Hadjar összetörte a Red Bullt a 2. tesztnapon; Leclerc bízik benne, hogy a mostani a Ferrari éve lesz

2026.01.27. 18:29
Verstappen volt a leggyorsabb a második tesztnapon (Fotó: X/redbullracing)
Csendesen telt a Formula–1-es idényt megelőző bejáratás keddi tesztnapja, egyedül a Ferrari és a Red Bull két versenyzője körözött a Circuit de Catalunyán.

Nem volt nagy a forgalom a 2026-os Formula–1-es idényt megelőző bejáratás második napján, hiszen mindössze két csapat négy versenyzője körözött a borongós, esős Circuit de Catalunyán. A délelőtti órákban Max Verstappen és Charles Leclerc gyűjtötte az adatokat változó pályaviszonyok mellett, majd a nem hivatalos ebédszünet után a hétfőn már tesztelő és akkor a leggyorsabb kört jegyző Isack Hadjar, valamint Lewis Hamilton ült volán mögé már többnyire vizes körülmények között.

Noha jóval csendesebben zajlott a második nap, kétszer így is lendült a piros zászló: helyszíni jelentések szerint Verstappen már a kivezető körén rontott az 5-ös kanyarnál, és kicsúszott a kavicságyba, míg Hadjar a 14-es kanyarnál vesztette el az irányítást az autója felett, és tette falba az RB22-est. Utóbbi eset egyúttal a tesztnap végét is jelentette.

Míg a Red Bull két megszakítást is előidézett, a Ferrari napja zökkenőmentesen zajlott, és a délelőtt futó Leclerc is bizakodva mesélt a tapasztalatairól az F1 TV kamerája előtt. „Jó érzés volt visszaülni az autóba. Egy olyan autóba, ami teljesen új és nagyon-nagyon eltér attól, amit valaha vezettem korábban. Egyelőre minden arról szól, hogy felmérjük, valamennyi rendszer megfelelően működik-e, és lényegében ezt is tettük. A körülmények nem voltak ideálisak, hiszen kicsit esett az eső délelőtt, de így is teljesítettük a tervezett programot. Most nem a teljesítményre összepontosítunk, hanem arra, hogy minden új rendszer úgy viselkedik-e, ahogyan kell. Így történt, és ez remek hír. Apránként haladunk, a programunkat követjük.”

„Rendkívül izgatott vagyok. Érdeklődve várom, mivel készültek a többiek, és hogy hol foglalunk helyet, amikor valamivel jobban elkezdjük nyomni. A mostani év minden csapat számára óriási lehetőséget nyújt arra, hogy valami mással álljon elő, és az előző évekhez viszonyítva nagyobb előnyre tegyen szert. Bízom benne, hogy mi vagyunk az a csapat, amelyiknek ez sikerül. Mindent meg fogunk tenni azért, hogy visszavezessük a Ferrarit a csúcsra. Elég sok év telt már el, remélem, hogy ez az év a miénk lesz!” – tette hozzá a monacói versenyző, aki a nem hivatalos információk szerint összesen 66 kört tett meg. 

Csapattársa, Hamilton eközben 57 körig jutott, így a Ferrari összességében 123 kört teljesített az első tesztnapján, míg a Red Bullnál Verstappen és Hadjar együttesen 79-szer rajzolta körbe a Circuit de Catalunyát. A legjobb időt Verstappen érte el, aki 1:19.578-at futott, másodikként Leclerc érkezett 1:20.844-gyel, majd Hadjar (1:31.891) és Hamilton  (1:32.872) zárta a sort. 

Ugyan Hadjar túl van már az első autótörésén, nem vesztett sok pályaidőt kedden, és a hétfői értékelése alapján egyelőre elégedett a Red Bull-lal. „Eléggé produktív napot zártunk, és meglepő módon sokkal több kört tudtunk teljesíteni, mint arra előzetesen számítottunk. Minden simán ment, csak apró problémákkal szembesültünk, ami eléggé lenyűgöző azt figyelembe véve, hogy a mostani volt az első napunk az új erőforrással. Nem voltak fennakadások. Elég jó első napot zártunk. Nem érzem nagyon másnak ahhoz képest, mint amihez az első szezonomban szoktam. Persze van még néhány dolog, amin változtatnunk kell, de erős kezdés volt”  – jelentette ki a nyitó napon 107 kört teljesítő francia.

Ami a folytatást illeti, az időjárás-előrejelzések szerint szerdán is várható csapadék a térségben, így nem kizárt, hogy egyes csapatok úgy döntenek, kihagyják a tesztnapot. A Red Bull egyedüliként már két napot is felhasznált a rendelkezésre álló háromból, míg a konstruktőri címvédő McLaren, az Aston Martin és a Williams egyelőre még egyetlen métert sem tett meg. A wokingiaknak szerdán így munkába kell állniuk, ha nem szeretnének elvesztegetni egy teljes napot, míg a silverstone-iak és a grove-iak biztosan nem hajtanak pályára szerdán sem. Az Aston Martin legjobb esetben is csak csütörtökön kezdi meg a felkészülést, míg a Williams kénytelen kihagyni a teljes teszthetet, miután nem készült el időben az autóval a sikertelen töréstesztek miatt. 

A 2026-OS AUTÓBEMUTATÓK

CSAPATAUTÓBEMUTATÓ IDŐPONTJA
McLarenfebruár 9.
FerrariMegérkezett a 2026-os Ferrari – a csapat visszatér a győztesek útjára az új korszakban?
Red BullA Red Bull megújult külsővel vág neki az új korszaknak – képek
MercedesA Mercedes megújult az új korszakra – képek
Aston Martinfebruár 9.
AlpineMegérkezett a Mercedes-motorral hajtott Alpine – képek
HaasA Haas megújult festéssel kezdi az új szabálykorszakot
Visa Cash App Racing BullsA Racing Bulls mélykéket csempészett a fehér szín mellé
Williamsfebruár 3.
AudiAz Audi bemutatta az első F1-es autója fényezését– képek
Cadillacfebruár 8.
IDÉNY ELŐTTI KOLLEKTÍV TESZT, BARCELONA
A teszt zárt kapu mögött zajlik, valamennyi csapat összesen három tesztnapon át gyakorolhat a meghatározott időintervallumon belül. 
 

január 26.

január 27.

január 28.

január 29.

január 30.

MCLAREN   
FERRARILeclerc/Hamilton   
RED BULLHadjarVerstappen/Hadjar   
MERCEDESAntonelli/Russell   
ASTON MARTIN  
ALPINEColapinto   
HAASOcon   
RACING BULLSLawson   
WILLIAMS

AUDIBortoleto   
CADILLAC

Bottas/Pérez

 

  

 

 

