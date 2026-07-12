Nemzeti Sportrádió

Sinner újra megmutatta, miért a világ legjobbja, Zverev egyre veszélyesebb – a wimbledoni döntősök nyilatkozatai

V. H. L.V. H. L.
2026.07.12. 22:25
Jannik Sinner a második wimbledoni trófeájával (Fotó: Getty Images)
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Wimbledon Marion Bartoli Tim Henman döntő Jannik Sinner Alexander Zverev
Rendkívül magas színvonalú csatát vívott egymással a wimbledoni teniszbajnokság férfi egyes versenyének döntőjében Jannik Sinner és Alexander Zverev. Az első és második kiemelt egyaránt megemlítette: az óriási csatában méltó ellenfélre akadtak, míg Tim Henman és Marion Bartoli szerint Sinner készen áll arra, hogy az elődöntőben legyőzött Novak Djokovics nyomdokaiba lépjen.

„Elképesztő érzés – kezdte mondandóját az immár kétszeres wimbledoni bajnok Jannik Sinner. – Sascha, veled, a csapatoddal és a családoddal szeretném kezdeni. Elérted az egyik fő célodat: Párizsban Grand Slam-tornát nyertél. Ma is nagyon közel voltál hozzá. Ha továbbra is ilyen jól játszol, biztos vagyok benne, hogy ezt a címet is megszerzed. Fantasztikus, csak így tovább! Tudom, hogy a másik célod a világelsőség. Nagyon közel vagy, úgyhogy jó lesz vigyáznom. Gratulálok!”

A magas hőfokú és színvonalú mérkőzés után a szintén parádésan teniszező vesztes fél, Alexander Zverev sem tűnt letörtnek.

„Legelőször is, Jannik, most már nem csíplek annyira – viccelődött Zverev arra utalva, hogy a dél-tiroli zseni egymás után tizedszer győzte le, majd ellenfelét méltatva folytatta. – Újra megmutattad, hogy miért te vagy a világ legjobb játékosa. Nagyszerű volt veled megmérkőzni itt a centerpályán a döntőben, hatalmas megtiszteltetés ez nekem. A meccs nem az én számításaim szerint alakult, de szívből gratulálok.”

Az immár kétszeres wimbledoni bajnok Sinner dicséretével nem fukarkodtak a korábbi sztárok sem, a britek egykori éljátékosát, Tim Henmant a Metro brit kiadása idézte.

„Tökéletesen megérdemelte a győzelmet, fantasztikus játékkal védte mag a címét. Megvan benne a legnagyobbaknak az a képessége, hogy mindig tudják, hogyan kerekedjenek felül. Sinner a torna folyamán folyamatosan javult, a Djokovics elleni teljesítménye az elődöntőben, és a mai produkciója is világklasszis volt.”

Ugyancsak Sinner dicséretét zengte a franciák korábbi női wimbledoni bajnoka, Marion Bartoli is.

„A mai sikerrel Jannik a századik győzelmét aratta a Grand Slam-tornákon – mondta Bartoli a BBC Radio 5 Live-nak. – Azt hiszem, a következő tíz-tizenöt év Novakját láttuk. Minden nehézséget le tudott küzdeni, és mindig előhúzott valamilyen extra megoldást, amikor szükség volt rá. Ez engem Novak Djokovicsra emlékeztet.”

 

 

 

Wimbledon Marion Bartoli Tim Henman döntő Jannik Sinner Alexander Zverev
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