Samuel Eto'o: Kylian Mbappé egy jelenség!

A keddi Franciaország–Spanyolország világbajnoki elődöntő előtt Samuel Eto'o úgy fogalmazott, hogy Mbappé ragyogóan vezeti a francia válogatottat a világbajnokságon, és a tornán mutatott teljesítménye nagy hatást gyakorol rá.

„Mindössze 27 éves, mégis már több generációra is hatással volt, már most a futballtörténelem legnagyobb alakjai közé írta be magát. Kylian Mbappé egy jelenség!” – méltatta a Real Madrid klasszisát a kameruni legenda, hozzátéve, hogy Mbappé karizmatikus személyisége legalább akkora fegyver, mint a futballtudása.

„Olyan kisugárzása van, amely már a kezdő sípszó előtt hatással van egy mérkőzésre. Az ellenfelek félnek tőle, mert tudják, hogy bármelyik pillanatban képes megváltoztatni egy meccs alakulását” – mondta.

Eto'o ugyanakkor azt is elmondta, hogy megítélése szerint Mbappé még mindig nem kapja meg azt az elismerést, amelyet képességei alapján megérdemelne.

„Úgy tűnik, mintha folyamatosan bizonyítania kellene. Fel kell tenni a kérdést: mit kell még elérnie ahhoz, hogy mindenki a generációja legjobbjaként, sőt a francia futball történetének egyik legnagyobb játékosaként tekintsen rá?” – tette fel a kérdést Eto'o az interjú végén.