Meghalt egy dél-afrikai játékos, aki nemrég még a vb-n játszott

Jayden Adams 13 alkalommal lépett pályára a dél-afrikai válogatottban, és kezdőként játszott a Mexikó elleni, vereséggel végződő vb-nyitányon, valamint a Csehország elleni 1–1-es döntetlen alkalmával is. Dél-Afrika története során először jutott tovább a világbajnokság egyenes kieséses szakaszába, miután legyőzte Dél-Koreát, majd a legjobb 32 között Kanada búcsúztatta.

A tragikus hír nyomán a Dél-afrikai Labdarúgók Szakszervezete (SAFPU) közleményben búcsúzott a futballistától.

„Mélyen megrendített bennünket a Mamelodi Sundowns és a Bafana Bafana középpályásának, Jayden Adamsnek a korai halála. Nemrég még a világbajnokságon képviselte hazáját büszkén, bátorsággal és odaadással. Pótolhatatlan veszteség érte családját, csapattársait, klubjait, a futballközösséget és az egész országot” – írta a szervezet.

Adams tavaly nyáron igazolt nevelőegyesületétől, a Stellenboschtól a Mamelodi Sundownshoz. A válogatottban 2022-ben mutatkozott be. A világbajnokság alatt személyes tragédia is érte: a Csehország elleni mérkőzés előtti napon elhunyt a nagymamája, ennek ellenére vállalta a játékot.

A halál okát egyelőre nem hozták nyilvánosságra.