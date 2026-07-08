Nemzeti Sportrádió

Újra történelmet írt a legjobb női dartsos, jöhet Magyarországra

R. P.R. P.
2026.07.08. 16:00
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Fotó: PDC
Címkék
darts Beau Greaves Hungarian Darts Trophy
Újra történelmet írt a legjobb női dartsos, Beau Greaves. A 22 éves angol lett az első nő, aki kvalifikált egy European Tour-tornára, és ez pont a Hungarian Darts Trophy.

 

Greaves a PDC Tour-kártyásoknak kiírt selejtezős tornán Leicesterben a Tom Bissell elleni győzelmével szerezte meg a jogot a budapesti versenyen való részvételre, bejutva a versenyen a legjobb tíz közé.

A Hungarian Darts Trophyt augusztus 28. és 30. között rendezik meg az MVM Dome-ban.

 

darts Beau Greaves Hungarian Darts Trophy
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