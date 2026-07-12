Tiltott fogadás miatt büntettek meg tíz máltai vízilabdázót

A Máltai Sportintegritási Ügynökség (Authority for Integrity in Maltese Sports, AIMS) már akkor vizsgálódni kezdett az ügyben – áprilisban a vizes sportokat tömörítő európai szövetség (European Aquatics) arról írt a hivatalos oldalán, hogy többek mellett a világszövetség (World Aquatics) illetékes szervével, a vizes sportok integritási egységével (Aquatics Integrity Unit, AQIU), a vizes sportokat tömörítő máltai szövetséggel (Aquatic Sports Association of Malta, ASA) és az AIMS-szel közösen kiterjedten nyomoz.

A vizsgálatok arra ugyan nem találtak bizonyítékot – az eredeti híresztelésekkel ellentétben –, hogy az érintettek a saját meccseikre fogadtak volna, vagy manipulálták volna azokat, az bebizonyosodott, hogy tíz játékos és egy szakmai stábtag fogadott vízilabdameccsekre, ami aktív személyeknek tiltva van. A tíz játékos közül hatan szerepeltek a belgrádi Eb-n.

Az AQIU szerdán hozott döntést az ügyben. Eszerint ötüket négy hónapra tiltották el három hónapra felfüggesztve, így július végén letelik a büntetésük – közülük hárman felfüggesztett pénzbüntetést is kaptak. Hatan három hónap felfüggesztett eltiltást kaptak – a felfüggesztett büntetések akkor lépnek életbe, ha a következő két évben ismét vétenek a szabályok ellen. A következő öt esztendőben mindannyiuknak oktatáson kell részt venniük a témában, kettőjüknek kezeltetniük kell a függőségüket.

Érdekesség, hogy bár Málta mindhárom csoportmeccsét elveszítette (Magyarországtól 21–6-ra kapott ki), és nem jutott be a középdöntőbe, a 13–16. helyért folyó helyosztó csoportkörben mindhárom találkozóját megnyerte, és fennállása legjobb Eb-eredményét elérve 13. lett Belgrádban.



