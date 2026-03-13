Nemzeti Sportrádió

Mercedes az élen hangol az év első sprintidőmérőjére

H. L.H. L.
2026.03.13. 05:49
null
Russell volt a leggyorsabb a kínai nyitányon (Fotó: AFP)
Címkék
szabadedzés F1 Kínai Nagydíj Formula–1
George Russell vezérletével a Mercedes párosa zárt az élen a Formula–1-es Kínai Nagydíj egyetlen szabadedzésén. A harmadik-negyedik helyet Lando Norris, Oscar Piastri sorrendben a két McLaren foglalta el, majd Charles Leclerc vezérletével a Ferrari párosa érkezett.

A Formula–1 mezőnye Melbourne után Sanghaj felé vette az irányt, ahol a közép-európai idő szerint 4 óra 30 perckor kezdődő első és egyetlen szabadedzéssel vette kezdetét a 19. Kínai Nagydíj programja. Az új szabálykorszak első sprinthétvégéjét nagy várakozás előzte meg, hiszen amellett, hogy a nem hagyományos formátum megszokott szabályrendszer mellett is nemegyszer borította a papírformát, a versenypálya lehetőséget biztosít arra, hogy az új autók más arcukat mutassák meg, hiszen az energia-visszatöltés tekintetében sokkal kedvezőbb, mint az ausztráliai volt.

A hétvégére kétségkívül az idénynyitón kettős győzelmet ünneplő Mercedes érkezett meg fő esélyesként, de arra lehetett számítani, hogy a Macarna-szárnyat bevető Ferrari, és talán a Red Bull is fenyegetést jelenthet rá, miközben a McLaren előtt is adott a lehetőséget, hogy többet mutasson magából, és hozzon ki a Mercedes-erőforrásból.

Elsőként a Haas párosa hajtott ki a garázsból, de a többi versenyző sem vesztegette az időt, néhány percen belül a teljes mezőny túl volt legalább egy installációs körön, miközben már az elején több incidens borzolta a kedélyeket. Először Franco Colapinto forgott meg furcsa módon, majd a regnáló világbajnok, Lando Norris és Lewis Hamilton ért össze egymással, mielőtt utóbbi elfüstölős megforgással irányította volna magára a figyelmet a hatos kanyarnál.

Ezen felül először némi pályára kerülő törmelék miatt volt rövid virtuális biztonsági autós szakasz, majd Arvid Lindblad 9-es kanyarnál leálló autója idézett elő újabb korlátozást. Az újonc számára ezzel véget is ért a hektikusan kezdődő nyitány, ami óriási veszteség a számára, hiszen korábban nem vezetett F1-es autót a helyszínen.

Ami a  tempót illeti, nem meglepő módon a Mercedes jelentette a mércét, az „ezüstnyilakkal” eleinte csak Charles Leclerc tudta tartani a lépést, de később felzárkózott az egyáltalán nem zökkenőmentesen kezdő Hamilton is a hármasra, és a végén a McLaren is beleszólt a küzdelembe. Az élen George Russell zárt 1.32.741-es idővel, előnye 120 ezred volt a csapattársa, Andrea Kimi Antonelli előtt, míg a harmadikként érkező Norris már több mint fél másodpercet kapott a jobbik Mercedestől. 

Az első ötöst a szezonnyitón el sem induló Oscar Piastri, valamint Leclerc egészítette ki, utóbbi már közel kilenc tizedmásodperc hátrányt szedett össze, míg a hatodikként végző Hamilton hátránya 1.3 másodperc volt! A nagy négyesből a Red Bull kezdett a legrosszabban: Max Verstappen a nyolcadik, míg Isack Hadjar a 13. helyet foglalta el. A négyszeres világbajnok elé Oliver Bearman fért be a Haasszal, míg a „vörös bikákat" Nico Hülkenberg, Pierre Gasly, Liam Lawson és Gabriel Bortoleto választotta szét egymástól.

Az Aston Martin-pilóták közül Fernando Alonso 18, míg Lance Stroll 20 körig jutott, mind a ketten a mezőny hátsó részében zártak, kettejüket Valtteri Bottas választotta szét, míg a sor végén Lindblad és Sergio Pérez foglalt helyet.

Folytatás 8 óra 30 perckor a sprintidőmérővel. 

KÍNAI NAGYDÍJ, A SZABADEDZÉS VÉGEREDMÉNYE

  1.George RussellbritMercedes1:32.741átlag: 211.595 km/ó29 kör
  2.Kimi AntonelliolaszMercedes1:32.861

0.12 mp h.

30
  3.Lando NorrisbritMcLaren-Mercedes1:33.296

0.555

29
  4.Oscar PiastriausztrálMcLaren-Mercedes1:33.472

0.731

28
  5.Charles LeclercmonacóiFerrari1:33.599

0.858

28
  6.Lewis HamiltonbritFerrari1:34.129

1.388

26
  7.Oliver BearmanbritHaas-Ferrari1:34.426

1.685

28
  8.Max VerstappenhollandRed Bull-Ford1:34.541

1.8

24
  9.Nico HülkenbergnémetAudi1:34.639

1.898

27
10.Pierre GaslyfranciaAlpine-Mercedes1:34.676

1.935

28
11.Liam Lawsonúj-zélandiRacing Bulls-Ford1:34.773

2.032

29
12.Gabriel BortoletobrazilAudi1:34.828

2.087

26
13.Isack HadjarfranciaRed Bull-Ford1:34.856

2.115

26
14.Esteban OconfranciaHaas-Ferrari1:34.877

2.136

25
15.Franco ColapintoargentinAlpine-Mercedes1:34.947

2.206

26
16.Alexander AlbonthaiföldiWilliams-Mercedes1:35.480

2.739

31
17.Carlos SainzspanyolWilliams-Mercedes1:35.679

2.938

18
18.Fernando AlonsospanyolAston Martin-Honda1:35.856

3.115

18
19.Valtteri BottasfinnCadillac-Ferrari1:36.057

3.316

25
20.Lance StrollkanadaiAston Martin-Honda1:37.224

4.483

20
21.Arvid LindbladbritRacing Bulls-Ford1:37.896

5.155

6
22.Sergio PérezmexikóiCadillac-Ferrari1:39.200

6.459

13

 

19. KÍNAI NAGYDÍJ
MÁRCIUS 13., PÉNTEK
Szabadedzés1. Russell 1:32.741
Sprintidőmérő8.30–9.14
MÁRCIUS 14., SZOMBAT
Sprintverseny4.00–5.00
Időmérő8.00–9.00
MÁRCIUS 15., VASÁRNAP
A verseny (56 kör, 305.066 km) rajtja8.00
KÖVETKEZŐ VERSENY
Japán Nagydíj, Szuzukamárcius 29., 7.00
Bahreini Nagydíj, Bahreináprilis 12., 17.00
Szaúd-arábiai Nagydíj, Dzsiddaáprilis 19., 19.00


 

 

