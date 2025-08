Hungaroring: ikonikus szakaszok, legendás pillanatok – összeállítás

1990: Berger, Senna

Elkeseredett manőverek helyszíne

A 2003-as átépítés előtt még rendkívül nehéz volt előzni a Hungaroringen, az 1990-es futamon ráadásul Ayrton Senna és Gerhard Berger is olyan részen próbálkozott, ahol egyenesen lehetetlen épkézláb manővert kivitelezni. A pálya felső részén található sikánban egyszerűen nem fér el két autó, ám van az a pont, amikor az ember elkeseredettségében már bármivel kísérletezni kezd. Így volt ezzel Senna is, aki mintegy 25 körön át üldözte hiába közvetlen közelről Alessandro Nanninit, amikor frusztráltan beszúrt mellé a sikánban és kilökte. Mögöttük Nigel Mansell és Gerhard Berger vívott hasonló csatát, és mintha az osztrák elirigyelte volna mclarenes csapattársa lehetetlen módszerét: hosszas kísérletezés után szintén a kritikus szakaszon forgatta meg ferraris riválisát. Ő azonban rosszabbul járt, mert Sennával ellentétben annyira megrongálódott autója felfüggesztése, hogy fel kellett adnia a versenyt. Azóta tudja minden pilóta, hogy a Hungaroring felső sikánjában nem kezdeményezünk előzést…

2009: Massa

Kis híján tragédia

Amikor a 2009-es nagydíj időmérőjén Felipe Massa Ferrarija fékezés nélkül, nyílegyenesen fúródott a 4-es kanyart övező gumifalba, már sejtettük, hogy nem szokványos balesetnek vagyunk szemtanúi, és az ismétlések ezt erősítették meg. A meredek szakaszon ugyanis levált egy 80 dekás rugó Rubens Barrichello autójáról, és éppen úgy pattogott tovább, hogy a mögötte 260 kilométer/óra feletti tempóval érkező Massa sisakjának vágódott. Az eszméletét vesztő brazil pilóta ezek után nem tudott sem fékezni, sem kanyarodni, és ezért pörgette motorját a gázpedálra nehezedő lába még a falban is. Miután kiemelték az autóból, mentőhelikopterrel szállították kórházba, ahol a magyar orvosok életmentő műtétet hajtottak végre rajta. A kiváló szakembereknek köszönhetően Massa idővel teljesen felépült, és a következő évben folytatta F1-es karrierjét.

Szintén ezen a meredek szakaszon vesztette el 1987-ben hat körrel a vége előtt jobb hátsó kerékanyáját a futamot addig magabiztosan vezető Nigel Mansell, ahogy két évvel azután itt előzte meg látványos manőverrel egy lekörözöttel egyidőben Ayrton Sennát. 1997-ben ezen a részen Jacques Villeneuve úgy ment el az addig élen álló Damon Hill lelassuló Arrows-Yamahája mellett, hogy még a fűre is ráhajtott, 2003-ban pedig egy pénteki szabadedzésen itt szakadt le Ralph Firman Jordanjének hátsó szárnya, ami után az ír pilóta óriási tempóval csapódott a 4-es kanyart övező falba. Az orvosok nem engedték versenyezni, ami megnyitotta az utat Baumgartner Zsolt F1-es bemutatkozása előtt.

1986: Senna, Piquet: Legendák küzdelme az első futamon

Az első, 1986-os Magyar Nagydíj nyilvánvalóan ezer különböző szempont miatt különleges nekünk – ezek közé tartozik Ayrton Senna és Nelson Piquet fantasztikus csatája is. A két brazil klasszis végig a győzelemért küzdött, Piquet előbb megelőzte pole pozíciós honfitársát, később viszont a kerékcseréje után újra mögé került. Ez azonban nem szegte kedvét, és miután gumielőnyéből fakadóan ismét utolérte, bátor manőverrel próbálkozott. Piquet a külső íven szúrt be Senna mellé, és bár az autója megcsúszott, végül az íven sokáig sodródva rendkívül látványos módon vitte sikerre az előzést – aztán a futamot is megnyerte. Bár az első jó 15 évben a Hungaroringen nagyon nehéz volt előzni, megfelelő tempókülönbség esetén a régi 1-es kanyarban is lehetett próbálkozni: például 1997-ben Damon Hill is itt állt az élre az Arrowsszal, miután általános megdöbbenésre sokkal gyorsabb volt Michael Schumacher Ferrarijánál.

