A megújult Hungaroringgel együtt a szurkolói zóna is szintet lépett

A HUNGARORINGET KÖRÜLVEVŐ épületekkel együtt a főlelátó mögötti rendezvénytér is megújult – nem mintha ne lett volna eddig is nagyon nyüzsgő a helyszín, ahol szurkolók ezrei kapcsolódhattak ki, ha éppen nem a lelátón ültek és a versenypályát figyelték.

Az eddig is meglévő fesztiválhangulat azonban még jobban tetten érhető, több az étterem és az ajándékbolt, ahol minden istálló és pilóta nevével ellátott póló/sapka/sál/hűtőmágnes s a többi megtalálható, és a sátrak mindig tele is vannak.

A versenypálya körül évek óta három, egymástól negyedórányira lévő szurkolói zóna található, ahol számos szórakozási lehetőség közül válogathatnak a drukkerek, akiknek csak annyit kell tenniük, hogy átsétálnak és beállnak a sorba. A 12-es kanyarnál, az óriáskerék mellett szurkolói színpad várja az érdeklődőket, akikből akadt is szép számmal, kisebb tömeg gyűlt össze a pénteki közönségtalálkozókra, amikor délelőtt a pilóták, majd délután a csapatfőnökök válaszoltak a moderátor kérdéseire.

A program több mint egyórás volt, ezek a kötetlen beszélgetések váltották ki a korábbi, csütörtöki bokszutca-látogatások aláírásosztását, régen ugyanis csak ott lehetett élőben találkozni a kedvencekkel. De annak sem kell elkeserednie, aki nem tudott kimenni a pénteki beszélgetésekre, szombat ­délelőtt ugyanis lesz még egy találkozó azokkal a pilótákkal, akikre még nem került sor.

Fotó: Dömötör Csaba

De aki nem volt kíváncsi a beszélgetésre, az sem unatkozott, az egyik legnépszerűbb játék a versenyszimulátor volt, amely előtt kígyózó sorok várakoztak, a drukkerek gyakran több mint egy órát álltak sorba csak azért, hogy hat percet vezethessenek a virtuális pályán. Mellette a szélcsatorna erejét próbálhatták ki magukon a vállalkozó kedvűek, és nagyon sokan készítettek virtuális közös képet kedvenc pilótájukkal.

De volt kerékcsere-szimulátor, amelyet időre kellett elvégezni, kerékpáros ügyességi pálya, közlekedésbiztonsági bemutató, játékos reakciófejlesztés, virtuális boksztúra, és a drukkerek felállhattak egy, az eredetihez hasonló F1-es dobogóra is ünnepelni. Ha már ünneplés: a főlelátó mögött ki van állítva egy vitrinben a világbajnoki trófea is, és igaz, hogy nem lehet felkapni és ünnepelni vele, de ez semmit sem vont le a népszerűségéből: aki arra járt, lőtt vele egy közös szelfit.

Nem messze tőle ki van állítva egy versenyautó, amely nemcsak azért áll ott, hogy bárki fényképezkedhessen mellette, hanem jópofa játékra is invitálja a bámészkodókat: ha a telefonjukkal leolvasták az alatta lévő QR-kódot, akkor átirányította őket egy internetes oldalra, ahol egyéni festéssel és matricákkal láthatták el a gépet.

A rendezők azonban nemcsak a szurkolók minél szélesebb körű szórakozásáról gondoskodnak, hanem a biztonságukról is. Ezt szolgálják az információs pultok, ahol önkéntesek segítenek, vagy a vízvételi pontok, a nagy hőségben ugyanis kiemelten fontos a folyadékpótlás. Mivel több mint százezer ember fordul meg a Magyar Nagydíjon, a hulladék összegyűjtésének is nagy jelentősége van, amibe igyekeznek bevonni a drukkereket is.

A Magyar Nagydíj többek között az egyre szélesebb körű szórakozási lehetőségeknek is köszönheti, hogy az elmúlt években semmit sem veszített a népszerűségéből, továbbra is hatalmas tömegek mennek ki minden egyes versenynapon.