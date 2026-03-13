Mercedes az élen hangol az év első sprintidőmérőjére
A Formula–1 mezőnye Melbourne után Sanghaj felé vette az irányt, ahol a közép-európai idő szerint 4 óra 30 perckor kezdődő első és egyetlen szabadedzéssel vette kezdetét a 19. Kínai Nagydíj programja. Az új szabálykorszak első sprinthétvégéjét nagy várakozás előzte meg, hiszen amellett, hogy a nem hagyományos formátum megszokott szabályrendszer mellett is nemegyszer borította a papírformát, a versenypálya lehetőséget biztosít arra, hogy az új autók más arcukat mutassák meg, hiszen az energia-visszatöltés tekintetében sokkal kedvezőbb, mint az ausztráliai volt.
A hétvégére kétségkívül az idénynyitón kettős győzelmet ünneplő Mercedes érkezett meg fő esélyesként, de arra lehetett számítani, hogy a Macarna-szárnyat bevető Ferrari, és talán a Red Bull is fenyegetést jelenthet rá, miközben a McLaren előtt is adott a lehetőséget, hogy többet mutasson magából, és hozzon ki a Mercedes-erőforrásból.
Elsőként a Haas párosa hajtott ki a garázsból, de a többi versenyző sem vesztegette az időt, néhány percen belül a teljes mezőny túl volt legalább egy installációs körön, miközben már az elején több incidens borzolta a kedélyeket. Először Franco Colapinto forgott meg furcsa módon, majd a regnáló világbajnok, Lando Norris és Lewis Hamilton ért össze egymással, mielőtt utóbbi elfüstölős megforgással irányította volna magára a figyelmet a hatos kanyarnál.
Ezen felül először némi pályára kerülő törmelék miatt volt rövid virtuális biztonsági autós szakasz, majd Arvid Lindblad 9-es kanyarnál leálló autója idézett elő újabb korlátozást. Az újonc számára ezzel véget is ért a hektikusan kezdődő nyitány, ami óriási veszteség a számára, hiszen korábban nem vezetett F1-es autót a helyszínen.
Ami a tempót illeti, nem meglepő módon a Mercedes jelentette a mércét, az „ezüstnyilakkal” eleinte csak Charles Leclerc tudta tartani a lépést, de később felzárkózott az egyáltalán nem zökkenőmentesen kezdő Hamilton is a hármasra, és a végén a McLaren is beleszólt a küzdelembe. Az élen George Russell zárt 1.32.741-es idővel, előnye 120 ezred volt a csapattársa, Andrea Kimi Antonelli előtt, míg a harmadikként érkező Norris már több mint fél másodpercet kapott a jobbik Mercedestől.
Az első ötöst a szezonnyitón el sem induló Oscar Piastri, valamint Leclerc egészítette ki, utóbbi már közel kilenc tizedmásodperc hátrányt szedett össze, míg a hatodikként végző Hamilton hátránya 1.3 másodperc volt! A nagy négyesből a Red Bull kezdett a legrosszabban: Max Verstappen a nyolcadik, míg Isack Hadjar a 13. helyet foglalta el. A négyszeres világbajnok elé Oliver Bearman fért be a Haasszal, míg a „vörös bikákat" Nico Hülkenberg, Pierre Gasly, Liam Lawson és Gabriel Bortoleto választotta szét egymástól.
Az Aston Martin-pilóták közül Fernando Alonso 18, míg Lance Stroll 20 körig jutott, mind a ketten a mezőny hátsó részében zártak, kettejüket Valtteri Bottas választotta szét, míg a sor végén Lindblad és Sergio Pérez foglalt helyet.
Folytatás 8 óra 30 perckor a sprintidőmérővel.
KÍNAI NAGYDÍJ, A SZABADEDZÉS VÉGEREDMÉNYE
|1.
|George Russell
|brit
|Mercedes
|1:32.741
|átlag: 211.595 km/ó
|29 kör
|2.
|Kimi Antonelli
|olasz
|Mercedes
|1:32.861
0.12 mp h.
|30
|3.
|Lando Norris
|brit
|McLaren-Mercedes
|1:33.296
0.555
|29
|4.
|Oscar Piastri
|ausztrál
|McLaren-Mercedes
|1:33.472
0.731
|28
|5.
|Charles Leclerc
|monacói
|Ferrari
|1:33.599
0.858
|28
|6.
|Lewis Hamilton
|brit
|Ferrari
|1:34.129
1.388
|26
|7.
|Oliver Bearman
|brit
|Haas-Ferrari
|1:34.426
1.685
|28
|8.
|Max Verstappen
|holland
|Red Bull-Ford
|1:34.541
1.8
|24
|9.
|Nico Hülkenberg
|német
|Audi
|1:34.639
1.898
|27
|10.
|Pierre Gasly
|francia
|Alpine-Mercedes
|1:34.676
1.935
|28
|11.
|Liam Lawson
|új-zélandi
|Racing Bulls-Ford
|1:34.773
2.032
|29
|12.
|Gabriel Bortoleto
|brazil
|Audi
|1:34.828
2.087
|26
|13.
|Isack Hadjar
|francia
|Red Bull-Ford
|1:34.856
2.115
|26
|14.
|Esteban Ocon
|francia
|Haas-Ferrari
|1:34.877
2.136
|25
|15.
|Franco Colapinto
|argentin
|Alpine-Mercedes
|1:34.947
2.206
|26
|16.
|Alexander Albon
|thaiföldi
|Williams-Mercedes
|1:35.480
2.739
|31
|17.
|Carlos Sainz
|spanyol
|Williams-Mercedes
|1:35.679
2.938
|18
|18.
|Fernando Alonso
|spanyol
|Aston Martin-Honda
|1:35.856
3.115
|18
|19.
|Valtteri Bottas
|finn
|Cadillac-Ferrari
|1:36.057
3.316
|25
|20.
|Lance Stroll
|kanadai
|Aston Martin-Honda
|1:37.224
4.483
|20
|21.
|Arvid Lindblad
|brit
|Racing Bulls-Ford
|1:37.896
5.155
|6
|22.
|Sergio Pérez
|mexikói
|Cadillac-Ferrari
|1:39.200
6.459
|13
|19. KÍNAI NAGYDÍJ
|MÁRCIUS 13., PÉNTEK
|Szabadedzés
|1. Russell 1:32.741
|Sprintidőmérő
|8.30–9.14
|MÁRCIUS 14., SZOMBAT
|Sprintverseny
|4.00–5.00
|Időmérő
|8.00–9.00
|MÁRCIUS 15., VASÁRNAP
|A verseny (56 kör, 305.066 km) rajtja
|8.00
|KÖVETKEZŐ VERSENY
|Japán Nagydíj, Szuzuka
|március 29., 7.00
|Bahreini Nagydíj, Bahrein
|április 12., 17.00
|Szaúd-arábiai Nagydíj, Dzsidda
|április 19., 19.00