Nemzeti Sportrádió

Nézze meg a wimbledoni torna döntőjének legszebb labdameneteit! – videó

H. Á.H. Á.
2026.07.12. 22:07
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Címkék
Wimbledon videó tenisz Jannik Sinner Alexander Zverev
Mint ismert, Jannik Sinner döntőhöz méltó magas színvonalú mérkőzésen védte meg a címét a wimbledoni tenisz Grand Slam-tornán, hátrányból fordítva négy játszmában győzte le Alexander Zverevet. A 3 óra 48 percig tartó finálé számtalan óriási labdamenetet hozott, a közvetítő Eurosport ezekből készített egy tízperces összefoglalót. Íme!

WIMBLEDONI TENISZBAJNOKSÁG, LONDON (64.2 millió font, fű)
FÉRFI PÁROS, DÖNTŐ
Jannik Sinner (olasz, 1.)–Alexander Zverev (német, 2.) 6:7 (7–9), 7:6 (7–2), 6:3, 6:4

 

Wimbledon videó tenisz Jannik Sinner Alexander Zverev
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