Női kézilabda NB I: válogatott játékossal erősítettek az egri egyetemisták – hivatalos

A klub a hivatalos Facebook-oldalán hozta nyilvánosságra, hogy a 2026–2027-es idényben az egriek játékosa lesz a 22 éves balátlövő.

Mint írták, Szara Sztefanoszka pályafutása során az északmacedón RK Vardar, a szerb ZSORK Jagodina, valamint legutóbb a román élvonalban szereplő HC Zalau csapatait erősítette. Korosztályos válogatottként világbajnokságokon és Európa-bajnokságokon szerepelt, majd 2024-ben bemutatkozott az északmacedón felnőttválogatottban, amellyel részt vett az EB-n is.

Az előző NB I/B-s idényben az MTK Budapest mögött második helyen végző egri egyetemisták korábban több játékos érkezését is bejelentették a nyári átigazolási szezonban: így már csatlakozott a csapathoz Pintér Sarolta, Teplán Korina Míra, Balog Bertina, Helm Boglárka és Ludvig Krisztina is.