Nemzeti Sportrádió

Második lett Lleyton Hewitt fia a wimbledoni ifidöntőben

V. H. L.V. H. L.
2026.07.12. 22:46
null
Címkék
ifjúsági torna Wimbledon Cruz Hewitt Jordan Lee Lleyton Hewitt
Édesapja, Lleyton Hewitt nyomdokaiba léphet Cruz Hewitt, aki döntőbe jutott a wimbledoni nemzetközi teniszbajnokság férfi ifjúsági tornáján. A bajnok végül a tizenhat éves amerikai Jordan Lee lett, aki a fináléban 4:6, 6:4, 7:5-re győzte le ausztrál ellenfelét.

A wimbledoni nyílt nemzetközi teniszbajnokság 2002-es győztese, Lleyton Hewitt a fiáért szoríthatott a füves pályás Grand Slam-torna ifjúsági versenyének döntőjében. A 17 éves Cruz Hewitt az első játszmát meg is nyerte a nála egy évvel fiatalabb Jordan Lee ellen, ám az amerikai tinédzser fordítani tudott és végül 4:6, 6:4, 7:5-re győzte le vetélytársát.

 

ifjúsági torna Wimbledon Cruz Hewitt Jordan Lee Lleyton Hewitt
Legfrissebb hírek

Sinner újra megmutatta, miért a világ legjobbja, Zverev egyre veszélyesebb – a wimbledoni döntősök nyilatkozatai

Tenisz
1 órája

Nézze meg a wimbledoni torna döntőjének legszebb labdameneteit! – videó

Tenisz
2 órája

Wimbledon: Mladenovicék nyerték a női párost

Tenisz
7 órája

Wimbledon: az első kiemelt nyert férfi párosban

Tenisz
2026.07.11. 20:15

Összeomlás után feltámadás: a 21 éves Nosková nyerte a cseh házidöntőt Wimbledonban

Tenisz
2026.07.11. 19:47

Djokovics legyőzése után a címvédő Sinner lesz Zverev ellenfele a döntőben

Tenisz
2026.07.10. 19:54

Salvadori, lett duó nyerte a vegyes párost Wimbledonban

Tenisz
2026.07.09. 22:23

Nosková legyőzte Kosztyukot, két cseh játssza a női egyes döntőjét Wimbledonban

Tenisz
2026.07.09. 19:21
Ezek is érdekelhetik