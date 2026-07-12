Hatékonyság, dinamika, intelligencia – Kylian Mbappé harca Lamine Yamallal; Anglia kétfejű szörnyet ereszt rá Argentínára

A Nemzeti Sport hétfői számából ajánljuk:

Hatékonyság, dinamika, intelligencia – Kylian Mbappé harca Lamine Yamallal. Kedden két fantasztikus keretet felvonultató csapat találkozik, s mindkettőnek van egy-egy szuperklasszisa, Kylian Mbappé, illetve Lamine Yamal – a Franciaország–Spanyolország elődöntőben a tizenegyedik összecsapásuk következik. Gyenge Balázs összeállítása.

Anglia kétfejű szörnyet ereszt rá Argentínára. Egy legendás rivalizálás újabb fejezete íródik meg szerdán Atlantában: a címvédő Lionel Messivel érkezik, az 1966-os világbajnok viszont a Harry Kane, Jude Bellingham párossal. Bodnár Zalán háttéranyaga.

Lionel Messi szerint nem normális, amit a válogatott véghez visz. A vb-címvédő Argentína nagy csatában győzte le 3–1-re Svájcot, és sorozatban a tizenkettedik világbajnoki találkozóján szerzett legalább két gólt. Smahulya Ádám írása.

Lángosillatban nézik a vb-meccseket a magyarok a pennsylvaniai Bartóban. Hat és fél évtizede működik Pennsylvania állam délkeleti részén a Magyar Tanya, amely a világbajnokság idején közös meccsnézéssel várja a vendégeit. Az Egyesült Államokból Végh János tudósított.

Gazdag Dániel: Fiatalon könnyebben összecsomagol az ember… A világbajnokság miatt ezúttal nyáron jöhetett haza a családjával Gazdag Dániel, aki találkozott régi honvédos barátaival, miközben igyekezett minél többet megmutatni Magyarországból két kisfiának. A Columbus Crew támadója nem bánja az MLS közelgő átalakulását, és távolról is szurkol a Honvédnak. Borbola Bence interjúja.

Ortenszky Tamás: Mindenképpen szeretnénk rájátszásba jutni. Technikás magyar válogatott hátvéddel erősítette meg a hátsó alakzatát az FTC-Telekom jégkorongcsapata. Ortenszky Tamás jelentős svájci tapasztalattal felvértezve tért haza Magyarországra, hogy az ICEHL-ben is kipróbálja magát. A jégkorongozóval Kapolcsi-Szabó Bence beszélgetett.

Triplázás után világkupa-győzelemre hajt Nagy Ádám. A francia CN Marseille vízilabdacsapata története során először triplázott: a hazai bajnokság és a kupa mellett az Eurokupát is megnyerte. A klub világbajnok magyar légiósát, Nagy Ádámot a maga mögött hagyott idényről és a hamarosan Ausztráliában kezdődő világkupadöntőről is kérdezte Krasznai Bence.

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