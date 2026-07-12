Nézze meg a wimbledoni torna döntőjének legszebb labdameneteit! – videó
Mint ismert, Jannik Sinner döntőhöz méltó magas színvonalú mérkőzésen védte meg a címét a wimbledoni tenisz Grand Slam-tornán, hátrányból fordítva négy játszmában győzte le Alexander Zverevet. A 3 óra 48 percig tartó finálé számtalan óriási labdamenetet hozott, a közvetítő Eurosport ezekből készített egy tízperces összefoglalót. Íme!
WIMBLEDONI TENISZBAJNOKSÁG, LONDON (64.2 millió font, fű)
FÉRFI PÁROS, DÖNTŐ
Jannik Sinner (olasz, 1.)–Alexander Zverev (német, 2.) 6:7 (7–9), 7:6 (7–2), 6:3, 6:4
Legfrissebb hírek
Ezek is érdekelhetik