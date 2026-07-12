Birkózás: Varga és Szilágyi is ötödik lett az U20-as Eb zárásaként

Négy magyar szabadfogású birkózó maradt versenyben vasárnapra, a szkopjei U20-as Eb záró napjára, és mindannyian a vigaszágon voltak érdekeltek.

A 125 kilósok között szereplő Szilágyi Dániel, illetve a 74 kilósok között induló Varga Máté Bendegúz is legyőzte ellenfelét (előbbi ukránt, utóbbi koszovóit), így mindketten kiharcolták a bronzmeccset, amelyen viszont egyaránt alulmaradtak. Varga a török Umut Uslutól kapott ki 13–2-re, míg Szilágyi az örmény Henrik Hajkjantól 8–0-ra, ezzel pedig be kellett érniük az ötödik hellyel a magyar fiúknak.

A másik két vasárnapi magyar szereplő, Németh Bálint (61 kg) és Soliman Youssef (92 kg) vereséget szenvedett, így búcsúzott a vigaszágon.

A magyar válogatott három éremmel, egy arannyal és két bronzzal fejezte be szereplését az idei junior Eb-n.

(Kiemelt kép forrása: UWW/MBSZ)