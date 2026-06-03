Nemzeti Sportrádió

A finnekkel és a norvégokkal egy csoportban a magyarok a dartsvilágkupán

2026.06.03. 18:09
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Kovács Patrik lesz a magyar páros egyik tagja (Fotó: Getty Images)
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Székely Pál Kovács Patrik darts
A finn és a norvég páros lesz Kovács Patrik és Székely Pál ellenfele a jövő héten sorra kerülő PDC dartsvilágkupa csoportküzdelmeiben.

A világ legjobbjait tömörítő szervezet nem hivatalos csapat-világbajnokságán a csoportokból az első helyezett jut a legjobb 16 közé, a négy kiemelt, a címvédő északír, valamint az angol, a holland és a skót duó ekkor csatlakozik be.

Az 500 ezer font összdíjazású viadalt jövő csütörtöktől vasárnapig Frankfurtban rendezik, a tornán 40 ország párosa indul.

Székely Pál Kovács Patrik darts
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