2006: Alonso

Alonso elátkozott kanyarja

Bár Fernando Alonso nálunk nyert először 2003-ban, azt követően két győzelmet is elszalasztott – és mindkétszer a kettes kanyarban foszlottak szerte az álmai. Az esős, kaotikus 2006-os versenyen egyértelműen neki állt a zászló, miután a 15. helyről indulva már az ötödik körben a top három (!) között haladt. Alig tíz körrel később már az élen állt, és magabiztosan robogott a győzelem felé, amikor utolsó kerékcseréjénél rosszul rögzítették az egyik kerekét. Már a boxból kifelé haladva is látszott, hogy az autója nagyon instabil, és bár megpróbált továbbhaladni, a kettes kanyarban megpördült, és a gumifalba csapódott. Nyolc évvel később szintén nagyon erős versenyt futott, és miután az élre állt, már csak három kört kellett volna kihúznia, ám késői kerékcseréje után Daniel Ricciardo akkora gumielőnybe került vele szemben, hogy a kettes kanyarban a külső íven körbeautózta a peches spanyolt.

2021: rajtbaleset

Autók, mint a biliárdgolyók

A 2021-es rajt nedves pályán zajlott, és ez többekkel is kibabrált az egyes kanyar féktávján. Leginkább a másodikként nekivágó Valtteri Bottasszal, aki nemcsak beragadt az indulásnál, de aztán túl későn próbált lassítani, így hátulról belerohant Lando Norrisba, aki aztán biliárdgolyóként ütötte ki Max Verstappent. Bottas ráadásul ezután lendületből még Sergio Pérezbe is belecsúszott, vagyis mindkét Red Bull-pilóta versenyét tönkretette. Néhány másodperccel később Lance Stroll is elvétette a féktávot, nekiment Charles Leclerc-nek, aki pedig Oscar Piastrit sodorta magával. A totális káosz után piros zászlóval megszakították a versenyt. Ez a kanyar egyébként a 2003-as átépítés óta számtalan előzés helyszíne volt, ám az első évben egy ijesztő baleset is történt ott: Rubens Barrichello bal hátsó felfüggesztése fékezés közben egyszerűen kiszakadt a helyéről a kerékkel együtt, és csak a tágas bukótér miatt nem lett belőle nagyobb baj.

2008: Massa

Drámai kiesés az élről

A 2008-as versenyen Felipe Massa először szívébe zárta, végül a pokolba kívánta a Hungaroring célegyenesét. A brazil pilóta a rajtrácsról elrugaszkodva élete egyik legnagyszerűbb indulását mutatta be, így a harmadik helyről az elsőre ugrott fel az egyes kanyarhoz érve. Ezután végig magabiztosan vezetett, ám három körrel a vége előtt a motorja elfüstölt a célegyenesben, amivel tíz nagyon értékes pontot bukott el a bajnoki harcban. Két évvel később ezen a szakaszon történt Michael Schumacher hajmeresztő manővere Rubens Barrichello ellen, amikor a német óriási tempónál néhány centi híján a falhoz passzírozta korábbi csapattársát. De az is emlékezetes pillanat volt, amikor 1998-ban Mika Häkkinen szintén a harmadik helyről indulva tört az élre, vagy amikor a 2021-es piros zászlós szakasz után Lewis Hamiltonon kívül mindenki rögtön kereket cserélt, így a brit egyedül állt fel a rajtrácsra az újraindításra várva.

