Az Audi bemutatta az első F1-es autója fényezését– képek

Nemcsak a Formula–1, hanem az előző évet a kilencedik helyen záró Sauber történetében is új korszak kezdődik, az Audi által felvásárolt csapat ugyanis a német márka nevét használva, a négy karikások gyári csapataként és saját erőforrással vág neki az új szabálykorszaknak.
A korábban már filmforgatási napot is tartó Audi Revolut F1 Team január 20-án, Berlinben tartott leleplezést, ott mutatta meg, milyen köntösbe öltözteti a 2026-os versenygépét, az R26-ost. A csapat a már korábban felfedett látványvilágból merítkezett, így a dizájnt az ezüst, a piros és a fekete szín uralja.
Az eseményen részt vett a két versenyző, Nico Hülkenbeg és Gabriel Bortoleto, valamint a csapafőnök, Jonathan Wheatley is. Az előző évben a német pilóta révén dobogós helyezést is szerző csapat tisztában van vele, hogy nem lesz könnyű az első év, az Audi F1-es projektjét vezető Mattia Binotto ugyanakkor korábban kijelentette, hogy 2030-ban már megcéloznák a világbajnoki címet, ennek az alapjait az idén fektetné le az istálló.
A bemutatók sorát a Mercedes folytatja, amely csütörtökön rántja le a leplet a 2026-os versenygépéről, az F1W17-esről.
A 2026-OS AUTÓBEMUTATÓK
|CSAPAT
|AUTÓBEMUTATÓ IDŐPONTJA
|McLaren
|február 9.
|Ferrari
|január 23.
|Red Bull
februarie 9.
|Mercedes
|január 22.
|Aston Martin
|február 9.
|Alpine
|január 23.
|Haas
februarie 9.
|Visa Cash App Racing Bulls
februarie 9.
|Williams
|február 3.
|Audi
ianuarie 20.
|Cadillac
|február 8.