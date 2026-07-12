Sinner újra megmutatta, miért a világ legjobbja, Zverev egyre veszélyesebb – a wimbledoni döntősök nyilatkozatai

„Elképesztő érzés – kezdte mondandóját az immár kétszeres wimbledoni bajnok Jannik Sinner. – Sascha, veled, a csapatoddal és a családoddal szeretném kezdeni. Elérted az egyik fő célodat: Párizsban Grand Slam-tornát nyertél. Ma is nagyon közel voltál hozzá. Ha továbbra is ilyen jól játszol, biztos vagyok benne, hogy ezt a címet is megszerzed. Fantasztikus, csak így tovább! Tudom, hogy a másik célod a világelsőség. Nagyon közel vagy, úgyhogy jó lesz vigyáznom. Gratulálok!”

A magas hőfokú és színvonalú mérkőzés után a szintén parádésan teniszező vesztes fél, Alexander Zverev sem tűnt letörtnek.

„Legelőször is, Jannik, most már nem csíplek annyira – viccelődött Zverev arra utalva, hogy a dél-tiroli zseni egymás után tizedszer győzte le, majd ellenfelét méltatva folytatta. – Újra megmutattad, hogy miért te vagy a világ legjobb játékosa. Nagyszerű volt veled megmérkőzni itt a centerpályán a döntőben, hatalmas megtiszteltetés ez nekem. A meccs nem az én számításaim szerint alakult, de szívből gratulálok.”

Az immár kétszeres wimbledoni bajnok Sinner dicséretével nem fukarkodtak a korábbi sztárok sem, a britek egykori éljátékosát, Tim Henmant a Metro brit kiadása idézte.

„Tökéletesen megérdemelte a győzelmet, fantasztikus játékkal védte mag a címét. Megvan benne a legnagyobbaknak az a képessége, hogy mindig tudják, hogyan kerekedjenek felül. Sinner a torna folyamán folyamatosan javult, a Djokovics elleni teljesítménye az elődöntőben, és a mai produkciója is világklasszis volt.”

Ugyancsak Sinner dicséretét zengte a franciák korábbi női wimbledoni bajnoka, Marion Bartoli is.

„A mai sikerrel Jannik a századik győzelmét aratta a Grand Slam-tornákon – mondta Bartoli a BBC Radio 5 Live-nak. – Azt hiszem, a következő tíz-tizenöt év Novakját láttuk. Minden nehézséget le tudott küzdeni, és mindig előhúzott valamilyen extra megoldást, amikor szükség volt rá. Ez engem Novak Djokovicsra emlékeztet.”