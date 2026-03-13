Mercedes az élen hangol az év első sprintidőmérőjére

A Formula–1 mezőnye Melbourne után Sanghaj felé vette az irányt, ahol a közép-európai idő szerint 4 óra 30 perckor kezdődő első és egyetlen szabadedzéssel vette kezdetét a 19. Kínai Nagydíj programja. Az új szabálykorszak első sprinthétvégéjét nagy várakozás előzte meg, hiszen amellett, hogy a nem hagyományos formátum megszokott szabályrendszer mellett is nemegyszer borította a papírformát, a versenypálya lehetőséget biztosít arra, hogy az új autók más arcukat mutassák meg, hiszen az energia-visszatöltés tekintetében sokkal kedvezőbb, mint az ausztráliai volt.

A hétvégére kétségkívül az idénynyitón kettős győzelmet ünneplő Mercedes érkezett meg fő esélyesként, de arra lehetett számítani, hogy a Macarna-szárnyat bevető Ferrari, és talán a Red Bull is fenyegetést jelenthet rá, miközben a McLaren előtt is adott a lehetőséget, hogy többet mutasson magából, és hozzon ki a Mercedes-erőforrásból.

Elsőként a Haas párosa hajtott ki a garázsból, de a többi versenyző sem vesztegette az időt, néhány percen belül a teljes mezőny túl volt legalább egy installációs körön, miközben már az elején több incidens borzolta a kedélyeket. Először Franco Colapinto forgott meg furcsa módon, majd a regnáló világbajnok, Lando Norris és Lewis Hamilton ért össze egymással, mielőtt utóbbi elfüstölős megforgással irányította volna magára a figyelmet a hatos kanyarnál.

Ezen felül először némi pályára kerülő törmelék miatt volt rövid virtuális biztonsági autós szakasz, majd Arvid Lindblad 9-es kanyarnál leálló autója idézett elő újabb korlátozást. Az újonc számára ezzel véget is ért a hektikusan kezdődő nyitány, ami óriási veszteség a számára, hiszen korábban nem vezetett F1-es autót a helyszínen.

Ami a tempót illeti, nem meglepő módon a Mercedes jelentette a mércét, az „ezüstnyilakkal” eleinte csak Charles Leclerc tudta tartani a lépést, de később felzárkózott az egyáltalán nem zökkenőmentesen kezdő Hamilton is a hármasra, és a végén a McLaren is beleszólt a küzdelembe. Az élen George Russell zárt 1.32.741-es idővel, előnye 120 ezred volt a csapattársa, Andrea Kimi Antonelli előtt, míg a harmadikként érkező Norris már több mint fél másodpercet kapott a jobbik Mercedestől.

Az első ötöst a szezonnyitón el sem induló Oscar Piastri, valamint Leclerc egészítette ki, utóbbi már közel kilenc tizedmásodperc hátrányt szedett össze, míg a hatodikként végző Hamilton hátránya 1.3 másodperc volt! A nagy négyesből a Red Bull kezdett a legrosszabban: Max Verstappen a nyolcadik, míg Isack Hadjar a 13. helyet foglalta el. A négyszeres világbajnok elé Oliver Bearman fért be a Haasszal, míg a „vörös bikákat" Nico Hülkenberg, Pierre Gasly, Liam Lawson és Gabriel Bortoleto választotta szét egymástól.

Az Aston Martin-pilóták közül Fernando Alonso 18, míg Lance Stroll 20 körig jutott, mind a ketten a mezőny hátsó részében zártak, kettejüket Valtteri Bottas választotta szét, míg a sor végén Lindblad és Sergio Pérez foglalt helyet.

Folytatás 8 óra 30 perckor a sprintidőmérővel.

KÍNAI NAGYDÍJ, A SZABADEDZÉS VÉGEREDMÉNYE 1. George Russell brit Mercedes 1:32.741 átlag: 211.595 km/ó 29 kör 2. Kimi Antonelli olasz Mercedes 1:32.861 0.12 mp h. 30 3. Lando Norris brit McLaren-Mercedes 1:33.296 0.555 29 4. Oscar Piastri ausztrál McLaren-Mercedes 1:33.472 0.731 28 5. Charles Leclerc monacói Ferrari 1:33.599 0.858 28 6. Lewis Hamilton brit Ferrari 1:34.129 1.388 26 7. Oliver Bearman brit Haas-Ferrari 1:34.426 1.685 28 8. Max Verstappen holland Red Bull-Ford 1:34.541 1.8 24 9. Nico Hülkenberg német Audi 1:34.639 1.898 27 10. Pierre Gasly francia Alpine-Mercedes 1:34.676 1.935 28 11. Liam Lawson új-zélandi Racing Bulls-Ford 1:34.773 2.032 29 12. Gabriel Bortoleto brazil Audi 1:34.828 2.087 26 13. Isack Hadjar francia Red Bull-Ford 1:34.856 2.115 26 14. Esteban Ocon francia Haas-Ferrari 1:34.877 2.136 25 15. Franco Colapinto argentin Alpine-Mercedes 1:34.947 2.206 26 16. Alexander Albon thaiföldi Williams-Mercedes 1:35.480 2.739 31 17. Carlos Sainz spanyol Williams-Mercedes 1:35.679 2.938 18 18. Fernando Alonso spanyol Aston Martin-Honda 1:35.856 3.115 18 19. Valtteri Bottas finn Cadillac-Ferrari 1:36.057 3.316 25 20. Lance Stroll kanadai Aston Martin-Honda 1:37.224 4.483 20 21. Arvid Lindblad brit Racing Bulls-Ford 1:37.896 5.155 6 22. Sergio Pérez mexikói Cadillac-Ferrari 1:39.200 6.459 13

19. KÍNAI NAGYDÍJ MÁRCIUS 13., PÉNTEK Szabadedzés 1. Russell 1:32.741 Sprintidőmérő 8.30–9.14 MÁRCIUS 14., SZOMBAT Sprintverseny 4.00–5.00 Időmérő 8.00–9.00 MÁRCIUS 15., VASÁRNAP A verseny (56 kör, 305.066 km) rajtja 8.00 KÖVETKEZŐ VERSENY Japán Nagydíj, Szuzuka március 29., 7.00 Bahreini Nagydíj, Bahrein április 12., 17.00 Szaúd-arábiai Nagydíj, Dzsidda április 19., 19.00