2007: Alonso, Hamilton

Elszabadul a pokol a McLarennél

Hihetetlenül feszült pillanatokat élt át a McLaren vezetősége a 2007-es Magyar Nagydíj időmérőjén, mivel a wokingiak két versenyzője, Fernando Alonso és Lewis Hamilton úgy alátett egymásnak, hogy az egy csapásra háborús övezetté változtatta a csapatot. Az akkori Q3-as bizarr „üzemanyag-égetős” rendszerben az élvezett előnyt csapaton belül, aki a pályán előrébb haladt, mert plusz egy kört megtehetett az időmérőn, ami a stratégia szempontjából játszott fontos szerepet. A McLarennél versenyről versenyre váltogatták, kié az előnyösebb futásterv, és bár Magyarországon ez elvileg Alonsóé lett volna, Hamilton mégis előtte ment ki a pályára. A spanyol bosszúból a Q3 végén szándékosan olyan sokáig állt a boxutcában csapattársa előtt, hogy neki már ne jusson ideje még egy mért kört megtenni, és így is történt. Az istállót vezető Ron Dennis őrjöngött, a színfalak mögött pedig elszabadult a pokol, ami később a kémbotrányban, majd a McLaren bajnokságból való kizárásában csúcsosodott ki. Noha a Hungaroringen Alonso megszerezte a pole-t, akciójáért rajtbüntetést kapott, így a pole-t megöröklő Hamilton nyerte meg a futamot.

1992: Mansell

Bajnok- és győztesavatók

A Hungaroring dobogóján 39 alkalommal láthattunk már felszabadult pezsgőzést, ám mind közül kiemelkednek azok az alkalmak, amikor valamelyik versenyző a világbajnoki címét vagy élete első futamgyőzelmét ünnepelte. Nigel Mansell például biztosan örökre a szívébe zárta a mogyoródi pályát, hiszen megannyi kudarc és balszerencse után 1992-ben végre itt ért fel a csúcsra. A brit pilóta küszködős versenyt követően Ayrton Senna mögött a második helyen futott célba lehengerlő Williams-Renault-jával, így öt futammal az idény vége előtt biztossá tette világbajnoki címét. A brazil mosolyogva ezt mondta neki a dobogón: „Most már te is tudod, milyen jó érzés ez. És azt is megérted, miért vagyok ekkora »szemét« a pályán – mert ez a világon a legjobb érzés.”

Mansellen kívül egyébként 2001-ben Michael Schumacher is nálunk lett világbajnok, a német pilótának azonban az már a negyedik vb-címe volt. Érdemes említést tenni azon versenyzők érzelmes ünnepléséről is, akik a Hungaroringen aratták első futamgyőzelmüket: 1993-ban Damon Hill, 2003-ban Fernando Alonso, 2006-ban Jenson Button, 2008-ban Heikki Kovalainen, 2021-ben Esteban Ocon, 2024-ben pedig Oscar Piastri érte el a várva várt áttörést hazánkban.

1995: Inoue

Versenyzőt gázol a beavatkozó jármű

Az öniróniájáról híres Inoue Taki jó ideje büszkén hirdeti magáról, hogy ő volt minden idők leggyengébb F1-es pilótája – e témában nehéz igazságot tenni, az viszont biztos, hogy 1995-ben a japán versenyző szenvedte el a legbizarrabb baleseteket. Először Monacóban szaladt bele Footworkjébe a biztonsági autó, miközben éppen visszafelé vontatták a boxba, aztán a Hungaroringen még rosszabbul járt. Kocsija a 14. körben a 13-as kanyar előtt elfüstölt, és miután kipattant a pilótafülkéből, nem volt megelégedve az oltást előkészítő sportbírók tempójával. Fogta magát, kitépte egyikük kezéből a tűzoltókészüléket, ám a nagy rohanásban nem vette észre, hogy időközben érkezik az autója elszállítására szolgáló Tatra 623-as beavatkozó jármű, amely így elgázolta. A ma már megmosolyogtató jelenetsor akkor korántsem volt vicces, a lábát fájlaló Inoue ugyanis összeesett, és még percekig vergődött a palánk tövénél úgy, hogy a sisakját sem vette le. Végül megérkezett a helyszínre egy mentőautó is, és a vizsgálatok után kiderült, a japán versenyzőnek nem esett nagyobb baja, így már a két héttel későbbi Belga Nagydíjon is rajthoz állt.

