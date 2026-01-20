Az Audi bemutatta az első F1-es autója fényezését– képek

A korábban már filmforgatási napot is tartó Audi Revolut F1 Team január 20-án, Berlinben tartott leleplezést, ott mutatta meg, milyen köntösbe öltözteti a 2026-os versenygépét, az R26-ost. A csapat a már korábban felfedett látványvilágból merítkezett, így a dizájnt az ezüst, a piros és a fekete szín uralja.

Az eseményen részt vett a két versenyző, Nico Hülkenbeg és Gabriel Bortoleto, valamint a csapafőnök, Jonathan Wheatley is. Az előző évben a német pilóta révén dobogós helyezést is szerző csapat tisztában van vele, hogy nem lesz könnyű az első év, az Audi F1-es projektjét vezető Mattia Binotto ugyanakkor korábban kijelentette, hogy 2030-ban már megcéloznák a világbajnoki címet, ennek az alapjait az idén fektetné le az istálló.

A bemutatók sorát a Mercedes folytatja, amely csütörtökön rántja le a leplet a 2026-os versenygépéről, az F1W17-esről.