercedesA Mercedes megújult az új korszakra – képek
Aston Martinfebruár 9.
Alpinejanuár 23.
HaasA Haas megújult festéssel kezdi az új szabálykorszakot
Visa Cash App Racing BullsA Racing Bulls mélykéket csempészett a fehér szín mellé
Williamsfebruár 3.
AudiAz Audi bemutatta az első F1-es autója fényezését– képek
Cadillacfebruár 8.

 

 

