A McLarent irányító Andrea Stellát is meglepte csapata dominanciája

– Tizenhárom futamból tízet megnyert a McLaren. Miben más ez a domináns idény, mint amelyeket a Ferrari színeiben átélt?

– Nehéz különböző idényeket és csapatokat összehasonlítani, ráadásul a Ferrarinál nagyon más volt a pozícióm, így a perspektívám is – mondta az újságírók kérdésére Andrea Stella pénteken a Hungaroringen. – De ha néhány tényezőt ki kellene emelnem itt, a McLarennél, azt mondanám, az elmúlt években mutatott fejlődés üteme egyedi, talán még annál is gyorsabb, mint amit anno a Ferrari nagyon erős időszakában láttunk. A másik fontos dolog, hogy nálunk nincsenek szupersztárok – ez egy közös utazás a csapattal, amelybe a versenyzők is beletartoznak. Ez a két fő jellegzetessége az istállónknak.

– Meglepődött az idei fölényükön?

– Igen, meglepő az ilyen szintű versenyképességünk. Amikor tavaly arról beszéltünk, hogyan kellene fejleszteni a 2024-es autót, úgy döntöttünk, mindenképp ambiciózusak akarunk lenni. Megpróbáltuk megtörni azt a helyzetet, hogy egy-egy verseny előtt sosem tudhattuk, ki fog nyerni, és úgy véltük, ehhez kissé több kell, mint az átlagos fejlesztési munka. A kérdés az volt: hogyan csináljuk? Nagyon agresszív hozzáállást választottunk az innovációhoz – az MCL39 egy innovatív autó. De amikor először ránéztünk a köridőkre és a szimulátorból érkező számokra, úgy tűnt, ez sem elég – az idény elején tényleg nem is volt elég. Az autót viszont ezután folyamatosan fejlesztettük. Az elmúlt években ez látványosabb volt, mert nagyobb csomagokat vetettünk be időről időre, de most az elmúlt három-négy futamon is egész sok újdonsággal jelentkeztünk.

– Egyetért azzal, hogy az egyéni vb-küzdelem kétszereplősre csökkent Oscar Piastrival és Lando Norrisszal?

– Egyáltalán nem. Csak a matematikával értek egyet. Mihelyst a matematika ezt a képet mutatja, majd egyetértek ezzel az állítással.

– Nagyon kevés választja el őket egymástól. Mit gondol, hogy alakul kettejük között a folytatás?

– A legfontosabb az, hogy a csapat pozitív szerepet játsszon, ez pedig abból áll, hogy mindkét versenyzőnknek gyors autót biztosítunk – olyan autót, amellyel minden körülmények között a győzelemért harcolhatnak. Nem akarjuk, hogy megbízhatósági vagy műveleti problémákból kifolyólag billenjen valaki felé a mérleg nyelve – ez a csapat felelőssége. Ha Landóról és Oscarról beszélünk, nekik a hétvégék kivitelezése kulcsfontosságú, mert nagyon szoros a helyzet kettejük között. Apró részletek dönthetnek. Egyenletesség szempontjából mindketten nagyon jók, de ez egyre fontosabb lesz a folytatásban.

– Ha szoros marad a helyzet kettejük között, számít drámára vagy feszült pillanatokra?

– Ahogy fogynak a versenyek, és minden futam egyre jelentősebbé válik, természetes módon nőhet a nyomás is. A csapat szempontjából azonban eddig szépen megfeleltünk ennek a kihívásnak. Versenyről versenyre vizsgálva a dolgokat kialakítottuk a megfelelő hozzáállást, amihez Lando és Oscar is hozzáteszi a maga részét. Nagyon erős a csapatszerkezetünk, ami egyre fontosabb lesz, minél közelebb a szezon vége.

– Az idény előtt Norris tűnt favoritnak, és tapasztaltabb is, mint Piastri. Emiatt nagyobb nyomás nehezedik rá most?

– Szerintem Oscar egyik fontos kvalitása, hogy nagyon gyorsan tanul. Ezt már karrierje korábbi szakaszában is demonstrálta, amikor szinte minden kategóriát újoncként nyert meg. De azt is el kell ismernünk, hogy idén módosítottunk az autón, ami hatással volt Lando vezetési stílusára. Bevetettünk néhány fejlesztést, így most néhány beállítás eltér a két autón, de elégedettek vagyunk, hogy most már mindkét versenyző természetesebb stílusban tud vezetni. Érvényre tudják juttatni tehetségüket, és nagyon szoros is a helyzet kettejük között. Ezt akartuk elérni csapatként, és úgy vélem, érdekes marad a versengés egészen a végéig.