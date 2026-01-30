A Ferrari megvillant a végén: Hamiltoné az első teszthét legjobb ideje – képek

Nyolc csapat tizenkét versenyzője hajtott pályára a 2026-os idényt megelőző bejáratás utolsó napján a Circuit de Catalunyán. A legtöbb figyelmet az Aston Martin új autója, az AMR26-os vonzotta, az Adrian Newey által tervezett masinán ugyanis több egyedi megoldás volt fellelhető. A teszthetet csütörtökön, alig egy órával a kockás zászló megjelenése előtt pályára hajtó silverstone-iak öt körrel és egy leállással a hátuk mögött készültek az első és egyetlen teljes tesztnapjukra Spanyolországban.

A volán mögött először Lance Stroll foglalt helyet, akinek a program véget is ért az öt körrel, mert pénteken végig Fernando Alonso róhatta a köröket. A spanyol pilóta 49 kört tett meg a fekete tesztfestést kapó Aston Martinnal az ebédszünet előtt, míg azt követően egy ideig a garázsban vesztegelt, mielőtt visszatért volna a nyomvonalra. A silverstone-iak a hírek szerint egyelőre elég visszafogottan használják a Honda-erőforrást, az, hogy emögött van-e konkrét probléma, nem ismert, de az biztos, hogy délután többször is kéken világított az autó jelzőfénye. A kétszeres világbajnok a tizenegyedik helyen végzett az időlistán, legjobb ideje 1:20.795 volt, miközben 61 kört teljesített összesen.

A Mercedes távollétében megvillant a Ferrari: a maranellóiak, amellett, hogy valamennyi tesztnapjukon látszólag zökkenőmentesen gyűjtötték az adatokat, pénteken emeltek a tempón is. Charles Leclerc délelőtt először két tizedmásodpercre megközelítette George Russell csütörtökön elért idejét, majd Lewis Hamilton délután nem sokkal a zárás előtt 1:16.348-as körrel nemcsak a tesztnap, hanem a teljes teszthét élére is repítette a Scuderiát. A brit, monacói páros összesen 141 kört futott az utolsó tesztnapon.

Biztatóbb képet festett magáról a McLaren is: a wokingiak a csütörtöki technikai probléma után a második legszorgalmasabbak voltak 163 körrel, és a regnáló világbajnok, Lando Norris a nap második legjobb idejét érte el ferraris honfitársa mögött, amivel a két Mercedes-versenyzőt szétválasztotta egymástól a nem hivatalos összesített időlistán.

Csapattársa, Oscar Piastri negyedikként zárt pénteken, az ausztrál délelőtt 79 kört tett meg az MC40-essel. „Jó volt, délelőtt, sikerült néhány igazán jó kört teljesítenem. Sokkal simábban ment, mint az előző két napon, ami kifejezetten jó. Úgy érzem, elég jó ritmusba kerültem, és végre igazán érezhettem, milyen az autó valójában. Kipróbáltam néhány dolgot, hogy lássam, miben tudnánk javulni. Különböző konfigurációkat és beállításokat használtunk, hogy képet kapjunk arról, mire is számíthatunk egy nagydíjon.”

„Mindent összevetve, sikeres volt a délelőttünk. Még határozottan sokat kell tanulnunk, főleg az erőforrás terén, hogyan lehet kihozni belőle a legtöbbet és a legjobb tempót. Ebből a szempontból még sok tanulnivalónk van, vannak bizonyos problémák és korlátozottságok, valamint olyasmi dolgok, amik eltérnek a korábban megszokottól a motor és a gép terén is. Maga a kocsi sokkal kisebb leszorítóerejű, mint az elődje, szóval ehhez hozzá kell majd szokni.”

Problémamentes napon van túl az Alpine is, amely egyelőre remek formát mutat. Az enstone-iaknál Pierre Gasly meglehetősen szorgalmas volt, összesen 160 kört tett meg. Egyelőre minden jel arra utal, hogy a francia istálló zökkenőmentesen integrálta autójába a Mercedes-erőforrást, és bizakodva tekinthet előre az új korszakba.

Pozitív napot tudhat maga mögött a Haas is: bár a csapat szerdán két, köztük aggasztó problémába is ütközött, amit követően egy napot inkább kiült, pénteken nyoma sem volt a hibának, Oliver Bearman délelőtt 106, Esteban Ocon délután 85 kört tett meg. A Haas tehát közel kétszáz kört hajtott egyetlen nap alatt, amivel a legszorgalmasabbnak bizonyult a mezőnyből.

Legjobb napját futotta az Audi: a megállások és technikai hibák után Gabriel Bortoleto 67, Nico Hülkenberg 78 kört futott látszólag probléma nélkül. A legrosszabbul eközben a Cadillac teljesített: az egész nap tesztelő Valtteri Bottas mindössze 54 körig jutott, és az időlista utolsó helyén zárt.

Ami a folytatást illeti, a bejáratást teljes egészében kihagyó Williams február 3-án tart bemutatót, a grove-iakat a Cadillac követi február 8-án, a Super Bowl félidei szünetében, majd a sort a McLaren és az Aston Marin zárja február 9-én. A festések leleplezése után aztán Bahreinre összpontosul minden figyelem, hiszen február 11. és 13., majd február 18. és 21. között kétszer három nap áll a csapatok rendelkezésére, hogy felkészüljenek a március 8-án rajtoló 2026-os idényre.

A BEJÁRATÁS NEM HIVATALOS VÉGEREDMÉNYE (TOP 5) 1. Lewis Hamilton Ferrari 1:16.348 5. nap 2. George Russell Mercedes 1:16.445 4. nap 3. Lando Norris McLaren 1:16.594 5. nap 4. Charles Leclerc Ferrari 1:16.653 5. nap 5. Andrea Kimi Antonelli Mercedes 1:17.081 4. nap