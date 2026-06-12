Döntő legben kaptunk ki a norvégoktól, nincs meg a továbbjutás a dartscsapat-vb-n

Az első leget a norvégok kezdhették, és ők is szálltak ki hamarabb 11-ről (0–1). A második játékban Székely Pál nagyszerűen megoldotta a 78-as kiszállót (T18, D12), és ezzel egyenlített. (1–1). A harmadik legben nem jött a tömeg a mieinknél, és a norvégok végül D5-tel megnyerték (1–2). A negyedik játék vége nagyon izgalmasan alakult, de Kovács Patrik végül kiszállt 20 pontról (2–2).

A győzelemhez egyszer mindenképpen el kellett venni a norvégok kezdését legalább egyszer. Az ötödik legben erre nagyszerű lehetőség nyílt, de a végén a szektorhibák megbosszulták magukat: ezt is a norvégok nyerték meg (2–3).

Innentől kezdve soorzatban két leget kellett volna nyernie a mieinknek a győzelemhez.

A hatodik játékban Kovács Patrik kiszállt 16-ról, jöhetett az utolsó leg!

A mindent eldöntő játékot a skandinávok kezdték. Dekker és Sivertsen nem óriási mértékben, de a mieinkhez viszonyítva jobban fogyasztotta a tömeget. Nálunk nem jöttek a triplák, így pedig nem lehetett megnyerni a végjátékot. A magyar kettős hiába ment le 167-re, a magas kiszállóra sem volt esély, mert az ellenfél megoldotta a D14-et. Így a norvégok 4–3-ra megnyerték a meccset, megszerezve az első, egyedüliként továbbjutást jelentő helyet a csoportban.

LANDMARK WIN FOR NORWAY! 🇳🇴



Look at those celebrations! 😂



Cor Dekker & Kent Sivertsen deny Hungary in a decider to steer Norway into the last 16 of the World Cup for the first time in a decade!



📺 https://t.co/YyBPPwoMK8#WCOD26 pic.twitter.com/5CU0cE1Rkn — PDC Darts (@OfficialPDC) June 12, 2026

DARTS

CSAPAT-VILÁGBAJNOKSÁG, FRANKFURT

CSOPORTKÖR

L-csoport

Magyarország (Székely Pál, Kovács Patrik)–Norvégia (Cor Dekker, Kent Jöran Sivertsen) 3–4

Korábban

Magyarország–Finnország 4–0

Csütörtökön játszották

Norvégia–Finnország 4–3

A csoport végeredménye: 1. Norvégia 4 pont, 2. Magyarország 2, 3. Finnország 0