Nemzeti Sportrádió

Női kézilabda NB I: válogatott játékossal erősítettek az egri egyetemisták – hivatalos

T. Z.T. Z.
2026.07.12. 21:15
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Szara Sztefanoszka Egerbe igazolt (Fotó: Eszterházy SC/Facebook)
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női kézilabda Sara Stefanoska Eszterházy SC női kézilabda NB I
A női kézilabda NB I-be idén visszajutó Eszterházy SC vasárnap a hivatalos felületein jelentette be, hogy szerződtette az északmacedón válogatott játékosát, Szara Sztefanoszkát.

A klub a hivatalos Facebook-oldalán hozta nyilvánosságra, hogy a 2026–2027-es idényben az egriek játékosa lesz a 22 éves balátlövő.

Mint írták, Szara Sztefanoszka pályafutása során az északmacedón RK Vardar, a szerb ZSORK Jagodina, valamint legutóbb a román élvonalban szereplő HC Zalau csapatait erősítette. Korosztályos válogatottként világbajnokságokon és Európa-bajnokságokon szerepelt, majd 2024-ben bemutatkozott az északmacedón felnőttválogatottban, amellyel részt vett az EB-n is.

Az előző NB I/B-s idényben az MTK Budapest mögött második helyen végző egri egyetemisták korábban több játékos érkezését is bejelentették a nyári átigazolási szezonban: így már csatlakozott a csapathoz Pintér Sarolta, Teplán Korina Míra, Balog Bertina, Helm Boglárka és Ludvig Krisztina is. 

 

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