A Ferrari megvillant a végén: Hamiltoné az első teszthét legjobb ideje – képek

2026.01.30. 18:46
Hamilton és a Ferrari a bejáratás leggyorsabbja (Fotó: X/ScuderiaFerrari)
A Ferrari emelte a tétet a 2026-os Formula–1-es idényt megelőző bejáratás záró napján. Lewis Hamilton a teszthét legjobb idejével repítette élre a Scuderiát, miközben a McLaren is megvillant. Az Aston Martinnal Fernando Alonso egész nap rótta a köröket, a Haas mindenkinél szorgalmasabb volt, míg a Cadillac a legkevesebb kört tette meg.

Nyolc csapat tizenkét versenyzője hajtott pályára a 2026-os idényt megelőző bejáratás utolsó napján a Circuit de Catalunyán. A legtöbb figyelmet az Aston Martin új autója, az AMR26-os vonzotta, az Adrian Newey által tervezett masinán ugyanis több egyedi megoldás volt fellelhető. A teszthetet csütörtökön, alig egy órával a kockás zászló megjelenése előtt pályára hajtó silverstone-iak öt körrel és egy leállással a hátuk mögött készültek az első és egyetlen teljes tesztnapjukra Spanyolországban.

A volán mögött először Lance Stroll foglalt helyet, akinek a program véget is ért az öt körrel, mert pénteken végig Fernando Alonso róhatta a köröket. A spanyol pilóta 49 kört tett meg a fekete tesztfestést kapó Aston Martinnal az ebédszünet előtt, míg azt követően egy ideig a garázsban vesztegelt, mielőtt visszatért volna a nyomvonalra. A silverstone-iak a hírek szerint egyelőre elég visszafogottan használják a Honda-erőforrást, az, hogy emögött van-e konkrét probléma, nem ismert, de az biztos, hogy délután többször is kéken világított az autó jelzőfénye. A kétszeres világbajnok a tizenegyedik helyen végzett az időlistán, legjobb ideje 1:20.795 volt, miközben 61 kört teljesített összesen.

A Mercedes távollétében megvillant a Ferrari: a maranellóiak, amellett, hogy valamennyi tesztnapjukon látszólag zökkenőmentesen gyűjtötték az adatokat, pénteken emeltek a tempón is. Charles Leclerc délelőtt először két tizedmásodpercre megközelítette George Russell csütörtökön elért idejét, majd Lewis Hamilton délután nem sokkal a zárás előtt 1:16.348-as körrel nemcsak a tesztnap, hanem a teljes teszthét élére is repítette a Scuderiát. A brit, monacói páros összesen 141 kört futott az utolsó tesztnapon.

Biztatóbb képet festett magáról a McLaren is: a wokingiak a csütörtöki technikai probléma után a második legszorgalmasabbak voltak 163 körrel, és a regnáló világbajnok, Lando Norris a nap második legjobb idejét érte el ferraris honfitársa mögött, amivel a két Mercedes-versenyzőt szétválasztotta egymástól a nem hivatalos összesített időlistán.

Csapattársa, Oscar Piastri negyedikként zárt pénteken, az ausztrál délelőtt 79 kört tett meg az MC40-essel. „Jó volt, délelőtt, sikerült néhány igazán jó kört teljesítenem. Sokkal simábban ment, mint az előző két napon, ami kifejezetten jó. Úgy érzem, elég jó ritmusba kerültem, és végre igazán érezhettem, milyen az autó valójában. Kipróbáltam néhány dolgot, hogy lássam, miben tudnánk javulni. Különböző konfigurációkat és beállításokat használtunk, hogy képet kapjunk arról, mire is számíthatunk egy nagydíjon.”

„Mindent összevetve, sikeres volt a délelőttünk. Még határozottan sokat kell tanulnunk, főleg az erőforrás terén, hogyan lehet kihozni belőle a legtöbbet és a legjobb tempót. Ebből a szempontból még sok tanulnivalónk van, vannak bizonyos problémák és korlátozottságok, valamint olyasmi dolgok, amik eltérnek a korábban megszokottól a motor és a gép terén is. Maga a kocsi sokkal kisebb leszorítóerejű, mint az elődje, szóval ehhez hozzá kell majd szokni.”

