Nemzeti Sportrádió

Littler és Humphries együtt lett dartscsapat-világbajnok

R. P.R. P.
2026.06.14. 22:13
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Luke Humphries (balra) és Luke Littler igazolta a papírformát (Fotó: Getty Images)
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darts dartscsapat-vb Frankfurt
Anglia győzelmével ért véget a dartscsapat-világbajnokság (World Cup of Darts) Frankfurtban. Az első helyen kiemelt Luke Littler, Luke Humhpries páros a döntőben a Michael van Gerwen, Gian van Veen kettőst győzte le.

 

Az elődöntőbe az első négy kiemelt jutott be, tehát a papírforma igazolódott. Ugyanakkor nem ment mindenkinek simán. A toronymagas esélyes, az első helyen kiemelt angolok Luke Littlerrel és Luke Humphrieszel csak döntő legben jutottak túl a walesieken, akiknél hiányott Gerwyn Price, így Jonny Clayton mellett Nick Kenny játszott. Ugyanígy az északírek is a lehető legszorosabb csatában győzték le a letteket.

Végül Anglia és Hollandia jutott a döntőbe, az első két kiemelt.

A legutóbbi három egyéni vb-címet elnyerő páros, Littler és Humphries a döntőben ellenállhatatlanul dobott. A 104.77-es átlaggal a hollandok nem tudtak mit kezdeni, így sima 10–5 lett a vége az angoloknak.

Tavaly ez a páros rögtön az első meccsén kiesett – a németektől kaptott ki – most sikerült javítania…

Az egyéni címvédő Littler először lett világbajnok csapatban, Anglia pedig a hatodik csapat-vb-címét szerezte meg.

DARTS
PDC CSAPAT-VILÁGBAJNOKSÁG, FRANKFURT
Negyeddöntő
Anglia (Luke Littler, Luke Humphries – 96.50)–Wales (Jonny Clayton, Nick Kenny – 93.58) 8–7
Skócia (Gary Anderson, Cameron Menzies – 99.64)–Írország (William O'Connor, Mickey Mansell – 96.39) 8–5
Hollandia (Gian van Veen, Michael van Gerwen – 102.68)–Németország (Martin Schindler, Ricardo Pietreczko – 96.58) 8–4
Észak-Írország (Josh Rock, Daryl Gurney – 86.00)–Lettország (Madars Razma, Valters Melderis – 92.78) 8–7
Elődöntő
Anglia (101.59)–Skócia (88.82) 8–3
Hollandia (101.55)–Észak-Írország (97.19) 8–2

Döntő
Anglia (104.77)–Hollandia (98.30) 10–5

 

darts dartscsapat-vb Frankfurt
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