Nemzeti Sportrádió

Birkózás: Varga és Szilágyi is ötödik lett az U20-as Eb zárásaként

H. B. utanpotlassport.huH. B. utanpotlassport.hu
2026.07.12. 20:48
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U20-as Európa-bajnokság Varga Máté Bendegúz Szilágyi Dániel utánpótlás bírkózás utánpótlássport
Varga Máté Bendegúz (74 kg) és Szilágyi Dániel (125 kg) egyaránt az ötödik helyen végzett a szabadfogásúak között a szkopjei U20-as birkózó Európa-bajnokság záró napján.

Négy magyar szabadfogású birkózó maradt versenyben vasárnapra, a szkopjei U20-as Eb záró napjára, és mindannyian a vigaszágon voltak érdekeltek.

A 125 kilósok között szereplő Szilágyi Dániel, illetve a 74 kilósok között induló Varga Máté Bendegúz is legyőzte ellenfelét (előbbi ukránt, utóbbi koszovóit), így mindketten kiharcolták a bronzmeccset, amelyen viszont egyaránt alulmaradtak. Varga a török Umut Uslutól kapott ki 13–2-re, míg Szilágyi az örmény Henrik Hajkjantól 8–0-ra, ezzel pedig be kellett érniük az ötödik hellyel a magyar fiúknak.

A másik két vasárnapi magyar szereplő, Németh Bálint (61 kg) és Soliman Youssef (92 kg) vereséget szenvedett, így búcsúzott a vigaszágon.

A magyar válogatott három éremmel, egy arannyal és két bronzzal fejezte be szereplését az idei junior Eb-n.

(Kiemelt kép forrása: UWW/MBSZ)

U20-as Európa-bajnokság Varga Máté Bendegúz Szilágyi Dániel utánpótlás bírkózás utánpótlássport
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