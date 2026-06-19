Nemzeti Sportrádió

Kelemen három leget nyert, de kikapott Cullentől a Slovak Darts Openen

R. P.R. P.
2026.06.19. 22:35
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Kelemen Péter (Fotó: Földi Imre, archív)
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Kelemen Péter Slovak Darts Open Joe Cullen darts
Pozsonyban a Slovak Darts Open 1. fordulójában Kelemen Péter 6–3--as vereséget szenvedett Joe Culentől, így kiesett.

Bár Cullen jóval esélyesebb volt, Kelemen nagyszerűen játszott. A hatodik leg után 3–3 volt az állás, és a hetedikben egyetlen nyílra volt a 4–3-as vezetéstől, de elhibázta a D18-as kiszállót. Ehelyett Cullen húzta be a leget, mint ahogy a következő kettőt is, így az angol 6–3-ra megnyerte a mérkőzést.

Kelemen meglehetősen jó, 86.64-es körátlagot ért el, kétszer is dobott 180-as kört. Sajnos a magyar dartsos csak 23 százalékkal kiszállózott, ellenben Cullen 75 százalékkal, ez döntött kettejük között.

A második fordulóban Cullen ellenfele a 10. helyen kiemelt, szintén angol Ross Smith lesz.

SLOVAK DARTS OPEN, POZSONY
1. forduló
Kelemen Péter (86.64)–Joe Cullen (angol, 92.83) 3–6

 

Kelemen Péter Slovak Darts Open Joe Cullen darts
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