Nemzeti Sportrádió

Kosárlabda: kikapott Bulgáriától az U20-as férfiválogatott

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2026.07.12. 21:27
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Címkék
kosárlabda utánpótlás utánpótlássport
Hosszabbítás után szenvedett vereséget a Bulgária elleni csoportmeccsen az U20-as férfi kosárlabda-válogatott a pozsonyi B-divíziós Európa-bajnokságon.

Két győzelem után Bulgária ellen a hosszabbításban kikapott az U20-as férfi kosárlabda-válogatott a szlovákiai Pozsonyban zajló korosztályos B-divíziós Európa-bajnokság csoportkörében. Forray Gábor csapata a félidőben nyolcpontos hátrányban volt, de a harmadik negyedet hét, a negyedik felvonást egy ponttal megnyerte, így hosszabbítás következett, amiben nyolccal többet dobtak a bolgárok,

és ők örülhettek a végén: 86–78.

U20-as B-divíziós férfi Európa-bajnokság, Pozsony
Csoportkör, harmadik forduló
Magyarország–Bulgária 78–86 (20–20, 13–21, 20–13, 20–19, hosszabbítás: 5–13)

(Kiemelt képünk forrása: FIBA)

 

kosárlabda utánpótlás utánpótlássport
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