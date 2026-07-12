Nemzeti Sportrádió

Samuel Eto'o: Kylian Mbappé egy jelenség!

T. Z.T. Z.
2026.07.12. 20:44
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Kylian Mbappé ezen a világbajnokságon is nagyszerű formában futballozik (Fotó: Getty Images)
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A kameruni labdarúgás legendája, Samuel Eto'o a Le Parisien című francia lapnak adott interjújában áradozott Kylian Mbappé világbajnokságon nyújtott teljesítményéről. Mint fogalmazott: a francia válogatott csapatkapitánya nemcsak a pályán nyújt kiemelkedőt a tornán, hanem vezetőként és emberként is példát mutat csapattársainak.

A keddi Franciaország–Spanyolország világbajnoki elődöntő előtt Samuel Eto'o úgy fogalmazott, hogy Mbappé ragyogóan vezeti a francia válogatottat a világbajnokságon, és a tornán mutatott teljesítménye nagy hatást gyakorol rá.

„Mindössze 27 éves, mégis már több generációra is hatással volt, már most a futballtörténelem legnagyobb alakjai közé írta be magát. Kylian Mbappé egy jelenség!” – méltatta a Real Madrid klasszisát a kameruni legenda, hozzátéve, hogy Mbappé karizmatikus személyisége legalább akkora fegyver, mint a futballtudása.

„Olyan kisugárzása van, amely már a kezdő sípszó előtt hatással van egy mérkőzésre. Az ellenfelek félnek tőle, mert tudják, hogy bármelyik pillanatban képes megváltoztatni egy meccs alakulását” – mondta.

Eto'o ugyanakkor azt is elmondta, hogy megítélése szerint Mbappé még mindig nem kapja meg azt az elismerést, amelyet képességei alapján megérdemelne.

„Úgy tűnik, mintha folyamatosan bizonyítania kellene. Fel kell tenni a kérdést: mit kell még elérnie ahhoz, hogy mindenki a generációja legjobbjaként, sőt a francia futball történetének egyik legnagyobb játékosaként tekintsen rá?” – tette fel a kérdést Eto'o az interjú végén.

 

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