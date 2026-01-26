Hadjar az első tesztnap leggyorsabbja; az Aston Martin késésben van – videók

Ami a többieket illeti, további öt alakulat, az Alpine, az Audi, a rajtrácshoz az idén csatlakozó és egyelőre tesztfestést használó Cadillac, a Haas, illetve a Racing Bulls hajtott pályára már az első napon. A McLaren és a Ferrari már korábban közölte, hogy kedden kezd, míg a Williams arról tett bejelentést, hogy kénytelen kihagyni az egész teszthetet azt követően, hogy késik az autójával. Értesülések szerint eléggé nagy a gond Grove-ban, a Soy Motor információ szerint az FW48-as 20-30 kilogrammal meghaladja a meghatározott minimum súlyhatárt, ráadásul már háromszor megbukott a Nemzetközi Automobil-szövetség (FIA) töréstesztjén.

A források szerint a Honda gyári csapatává avanzsáló Aston Martin is bajban van: a silverstone-iak a hétfő délutáni közleményükben meg is erősítették, hogy van alapja a találgatásoknak, és valóban van némi csúszás az AMR26-os programjában is, terveik szerint csak csütörtökön kezdhetik meg a munkát, vagyis biztosan nem tudják kihasználni a rendelkezésre álló három napot az első héten.

Mint ahogyan arra előzetesen számítani lehetett, a pályán sem zajlott zökkenőmentesen a munka. Először az első teljes idényére készülő Franco Colapinto állt meg a bokszutca végén az immár Mercedes-motorral hajtott Alpine-nal, majd a saját erőforrást használó Audi adta meg magát Gabriel Bortoleto alatt. Ezt követte nem sokkal később a Racing Bulls leállása, igaz, egyes információk szerint a faenzaiak az üzemanyag-fogyasztást térképezhették fel a nem hivatalos ebédszünethez közeledve, és ezért nem tudott visszatérni a garázsba Liam Lawson.

Az első órákban a Haas volt a legszorgalmasabb, a volán mögött Esteban Ocon foglalhatott helyet, aki először vezethette az új autót, mivel a korábbi bejáratáson Oliver Bearman kapott lehetőséget. A másik Ferrari-motoros istállónál, a Cadillacnél sem volt probléma a nap első felében, az autót az egy év kihagyás után visszatérő Valtteri Bottas kormányozta. A finn a délelőtti etap után értékelt is, és megosztotta, mi jelenti az elsődleges célt a bejáratáson: „A prioritási lista tetején az foglal helyet, hogy minden egyes nap minél több kört tegyünk meg. Most kicsivel több mint 30 kört futottam, igaz, ezek közül több is installációs volt. Szükségünk van rendes etapokra, növelni kell a megtett távot, és biztosra kell mennünk, hogy megbízható csomaggal érkezünk meg az első versenyre.”

Problémamentes napot zárt a Haas is, a volán mögött lehetőséget kapó Ocon elmondta, milyen érzés volt először vezetni az új szabályrendszernek megfelelően tervezett autót. „Nagyon más. Nagyon bonyolult. Szerencsés vagyok, hogy sok napot tölthettem el a szimulátorban az év kezdete előtt, így eléggé megszoktam már. Minden világos, de mindannyian számára nagyon bonyolult. Vagyis remélem, hogy ezzel mindenki így van, mert akkor egy csónakban evezünk.”

Egyes csapatok az elmúlt évekhez hasonlóan megosztották a munkát a versenyzőik között, így a Mercedesnél George Russell is lehetőséghez jutott. A nap leggyorsabb köre egyébként Hadjar nevéhez fűződött, aki 1:18.159-es időt ért el – érdekességképp tavaly Oscar Piastri 1:11.546-tal szerezte meg a pole pozíciót a Spanyol Nagydíjon. Persze a legkevésbé az időeredmények számítanak egyelőre, helyette a megtett táv a legfontosabb mutatója annak, hogy az istállók milyen munkát végeztek a télen.