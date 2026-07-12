Ideiglenesen Diego Forlán lett az uruguayi válogatott szövetségi kapitánya

Ignacio Alonso, az Uruguayi Labdarúgó-szövetség (AUF) elnöke újságírói kérdésre vasárnap elárulta, hogy ideiglenesen Diego Forlán lesz a válogatott szövetségi kapitánya 2027 márciusáig (emellett az U20-as válogatott szövetségi edzőjeként is dolgozik majd), arról pedig a későbbiekben születik döntés, hogy maradhat-e hosszú távon is a posztján – írja a L'Équipe, amely hozzáteszi, hogy az utolsó simítások még hátravannak az egyezség kapcsán, de néhány órán belül hivatalossá válhat az egykori csatár kinevezése.

A 47 éves támadó játékosként 112 alkalommal szerepelt az uruguayi válogatottban, melynek színeiben 36 gólt szerzett, s amellyel a 2010-es világbajnokságon negyedik lett, majd 2011-ben megnyerte a Copa Américát. Forlán edzőként eddig hazájában irányított két csapatot, a Penarolt és az Atenast 11, illetve 12 mérkőzésen.

Mint ismert, az uruguayi nemzeti csapat a 2026-os világbajnokságon a H-csoportban két pontot szerezve a harmadik lett Spanyolország és a Zöld-foki-szigetek mögött, így nem jutott tovább, a csúfos kudarc után pedig Marcelo Bielsa szövetségi kapitány lemondott.