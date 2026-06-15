Már csak egy nagy trófea hiányzik Luke Littler gyűjteményéből

A negyeddöntőben Wales nagy csatára késztette Luke Littlert és Luke Humphriest, ám az angol páros az elődöntőben Skóciát, majd a hollandokat már sokkal magabiztosabban győzte le.

Luke Littler így 19 évesen már megnyerte a csapat-világbajnokságot, a World Matchplayt, a World Grand Prix-t, a Masterst, a Grand Slam of Dartsot, a UK Opent, a Premier League-et és a Players Championshipet is.

Az egyetlen, ami még hiányzik a gyűjteményéből, az az Európa-bajnoki trófea, de azt október 22. és 25. között megszerezheti Dortmundban.

Littler úgy véli, tökéletes év lehet számára a 2026-os.

„Mindenki azt kérdezi, hogy megnyerek-e az idén minden nagyobb versenyt. Ha továbbra is így játszom, akkor jó esélyem van rá.”

A 19 éves klasszis kiemelte a Luke Humphriesszal aratott közös győzelmét, és úgy tervezi, jövőre visszatérnek párosban megvédeni a címüket.

„Annak nincs értelme, hogy nyersz, aztán nem térsz vissza címet védeni. Úgyhogy jövőre is itt leszünk.”