2020: Verstappen

A hibázó Verstappen naggyá teszi a szerelőit

A 2020-as verseny előtt 22 perccel a nedves aszfalton a rajtrácsra vezető körön Max Verstappen elvétette a 12-es kanyar féktávját, és blokkoló kerekekkel csúszott bele a gumifalba. A Red Bull bal első felfüggesztése jelentősen megrongálódott, de a pilóta ki tudott tolatni a falból, így visszatért a pályára. Ezekben a pillanatokban fontos volt Jonathan Wheatley sportigazgató szemfülessége, aki tudta, hogy ha a boxutcában próbálják megjavítani az autót, a pilóta csak a mezőny végéről rajtolhat. Jelezték tehát Verstappennek, hogy rozoga autójával is álljon fel a rajtrácsra, ahol elkezdődött a kapkodás és a versenyfutás az idővel. A csapatnak először azt kellett megállapítania, pontosan milyen új alkatrészekre lesz szükség, és mire mindent ki tudtak vinni a rajtrácsra, a szerelőknek nagyjából 17 percük maradt a normál esetben jóval hosszabb időt igénylő munkára. Időközben azt is kiszámolták, kudarc esetén négy perc szükséges az autót visszavinni a boxutcába, ekkorra viszont már csak tíz perc volt hátra újjáépíteni a teljes bal első felfüggesztést. A 33-as rajtszámú autó környéke olyan volt, mint egy felbolydult méhkas, a szerelők dupla sebességgel dolgoztak, miközben az idő egyre jobban szorított, mert a szabályok alapján öt perccel a rajt előtt már minden keréknek az autón kell lennie. Húsz másodperccel a határidő előtt aztán a kerék a helyére került, Verstappen pedig a csapatrádión alig győzött hálálkodni hősies szerelőinek. A hetedik rajtkockából nekivágó holland végül a második hellyel kedveskedett fantasztikus munkát végző kollégáinak.

1995: Alesi

Az „Alesi-kanyar” története

A Hungaroringen eddig nem voltak hivatalos kanyarnevek, hazai berkekben a 11-est azonban jó ideje mindenki Alesi-kanyarnak hívja a francia pilóta 1995-ös balesete miatt. A mogyoródi pályát szándékosan úgy tervezték meg, hogy jellegéből fakadóan ne legyenek rajta nagy sebességű becsapódások, ezért is kapták fel sokan a fejüket Alesi látványos kicsúszására. A Ferrari versenyzője a pénteki időmérőn 180 kilométer/órás tempó felett vesztette el uralmát autója felett a 11-es kanyarban, és nagy sebességgel pördült meg, a kavicságyon átszánkázva pedig oldalról vágódott a gumifalba. A jelentős erőhatások miatt kórházba szállították kivizsgálásra, és Alesi évekkel később nevetve idézte fel, hogy izomfájdalmainál is negatívabb élményt jelentett neki, mennyire mogorva nővér keze közé került, aki megtiltotta neki, hogy izegjen-mozogjon. Végül nem állapítottak meg nála olyan sérülést, ami meghiúsította volna, hogy a hétvége további részében újra autóba üljön. Húsz évvel később Sergio Pérez a kanyarkijáraton megcsúszva ütközött a szemközti palánknak, majd a leszakadó jobb első kerék úgy megdobta az autót, hogy a feje tetejére fordult. Szerencsére a mexikói is megúszta sérülés nélkül.

(A cikk a Nemzeti Sport szombati melléklete, a Képes Sport 2025. augusztus 2-i lapszámában jelent meg.)