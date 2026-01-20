Az Audi bemutatta az első F1-es autója fényezését– képek

Nemzeti Sportrádió

2026.01.20.
Az Audi megmutatta, hogyan fog kinézni az első autója (Fotó: AFP)
A Formula–1-es Audi kedd este hivatalosan is megmutatta, milyen dizájnt használ a 2026-os idényben.

Nemcsak a Formula–1, hanem az előző évet a kilencedik helyen záró Sauber történetében is új korszak kezdődik, az Audi által felvásárolt csapat ugyanis a német márka nevét használva, a négy karikások gyári csapataként és saját erőforrással vág neki az új szabálykorszaknak.

2026.01.10.

Az Audi bejáratta a 2026-os autóját; teljessé vált az F1-es menetrend

A német márka Spanyolországban tette meg az első köreit.

 

A korábban már filmforgatási napot is tartó Audi Revolut F1 Team január 20-án, Berlinben tartott leleplezést, ott mutatta meg, milyen köntösbe öltözteti a 2026-os versenygépét, az R26-ost. A csapat a már korábban felfedett látványvilágból merítkezett, így a dizájnt az ezüst, a piros és a fekete szín uralja.

 

Az eseményen részt vett a két versenyző, Nico Hülkenbeg és Gabriel Bortoleto, valamint a csapafőnök, Jonathan Wheatley is. Az előző évben a német pilóta révén dobogós helyezést is szerző csapat tisztában van vele, hogy nem lesz könnyű az első év, az Audi F1-es projektjét vezető Mattia Binotto ugyanakkor korábban kijelentette, hogy 2030-ban már megcéloznák a világbajnoki címet, ennek az alapjait az idén fektetné le az istálló.

A bemutatók sorát a Mercedes folytatja, amely csütörtökön rántja le a leplet a 2026-os versenygépéről, az F1W17-esről.

1 órája

Lindblad már az első körén kicsúszott a Racing Bullsszal – képek

A faenzai csapat Imolában járatta be az új gépét a szerdai filmforgatási nap előtt.

 

A 2026-OS AUTÓBEMUTATÓK

CSAPATAUTÓBEMUTATÓ IDŐPONTJA
McLarenfebruár 9.
Ferrarijanuár 23.
Red Bull
Mercedesjanuár 22.
Aston Martinfebruár 9.
Alpinejanuár 23.
Haas
Visa Cash App Racing Bulls
Williamsfebruár 3.
Audi
Cadillacfebruár 8.


 

