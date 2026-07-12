Kosárlabda: kikapott Bulgáriától az U20-as férfiválogatott

Két győzelem után Bulgária ellen a hosszabbításban kikapott az U20-as férfi kosárlabda-válogatott a szlovákiai Pozsonyban zajló korosztályos B-divíziós Európa-bajnokság csoportkörében. Forray Gábor csapata a félidőben nyolcpontos hátrányban volt, de a harmadik negyedet hét, a negyedik felvonást egy ponttal megnyerte, így hosszabbítás következett, amiben nyolccal többet dobtak a bolgárok,

és ők örülhettek a végén: 86–78.

U20-as B-divíziós férfi Európa-bajnokság, Pozsony

Csoportkör, harmadik forduló

Magyarország–Bulgária 78–86 (20–20, 13–21, 20–13, 20–19, hosszabbítás: 5–13)

(Kiemelt képünk forrása: FIBA)