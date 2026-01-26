Hadjar az első tesztnap leggyorsabbja; az Aston Martin késésben van – videók
A Formula–1 történetének egyik legátfogóbb szabályváltoztatása alaposan átírta az elmúlt években megszokott téli felkészülés menetrendjét is. A csapatok nagy része már túl van a bemutatón, ráadásul hétfő reggel 9 órakor hivatalosan is kezdetét vette a 2026-os idényt megelőző tesztidőszak.
A csapatoknak január 26. és 30. között van lehetőségük tesztelni, méghozzá három általuk kiválasztott napon a Circuit de Catalunyán tartott, bejáratásnak nevezett gyakorlás keretein belül. Bár az esemény zárt kapuk mögött, a nyilvánosságtól elzártan zajlik, így is csepegnek információk, és maguk a résztvevők is osztanak meg felvételeket a közösségi oldalaikon.
A nap két váratlan bemutatóval vette kezdetét, ugyanis a tavalyi konstruktőri bajnok, illetve a harmadik helyezett, a McLaren és a Red Bull is hétfő reggel osztott meg először képeket a 2026-os versenygépéről, igaz, előbbi egyelőre ezüst és fekete tesztfestés alá bújtatta új gépét, mivel a hivatalos leleplezésére február 9-én kerül sor.
Az új szabálykorszak fő esélyeseként számontartott Mercedes eközben a pályán irányította magára a figyelmet, az „ezüstnyilak” ugyanis elsőként hagyták el a garázst, és uralták az első, még részben nedves aszfalton futott órákat is. Az F1 W17-es volánja mögött Andrea Kimi Antonelli kapott először lehetőséget, de ahogyan elkezdett száradni a nyomvonal, és a résztvevők slick gumikra váltottak, úgy tört előre a Racing Bullstól előléptetett Isack Hadjar, aki Max Verstappen mellett bizonyíthat az idén a Red Bull színeiben.
Ugyan a Formula–1 a nap folyamán nem osztott meg hivatalos időlistát, a kezdeti órákban így is szivárogtak ki köridők, aminek tanúsága szerint a Forddal közösen saját erőforrást építő „vörös bikák” délelőtt 1.9 másodperccel jártak a megkurtított mezőny előtt. A délutáni órákban viszont elérhetetlenné vált a legtöbb olyan forrás, amely időeredményeket és egyéb információkat szolgáltatott, ráadásul a korábban nyilvánosságra kerülő köridőkről sem lehetett tudni, mely csapat milyen keveréken érte el azokat. Ez azért is fontos, mert a Mercedes és a Red Bull például eléggé eltérő utat választott a gumik terén, előbbi a kemény, utóbbi a lágy keverékből tárazott be.
Ami a többieket illeti, további öt alakulat, az Alpine, az Audi, a rajtrácshoz az idén csatlakozó és egyelőre tesztfestést használó Cadillac, a Haas, illetve a Racing Bulls hajtott pályára már az első napon. A McLaren és a Ferrari már korábban közölte, hogy kedden kezd, míg a Williams arról tett bejelentést, hogy kénytelen kihagyni az egész teszthetet azt követően, hogy késik az autójával. Értesülések szerint eléggé nagy a gond Grove-ban, a Soy Motor információ szerint az FW48-as 20-30 kilogrammal meghaladja a meghatározott minimum súlyhatárt, ráadásul már háromszor megbukott a Nemzetközi Automobil-szövetség (FIA) töréstesztjén.
A források szerint a Honda gyári csapatává avanzsáló Aston Martin is bajban van: a silverstone-iak a hétfő délutáni közleményükben meg is erősítették, hogy van alapja a találgatásoknak, és valóban van némi csúszás az AMR26-os programjában is, terveik szerint csak csütörtökön kezdhetik meg a munkát, vagyis biztosan nem tudják kihasználni a rendelkezésre álló három napot az első héten.
Mint ahogyan arra előzetesen számítani lehetett, a pályán sem zajlott zökkenőmentesen a munka. Először az első teljes idényére készülő Franco Colapinto állt meg a bokszutca végén az immár Mercedes-motorral hajtott Alpine-nal, majd a saját erőforrást használó Audi adta meg magát Gabriel Bortoleto alatt. Ezt követte nem sokkal később a Racing Bulls leállása, igaz, egyes információk szerint a faenzaiak az üzemanyag-fogyasztást térképezhették fel a nem hivatalos ebédszünethez közeledve, és ezért nem tudott visszatérni a garázsba Liam Lawson.
Az első órákban a Haas volt a legszorgalmasabb, a volán mögött Esteban Ocon foglalhatott helyet, aki először vezethette az új autót, mivel a korábbi bejáratáson Oliver Bearman kapott lehetőséget. A másik Ferrari-motoros istállónál, a Cadillacnél sem volt probléma a nap első felében, az autót az egy év kihagyás után visszatérő Valtteri Bottas kormányozta. A finn a délelőtti etap után értékelt is, és megosztotta, mi jelenti az elsődleges célt a bejáratáson: „A prioritási lista tetején az foglal helyet, hogy minden egyes nap minél több kört tegyünk meg. Most kicsivel több mint 30 kört futottam, igaz, ezek közül több is installációs volt. Szükségünk van rendes etapokra, növelni kell a megtett távot, és biztosra kell mennünk, hogy megbízható csomaggal érkezünk meg az első versenyre.”
Problémamentes napot zárt a Haas is, a volán mögött lehetőséget kapó Ocon elmondta, milyen érzés volt először vezetni az új szabályrendszernek megfelelően tervezett autót. „Nagyon más. Nagyon bonyolult. Szerencsés vagyok, hogy sok napot tölthettem el a szimulátorban az év kezdete előtt, így eléggé megszoktam már. Minden világos, de mindannyian számára nagyon bonyolult. Vagyis remélem, hogy ezzel mindenki így van, mert akkor egy csónakban evezünk.”
Egyes csapatok az elmúlt évekhez hasonlóan megosztották a munkát a versenyzőik között, így a Mercedesnél George Russell is lehetőséghez jutott. A nap leggyorsabb köre egyébként Hadjar nevéhez fűződött, aki 1:18.159-es időt ért el – érdekességképp tavaly Oscar Piastri 1:11.546-tal szerezte meg a pole pozíciót a Spanyol Nagydíjon. Persze a legkevésbé az időeredmények számítanak egyelőre, helyette a megtett táv a legfontosabb mutatója annak, hogy az istállók milyen munkát végeztek a télen.