Második lett Lleyton Hewitt fia a wimbledoni ifidöntőben

A wimbledoni nyílt nemzetközi teniszbajnokság 2002-es győztese, Lleyton Hewitt a fiáért szoríthatott a füves pályás Grand Slam-torna ifjúsági versenyének döntőjében. A 17 éves Cruz Hewitt az első játszmát meg is nyerte a nála egy évvel fiatalabb Jordan Lee ellen, ám az amerikai tinédzser fordítani tudott és végül 4:6, 6:4, 7:5-re győzte le vetélytársát.