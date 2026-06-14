Littler és Humphries együtt lett dartscsapat-világbajnok

Az elődöntőbe az első négy kiemelt jutott be, tehát a papírforma igazolódott. Ugyanakkor nem ment mindenkinek simán. A toronymagas esélyes, az első helyen kiemelt angolok Luke Littlerrel és Luke Humphrieszel csak döntő legben jutottak túl a walesieken, akiknél hiányott Gerwyn Price, így Jonny Clayton mellett Nick Kenny játszott. Ugyanígy az északírek is a lehető legszorosabb csatában győzték le a letteket.

Végül Anglia és Hollandia jutott a döntőbe, az első két kiemelt.

A legutóbbi három egyéni vb-címet elnyerő páros, Littler és Humphries a döntőben ellenállhatatlanul dobott. A 104.77-es átlaggal a hollandok nem tudtak mit kezdeni, így sima 10–5 lett a vége az angoloknak.

Tavaly ez a páros rögtön az első meccsén kiesett – a németektől kaptott ki – most sikerült javítania…

Az egyéni címvédő Littler először lett világbajnok csapatban, Anglia pedig a hatodik csapat-vb-címét szerezte meg.

ENGLAND WIN THE 2026 BETVICTOR WORLD CUP OF DARTS!! 🏆🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿



It's coming home for England 🔥



Luke Littler and Luke Humphries fulfil their destiny and win a sixth World Cup for England - and their first as a pair!



📺 https://t.co/YyBPPwoMK8#WCOD26 pic.twitter.com/k2uGUI6UEh — PDC Darts (@OfficialPDC) June 14, 2026

DARTS

PDC CSAPAT-VILÁGBAJNOKSÁG, FRANKFURT

Negyeddöntő

Anglia (Luke Littler, Luke Humphries – 96.50)–Wales (Jonny Clayton, Nick Kenny – 93.58) 8–7

Skócia (Gary Anderson, Cameron Menzies – 99.64)–Írország (William O'Connor, Mickey Mansell – 96.39) 8–5

Hollandia (Gian van Veen, Michael van Gerwen – 102.68)–Németország (Martin Schindler, Ricardo Pietreczko – 96.58) 8–4

Észak-Írország (Josh Rock, Daryl Gurney – 86.00)–Lettország (Madars Razma, Valters Melderis – 92.78) 8–7

Elődöntő

Anglia (101.59)–Skócia (88.82) 8–3

Hollandia (101.55)–Észak-Írország (97.19) 8–2

Döntő

Anglia (104.77)–Hollandia (98.30) 10–5