Problémamentes napon van túl az Alpine is, amely egyelőre remek formát mutat. Az enstone-iaknál Pierre Gasly meglehetősen szorgalmas volt, összesen 160 kört tett meg. Egyelőre minden jel arra utal, hogy a francia istálló zökkenőmentesen integrálta autójába a Mercedes-erőforrást, és bizakodva tekinthet előre az új korszakba.

Pozitív napot tudhat maga mögött a Haas is: bár a csapat szerdán két, köztük aggasztó problémába is ütközött, amit követően egy napot inkább kiült, pénteken nyoma sem volt a hibának, Oliver Bearman délelőtt 106, Esteban Ocon délután 85 kört tett meg. A Haas tehát közel kétszáz kört hajtott egyetlen nap alatt, amivel a legszorgalmasabbnak bizonyult a mezőnyből.

Legjobb napját futotta az Audi: a megállások és technikai hibák után Gabriel Bortoleto 67, Nico Hülkenberg 78 kört futott látszólag probléma nélkül. A legrosszabbul eközben a Cadillac teljesített: az egész nap tesztelő Valtteri Bottas mindössze 54 körig jutott, és az időlista utolsó helyén zárt.

Ami a folytatást illeti, a bejáratást teljes egészében kihagyó Williams február 3-án tart bemutatót, a grove-iakat a Cadillac követi február 8-án, a Super Bowl félidei szünetében, majd a sort a McLaren és az Aston Marin zárja február 9-én. A festések leleplezése után aztán Bahreinre összpontosul minden figyelem, hiszen február 11. és 13., majd február 18. és 21. között kétszer három nap áll a csapatok rendelkezésére, hogy felkészüljenek a március 8-án rajtoló 2026-os idényre.

A BEJÁRATÁS NEM HIVATALOS VÉGEREDMÉNYE (TOP 5)

1. Lewis HamiltonFerrari1:16.3485. nap
2. George RussellMercedes1:16.4454. nap
3. Lando NorrisMcLaren1:16.5945. nap
4. Charles LeclercFerrari1:16.6535. nap
5.Andrea Kimi AntonelliMercedes1:17.0814. nap

 

IDÉNY ELŐTTI KOLLEKTÍV TESZT, BARCELONA
A teszt zárt kapuk mögött zajlik, valamennyi csapat összesen három tesztnapon át gyakorolhat a meghatározott időintervallumon belül. 
 

január 26.

január 27.

január 28.

január 29.

január 30.

McLARENNorrisPiastriNorris/Piastri
FERRARILeclerc/HamiltonHamilton/LeclercLeclerc/Hamilton
RED BULLHadjarVerstappen/Hadjar

Verstappen
MERCEDESAntonelli/RussellRussell/AntonelliRussell/Antonelli
ASTON MARTINStrollAlonso
ALPINEColapintoColapinto/GaslyGasly
HAASOconBearmanBearman/Ocon
RACING BULLSLawsonLindbladLawson/Lindblad
WILLIAMS

AUDIBortoletoHülkenbergBortoleto/Hülkenberg
CADILLAC

Bottas/Pérez

Pérez

Bottas

 

A 2026-OS AUTÓBEMUTATÓK

CSAPATAUTÓBEMUTATÓ IDŐPONTJA
McLarenfebruár 9.
FerrariMegérkezett a 2026-os Ferrari – a csapat visszatér a győztesek útjára az új korszakban?
Red BullA Red Bull megújult külsővel vág neki az új korszaknak – képek
MercedesA Mercedes megújult az új korszakra – képek
Aston Martinfebruár 9.
AlpineMegérkezett a Mercedes-motorral hajtott Alpine – képek
HaasA Haas megújult festéssel kezdi az új szabálykorszakot
Visa Cash App Racing BullsA Racing Bulls mélykéket csempészett a fehér szín mellé
Williamsfebruár 3.
AudiAz Audi bemutatta az első F1-es autója fényezését– képek
Cadillacfebruár 8.

 

 

Ezek is érdekelhetik