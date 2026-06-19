Kelemen három leget nyert, de kikapott Cullentől a Slovak Darts Openen

Bár Cullen jóval esélyesebb volt, Kelemen nagyszerűen játszott. A hatodik leg után 3–3 volt az állás, és a hetedikben egyetlen nyílra volt a 4–3-as vezetéstől, de elhibázta a D18-as kiszállót. Ehelyett Cullen húzta be a leget, mint ahogy a következő kettőt is, így az angol 6–3-ra megnyerte a mérkőzést.

Kelemen meglehetősen jó, 86.64-es körátlagot ért el, kétszer is dobott 180-as kört. Sajnos a magyar dartsos csak 23 százalékkal kiszállózott, ellenben Cullen 75 százalékkal, ez döntött kettejük között.

A második fordulóban Cullen ellenfele a 10. helyen kiemelt, szintén angol Ross Smith lesz.

SLOVAK DARTS OPEN, POZSONY

1. forduló

Kelemen Péter (86.64)–Joe Cullen (angol, 92.83) 3–6