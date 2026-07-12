Világ- és Európa-bajnok szövetségi kapitánya lehet Szenegálnak

Mint arról beszámoltunk, távoznia kell posztjáról a labdarúgó-világbajnokságon a legjobb 32 között kieső szenegáli válogatott szövetségi kapitányának: Pape Thiaw és stábja felmentését az afrikai ország szövetsége jelentette be a végrehajtó bizottság hosszúra nyúló szombati ülése után.

Pape Thiaw irányításával a szenegáli csapat a Franciaországgal, Norvégiával és Irakkal alkotott csoportban három ponttal a harmadik helyen végzett, továbbjutott, viszont a nyolcaddöntőbe jutásért rendezett párharcban kétgólos előnyt elherdálva, hosszabbításban 3–2-re kikapott Belgiumtól.

Thiaw 2024 óta volt a válogatott szövetségi kapitánya; idén vezetésével az együttes a pályán megnyerte az Afrikai Nemzetek Kupáját, de később elvették a trófeát a gárdától, mert a Marokkó elleni döntő rendes játékidejének hosszabbításában Thiaw lehívta a játékosait a pályáról, miután 0–0-nál a játékvezető előbb visszavonta egy góljukat, később pedig büntetőt adott a marokkóiaknak. A tizenegyes kimaradt, a pályán pedig Szenegál végül megnyerte a döntőt, ám hónapokkal később az afrikai kontinentális szövetség egy sor súlyos büntetés mellett úgy döntött, hogy a döntőt (3–0-val), s így a tornagyőzelmet is Marokkónak adja.

A L'Équipe azt írja, a szenegáli szövetségi kapitány posztra a franciákkal 1998-ban világ-, két évvel később Európa-bajnoki címet szerző Vieira ideális jelölt lehet, hiszen ráér, mióta tavaly novemberben menesztették a Genoától, de ennél is fontosabb, hogy Szenegálban, Dakarban született és élt nyolcéves koráig a családjával. Ráadásul pályafutása végeztével beindította az afrikai ország egyik legnagyobb utánpótlás-nevelő akadémiáját – tehát tisztában van a helyi viszonyokkal. Más kérdés viszont, hogy edzőként eddig elkerülték a sikerek: a New York City FC, a Nice, a Crystal Palace, a Strasbourg és legutóbb a Genoa kispadján is megfordult az elmúlt tíz évben, de 45 százalékos mutatónál jobbat sehol nem tudott hozni.