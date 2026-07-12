Nemzeti Sportrádió

Tiltott fogadás miatt büntettek meg tíz máltai vízilabdázót

SZELECZKI RÓBERTSZELECZKI RÓBERT
2026.07.12. 22:21
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Illusztráció: Getty Images
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vízilabda fogadási botrány Málta
A vizsgálatok arra ugyan nem találtak bizonyítékot, hogy a januári belgrádi férfi Európa-bajnokságon a magyarokkal egy csoportban szereplő máltai válogatott több tagja a saját meccseire fogadott volna, vagy manipulálta volna azokat, de a fogadási szabályokat megsértette. Tíz vízilabdázó és egy szakmai stábtag kapott különböző mértékű, mérsékelt büntetést.

Januárban pattant ki a máltai férfi vízilabda-válogatottat terhelő fogadási ügy, amivel akkor érintőlegesen foglalkoztunk. A belgrádi Európa-bajnokságon éppen csak véget ért a csoportkör, amikor a Total Waterpolo és a Waterpolo 360 szakportálok máltai lapokra hivatkozva arról írtak, hogy négy válogatott játékosuknál felvetődött a tiltott sportfogadás gyanúja – konkrétan, hogy az első, Montenegró elleni mérkőzésüknél fogadtak a végkimenetel mellett a gólkülönbségre, majd feltételezhetően befolyásolták a találkozó számukra kedvező alakulását. Málta 21–12-es vereséggel kezdett az A-csoportban.

Vízilabda
2026.01.17. 14:42

Férfi vízilabda Eb: máltai játékosok keveredhettek fogadási botrányba

A szigetországiak szombaton már másodszor nyertek a tornán, ezúttal Szlovákia ellen kilenc góllal.

A Máltai Sportintegritási Ügynökség (Authority for Integrity in Maltese Sports, AIMS) már akkor vizsgálódni kezdett az ügyben – áprilisban a vizes sportokat tömörítő európai szövetség (European Aquatics) arról írt a hivatalos oldalán, hogy többek mellett a világszövetség (World Aquatics) illetékes szervével, a vizes sportok integritási egységével (Aquatics Integrity Unit, AQIU), a vizes sportokat tömörítő máltai szövetséggel (Aquatic Sports Association of Malta, ASA) és az AIMS-szel közösen kiterjedten nyomoz.

A vizsgálatok arra ugyan nem találtak bizonyítékot – az eredeti híresztelésekkel ellentétben –, hogy az érintettek a saját meccseikre fogadtak volna, vagy manipulálták volna azokat, az bebizonyosodott, hogy tíz játékos és egy szakmai stábtag fogadott vízilabdameccsekre, ami aktív személyeknek tiltva van. A tíz játékos közül hatan szerepeltek a belgrádi Eb-n.

Az AQIU szerdán hozott döntést az ügyben. Eszerint ötüket négy hónapra tiltották el három hónapra felfüggesztve, így július végén letelik a büntetésük – közülük hárman felfüggesztett pénzbüntetést is kaptak. Hatan három hónap felfüggesztett eltiltást kaptak – a felfüggesztett büntetések akkor lépnek életbe, ha a következő két évben ismét vétenek a szabályok ellen. A következő öt esztendőben mindannyiuknak oktatáson kell részt venniük a témában, kettőjüknek kezeltetniük kell a függőségüket.

Érdekesség, hogy bár Málta mindhárom csoportmeccsét elveszítette (Magyarországtól 21–6-ra kapott ki), és nem jutott be a középdöntőbe, a 13–16. helyért folyó helyosztó csoportkörben mindhárom találkozóját megnyerte, és fennállása legjobb Eb-eredményét elérve 13. lett Belgrádban.


 

vízilabda fogadási botrány Málta
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