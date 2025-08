Újra exkluzív after party zárja a Magyar Nagydíjat

2013 ÓTA EXKLUZÍV ESEMÉNY zárja a Formula–1-es Magyar Nagydíjat, amelyre a pilóták is hivatalosak. Az elmúlt években többen részt vettek az after partyn, a pilóták közül Lewis Hamilton, Max Verstappen, Charles Leclerc, Nico Hülkenberg, George Russell, Pi­erre Gasly vagy Carlos Sainz Jr. is rendre feltűnt a forgatagban.

A szervezők idén, augusztus 3-án vasárnap is mintegy négyszáz résztvevőt várnak a Felix Kitchen&Barban tartandó eseményre. Az F1-es csapatok képviselői is meghívót kapnak, de nehéz előre megmondani, a pilóták közül kik bukkannak fel, az előzetes terveket többek között a futam végeredménye is befolyásolhatja.

„A pilótákon kívül hazai sztárok és a sportélet kiemelkedő alakjai is rendszeres vendégei ennek a nemzetközi rendezvénynek, amely már csak az exkluzivitása miatt is igazi presztízsesemény – mondta lapunknak Bosznai Károly, a GR1D CLUB Budapest főszervezője. – A következő évi hasonló party szervezése egyébként rögtön az előző után elkezdődik, de az utolsó két-három hónap különösen kemény, mintegy százötven ember dolgozik azon, hogy minden rendben legyen.”

Az after party látványos show-elemekkel és prémium italokkal várja vendégeit, az esemény kiemelt fellépője DJ Megan Fernandez lesz, aki hivatalos F1 grid és paddock lemezlovas, de rajta kívül számos nemzetközi előadó lép fel. A GR1D CLUB budapesti állomása egy franchise része, amelyet olyan városokban is megrendeznek, mint Miami, Barcelona, Milánó vagy Mexikóváros – 2013 óta Magyarország fővárosa is része ennek a nemzetközi elit sorozatnak.