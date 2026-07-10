Nemzeti Sportrádió

Gyász: utolsó útjára kísérték Németh Zsanettet

H. Á.H. Á.
2026.07.10. 21:58
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Elbúcsúztatták Németh Zsanettet (Fotó: MBSZ / Róth Tamás)
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gyász Németh Zsanett temetés
Július 10-én pénteken Berhidán kísérték utolsó útjára az életének 32. évében június 30-án tragikus hirtelenséggel elhunyt Németh Zsanett Európa-bajnoki ezüst- és bronzérmes, vb-ötödik, olimpikon birkózót.

Mint ismert, június 30-án Szófiában tragikus hirtelenséggel elhunyt az Európa-bajnoki ezüst- és bronzérmes, vb-ötödik, olimpikon birkózó, Németh Zsanett. A 32. életévében életét vesztő kiválóságot július 10-én, pénteken kísérték utolsó útjára szűkebb pátriájában, Berhidán, a Péti úti temetőben. A temetésen a magyar birkózócsalád számos tagja jelen volt, például a világbajnok Sastin Marianna, a női válogatott korábbi és jelenlegi edzői, szakvezetői – a hazai szakszövetség részéről Rögler Gábor főtitkár mondott gyászbeszédet. Berhida önkormányzata a tavasszal díszpolgárává választotta Németh Zsanettet, s most kiemelt sírhelyet biztosított számára a helyi temetőben.

 

gyász Németh Zsanett temetés
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