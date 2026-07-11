Nemzeti Sportrádió

Meghalt egy dél-afrikai játékos, aki nemrég még a vb-n játszott

R. D. P.R. D. P.
2026.07.11. 15:35
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Jayden Adams 25 éves volt (Fotó: Getty Images)
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Meghalt 25 éves korában Jayden Adams, a dél-afrikai válogatott és a Mamelodi Sundowns középpályása – számolt be róla a dél-afrikai sajtó. A labdarúgó alig néhány héttel ezelőtt még a 2026-os világbajnokságon szerepelt hazája színeiben.

Jayden Adams 13 alkalommal lépett pályára a dél-afrikai válogatottban, és kezdőként játszott a Mexikó elleni, vereséggel végződő vb-nyitányon, valamint a Csehország elleni 1–1-es döntetlen alkalmával is. Dél-Afrika története során először jutott tovább a világbajnokság egyenes kieséses szakaszába, miután legyőzte Dél-Koreát, majd a legjobb 32 között Kanada búcsúztatta.

A tragikus hír nyomán a Dél-afrikai Labdarúgók Szakszervezete (SAFPU) közleményben búcsúzott a futballistától.

„Mélyen megrendített bennünket a Mamelodi Sundowns és a Bafana Bafana középpályásának, Jayden Adamsnek a korai halála. Nemrég még a világbajnokságon képviselte hazáját büszkén, bátorsággal és odaadással. Pótolhatatlan veszteség érte családját, csapattársait, klubjait, a futballközösséget és az egész országot” – írta a szervezet.

Adams tavaly nyáron igazolt nevelőegyesületétől, a Stellenboschtól a Mamelodi Sundownshoz. A válogatottban 2022-ben mutatkozott be. A világbajnokság alatt személyes tragédia is érte: a Csehország elleni mérkőzés előtti napon elhunyt a nagymamája, ennek ellenére vállalta a játékot.

A halál okát egyelőre nem hozták nyilvánosságra.

 

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