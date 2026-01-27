Hadjar összetörte a Red Bullt a 2. tesztnapon; Leclerc bízik benne, hogy a mostani a Ferrari éve lesz

Nem volt nagy a forgalom a 2026-os Formula–1-es idényt megelőző bejáratás második napján, hiszen mindössze két csapat négy versenyzője körözött a borongós, esős Circuit de Catalunyán. A délelőtti órákban Max Verstappen és Charles Leclerc gyűjtötte az adatokat változó pályaviszonyok mellett, majd a nem hivatalos ebédszünet után a hétfőn már tesztelő és akkor a leggyorsabb kört jegyző Isack Hadjar, valamint Lewis Hamilton ült volán mögé már többnyire vizes körülmények között.

Noha jóval csendesebben zajlott a második nap, kétszer így is lendült a piros zászló: helyszíni jelentések szerint Verstappen már a kivezető körén rontott az 5-ös kanyarnál, és kicsúszott a kavicságyba, míg Hadjar a 14-es kanyarnál vesztette el az irányítást az autója felett, és tette falba az RB22-est. Utóbbi eset egyúttal a tesztnap végét is jelentette.

Míg a Red Bull két megszakítást is előidézett, a Ferrari napja zökkenőmentesen zajlott, és a délelőtt futó Leclerc is bizakodva mesélt a tapasztalatairól az F1 TV kamerája előtt. „Jó érzés volt visszaülni az autóba. Egy olyan autóba, ami teljesen új és nagyon-nagyon eltér attól, amit valaha vezettem korábban. Egyelőre minden arról szól, hogy felmérjük, valamennyi rendszer megfelelően működik-e, és lényegében ezt is tettük. A körülmények nem voltak ideálisak, hiszen kicsit esett az eső délelőtt, de így is teljesítettük a tervezett programot. Most nem a teljesítményre összepontosítunk, hanem arra, hogy minden új rendszer úgy viselkedik-e, ahogyan kell. Így történt, és ez remek hír. Apránként haladunk, a programunkat követjük.”

„Rendkívül izgatott vagyok. Érdeklődve várom, mivel készültek a többiek, és hogy hol foglalunk helyet, amikor valamivel jobban elkezdjük nyomni. A mostani év minden csapat számára óriási lehetőséget nyújt arra, hogy valami mással álljon elő, és az előző évekhez viszonyítva nagyobb előnyre tegyen szert. Bízom benne, hogy mi vagyunk az a csapat, amelyiknek ez sikerül. Mindent meg fogunk tenni azért, hogy visszavezessük a Ferrarit a csúcsra. Elég sok év telt már el, remélem, hogy ez az év a miénk lesz!” – tette hozzá a monacói versenyző, aki a nem hivatalos információk szerint összesen 66 kört tett meg.

Csapattársa, Hamilton eközben 57 körig jutott, így a Ferrari összességében 123 kört teljesített az első tesztnapján, míg a Red Bullnál Verstappen és Hadjar együttesen 79-szer rajzolta körbe a Circuit de Catalunyát. A legjobb időt Verstappen érte el, aki 1:19.578-at futott, másodikként Leclerc érkezett 1:20.844-gyel, majd Hadjar (1:31.891) és Hamilton (1:32.872) zárta a sort.