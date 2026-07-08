Újra történelmet írt a legjobb női dartsos, jöhet Magyarországra

Greaves a PDC Tour-kártyásoknak kiírt selejtezős tornán Leicesterben a Tom Bissell elleni győzelmével szerezte meg a jogot a budapesti versenyen való részvételre, bejutva a versenyen a legjobb tíz közé.

A Hungarian Darts Trophyt augusztus 28. és 30. között rendezik meg az MVM Dome-ban.