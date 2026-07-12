Úszás: Antal és Pápai ezüstérmet szerzett az ifi Eb zárónapján

A vasárnapi müncheni programban kapott helyet a fiúk 50 méteres pillangó- és 400-as gyorsdöntője is, amely újabb magyar dobogós helyezéseket hozott. A 200 pillangón Európa-bajnoki címét magabiztosan megvédő, 100-on pedig ötödik nyírbátori Antal Dávid, Kaliba Viktornak az ifi korosztályától idén búcsúzó tanítványa az úszásnem legrövidebb távján a harmadik idővel (23.73 mp) került be a legjobb nyolcba, s

a fináléban tovább gyorsulva 23.59-es, új egyéni csúccsal – a régin nyolc századot javítva – gyűjtötte be az ezüstérmet.

A győri Pápai Olivér a negyedik időeredmény (3:51.67) tulajdonosaként csobbant a vízbe az 1972-es olimpiára épült uszoda ötvenes medencéjében 400 gyorson, s

Petrov Árpád 16 éves tanítványa, aki 800-on ötödik volt, a fele akkora távon bravúros alakítással másodikként csapott célba,

csupán hatszázadnyira maradva el korábbi legjobbjától.

Egy első és három második hely birtokában várhatta a vasárnapot Jackl Vivien, aki negyedikként – 4:08.28-as nagy egyéni rekorddal – zárta egész heti parádés szereplését.

Kocsis Márta tanítványa a kontinensviadaltól a 400 gyors fináléjával köszönt el úgy, hogy alig nyolc század hiányzott neki ötödik Eb-dobogós pozíciójához.

Összességében a 200 pillangó aranyával, továbbá a 400 vegyes, az 1500 és a 800 gyors ezüstjeivel együtt négy medállal fejezte be karrierje utolsó ifi Eb-jét az októberben 18 esztendős kiválóság, aki mesterével Tatabányán folytatja felkészülését immár a felnőttek közötti idei legnagyobb erőpróbájára, az augusztusi párizsi Európa-bajnokságra. A leghosszabb pillangószámban rajta kívül az egri Szabó Lilla is ott volt a zárónapi döntőben, ahol is 4:14.05 perccel hatodikként végzett.

A férfi 100 mellen a döntőbe utóbb nyolcadikként bekerült békéscsabai Petróczki Zsombor nem tudott előbbre lépni, 1:03.48-as idővel maradt a nyolcadik pozícióban.

A 4x100-as női vegyesváltónk a 18 stafétát felvonultató délelőtti selejtezőben az ötödik legjobb produkcióval (4:09.41) rukkolt elő, a késő esti fináléban pedig tovább javult a Kokas Fanni, Nagy-Benedek Izabell, Kertész Boróka és Orbán Boróka alkotta négyesünk, amelynek a 4:07.03-as idő az ötödik helyhez volt elegendő.

A hatnapos németországi Eb-t

a magyar csapat remek összteljesítménnyel, 10 éremmel, benne 3 arannyal, 5 ezüsttel és 2 bronzzal fejezte be,

s a medáltáblázaton az oroszok (15, 10, 11), az olaszok (5, 5, 4) és a britek (5, 2, 7) mögött a negyedik helyen végzett.

(Kiemelt képünkön: Pápai Olivér ezüstérmet szerzett 400 gyorson Fotó: Derencsényi István/MÚSZ)