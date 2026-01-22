A Mercedes megújult az új korszakra – képek

Már jó ideje az új szabálykorszak egyik fő esélyeseként tekintenek a Mercedesre, így nagy figyelem övezte a német csapat csütörtöki bemutatóját is. Az előző évet a konstruktőri bajnokság második helyén záró csapat online bemutató keretein belül mutatta meg, milyen fényezést kap a 2026-os versenygépe, a F1W17-es.

Az istálló megőrizte a megszokott színeket, az ezüstöt, a feketét és a Petronas-zöldet, de változtatott a dizájnon, és elegáns, dinamikus látványt álmodott meg az új érára. A gépen feltűnik a Microsoft logója is, amellyel többéves megállapodást kötött az alakulat.

Fotó: X/MercedesAMGF1

Fotó: X/MercedesAMGF1

Az előző motoréra kezdetén egyeduralkodó Mercedes a festés leleplezése mellett renderelt képeket is megosztott az új autójáról, amelyről hivatalosan február 2-án hull le a lepel. A gép ugyanakkor már ezt megelőzően átesik a tűzkeresztségen, hiszen az első, még zárt kapus tesztet január 26. és 30. között rendezik a Circuit de Catalunyán.

Fotó: X/MercedesAMGF1

Fotó: X/MercedesAMGF1

A Toto Wolff által vezetett istálló változatlan pilótapárossal, a második évét kezdő Andrea Kimi Antonellivel és az előző évben kimagasló formában versenyző George Russell-lel vág neki az új korszaknak abban a reményben, hogy visszatér a királykategória csúcsára.

A bemutatók sorát a Ferrari és az Alpine folytatja pénteken, előbbi csapat az előzetes hírek szerint még aznap pályára is viszi a 2026-os masináját, az SF-26-ost.

Fotó: X/MercedesAMGF1



