A Mercedes megújult az új korszakra – képek

2026.01.22. 10:33
A Mercedes újított a dizájnon 2026-ra (Fotó: X/MercedesAMGF1)
F1 Formula–1 Mercedes
A Formula–1-es Mercedes csütörtök délelőtt hivatalosan is megmutatta, hogyan néz ki a 2026-os versenygépe, az F1 W17-es.

Már jó ideje az új szabálykorszak egyik fő esélyeseként tekintenek a Mercedesre, így nagy figyelem övezte a német csapat csütörtöki bemutatóját is. Az előző évet a konstruktőri bajnokság második helyén záró csapat online bemutató keretein belül mutatta meg, milyen fényezést kap a 2026-os versenygépe, a F1W17-es. 

Az istálló megőrizte a megszokott színeket, az ezüstöt, a feketét és a Petronas-zöldet, de változtatott a dizájnon, és elegáns, dinamikus látványt álmodott meg az új érára. A gépen feltűnik a Microsoft logója is, amellyel többéves megállapodást kötött az alakulat. 

Fotó: X/MercedesAMGF1
Fotó: X/MercedesAMGF1

Az előző motoréra kezdetén egyeduralkodó Mercedes a festés leleplezése mellett renderelt képeket is megosztott az új autójáról, amelyről hivatalosan február 2-án hull le a lepel. A gép ugyanakkor már ezt megelőzően átesik a tűzkeresztségen, hiszen az első, még zárt kapus tesztet január 26. és 30. között rendezik a Circuit de Catalunyán.

Fotó: X/MercedesAMGF1
Fotó: X/MercedesAMGF1

A Toto Wolff által vezetett istálló változatlan pilótapárossal, a második évét kezdő Andrea Kimi Antonellivel és az előző évben kimagasló formában versenyző George Russell-lel vág neki az új korszaknak abban a reményben, hogy visszatér a királykategória csúcsára.

A bemutatók sorát a Ferrari és az Alpine folytatja pénteken, előbbi csapat az előzetes hírek szerint még aznap pályára is viszi a 2026-os masináját, az SF-26-ost. 

Fotó: X/MercedesAMGF1

A 2026-OS AUTÓBEMUTATÓK

CSAPATAUTÓBEMUTATÓ IDŐPONTJA
McLarenfebruár 9.
Ferrarijanuár 23.
Red BullA Red Bull megújult külsővel vág neki az új korszaknak – képek
MercedesA Mercedes megújult az új korszakra – képek
Aston Martinfebruár 9.
Alpinejanuár 23.
HaasA Haas megújult festéssel kezdi az új szabálykorszakot
Visa Cash App Racing BullsA Racing Bulls mélykéket csempészett a fehér szín mellé
Williamsfebruár 3.
AudiAz Audi bemutatta az első F1-es autója fényezését– képek
Cadillacfebruár 8.


 

 

F1 Formula–1 Mercedes
