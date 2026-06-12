Nemzeti Sportrádió

Döntő legben kaptunk ki a norvégoktól, nincs meg a továbbjutás a dartscsapat-vb-n

R. P.R. P.
2026.06.12. 20:34
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Székely Pál Kovács Patrik darts dartscsapat-vb
Döntő legben szenvedett vereséget a magyar darts-válogatott a Frankfurtban zajló dartscsapat-világbajnokságon. Székely Pál és Kovács Patrik 4–3-ra kapott ki a Cor Dekker, Kent Jöran Sivertsen kettőstől így a skandinávok végeztek a csoport első, továbbjutást jelentő helyén.

 

Az első leget a norvégok kezdhették, és ők is szálltak ki hamarabb 11-ről (0–1). A második játékban Székely Pál nagyszerűen megoldotta a 78-as kiszállót (T18, D12), és ezzel egyenlített. (1–1). A harmadik legben nem jött a tömeg a mieinknél, és a norvégok végül D5-tel megnyerték (1–2). A negyedik játék vége nagyon izgalmasan alakult, de Kovács Patrik végül kiszállt 20 pontról (2–2).

A győzelemhez egyszer mindenképpen el kellett venni a norvégok kezdését legalább egyszer. Az ötödik legben erre nagyszerű lehetőség nyílt, de a végén a szektorhibák megbosszulták magukat: ezt is a norvégok nyerték meg (2–3).

Innentől kezdve soorzatban két leget kellett volna nyernie a mieinknek a győzelemhez.

A hatodik játékban Kovács Patrik kiszállt 16-ról, jöhetett az utolsó leg!

A mindent eldöntő játékot a skandinávok kezdték. Dekker és Sivertsen nem óriási mértékben, de a mieinkhez viszonyítva jobban fogyasztotta a tömeget. Nálunk nem jöttek a triplák, így pedig nem lehetett megnyerni a végjátékot. A magyar kettős hiába ment le 167-re, a magas kiszállóra sem volt esély, mert az ellenfél megoldotta a D14-et. Így a norvégok 4–3-ra megnyerték a meccset, megszerezve az első, egyedüliként továbbjutást jelentő helyet a csoportban.

DARTS
CSAPAT-VILÁGBAJNOKSÁG, FRANKFURT
CSOPORTKÖR
L-csoport
Magyarország (Székely Pál, Kovács Patrik)–Norvégia (Cor Dekker, Kent Jöran Sivertsen) 3–4

Korábban
Magyarország–Finnország 4–0

Csütörtökön játszották
Norvégia–Finnország 4–3

A csoport végeredménye: 1. Norvégia 4 pont, 2. Magyarország 2, 3. Finnország 0

 

Székely Pál Kovács Patrik darts dartscsapat-vb
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